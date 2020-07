Aleksandar Šapić za "Nezavisne": SPAS spreman da uđe u vlast u Srbiji

SPAS je spreman da uđe u vlast na nivou Republike, ali to ne zavisi od nas, rekao je u intervjuu za "Nezavisne" Aleksandar Šapić, predsjednik te političke organizacije.

"Najviše sve zavisi od njih, kako oni vide te stvari, da li će nekog od nas videti kao nekog ko tu može nešto da doprinese. A ako nas budu tako videli, onda ćemo da vidimo da li možemo da nađemo neke zajedničke imenioce", rekao je Šapić.

NN: Hoće li SPAS učestvovati u novom sastavu Vlade Srbije?

ŠAPIĆ: Predsednik (Aleksandar Vučić) je pozvao sve stranke koje su ušle u parlament na razgovore. Videćemo šta ti razgovori nose. Činjenica je da je SNS osvojio dve trećine mandata u parlamentu i svaki dalji razgovor na tu temu nas, koji smo uzeli ovoliko glasova koliko smo uzeli, bio bi politički arogantan i ljudski nepristojan. Tako da najviše sve zavisi od njih, kako oni vide te stvari, da li će nekog od nas videti kao nekog ko tu može nešto da doprinese. A ako nas budu tako videli, onda ćemo da vidimo da li možemo da nađemo neke zajedničke imenioce. Zaista je sve otvoreno i zavisi od SNS-a da li nas vidi kao potencijalne saradnike.

NN: Kako izgledaju stvari iz perspektive Novog Beograda? Šta Vaša opština gubi ili dobija ulaskom ili neulaskom u političke odnose s SNS-om?

ŠAPIĆ: Videćemo šta nosi postizborna matematika, rano je još za tu vrstu razgovora. Ja jesam na Novom Beogradu dobio najveći broj glasova, ali niko ne može sam da formira većinu. Videćemo. Znate kako, nivo vlasti na kojem sam ja do sada bio, to je najniži nivo vlasti u Srbiji. Jedno je kad imate vertikalu vlasti, a drugo je kad je nemate.

NN: Kod nas, ako je niži nivo vlasti iz jedne političke opcije, a vlast iz druge, onda je opštini teže da realizuje neke svoje projekte. Kako to izgleda iz Vaše perspektive?

ŠAPIĆ: Iz naše perspektive imate probleme da realizujete svaki projekat. Ovde gde sam ja osam godina bio deo vladajuće većine, nismo imali tu vertikalu grada i Republike i ni sam ne znam kako sam uopšte ovde svo to vreme uspevao bilo šta da uradim. Sistem je takav da ovde praktično ne postoji nijedan proces ili skoro nijedan, koji mi možemo da uradimo samostalno, a da ne zavisimo od neke institucije grada ili Republike. Praktično nijedan.

Pitam se zašto se uopšte glasa za opštinsku vlast ako ona nema nijedan proces u kojem je nezavisna. Ja sam čak javno rekao pre izbora, iako mi to ne ide u korist, da bi sigurno za Novobeograđane bilo lakše kada bi predsednik opštine imao vertikalu vlasti sa gradom i Republikom, što znači da to nisam ja.

Moram da budem pošten, sigurno vam je lakše jer su vam onda sva vrata otvorena. Ali šta će to značiti u kontekstu ovih razgovora, to stvarno sad ne mogu da Vam kažem, jer ima još mnogo nepoznatih.

NN: Kako komentarišete ove navode opozicije u Srbiji da Vi zapravo šurujete s vlasti i da ne želite s opozicijom da rješavate probleme u Srbiji?

ŠAPIĆ: Koje bitno pitanje ja nisam hteo da rešim?

NN: Pa, mi dobijamo takve informacije. Iz medija u Srbiji, iz opozicije.

ŠAPIĆ: Šta konkretno ja nisam hteo?

NN: Recimo, da niste htjeli da se pridružite opoziciji u njenoj borbi za bolje izborne uslove...

ŠAPIĆ: Ne, ne. Znači, ovako. Ako neko nešto organizuje, a ja ne želim da budem deo toga, to ne znači da nemam stav. Ne znači da nemam rešenje. Malopre ste mi rekli da ja nemam stav o bitnim stvarima. Ne, ja imam stav o svim bitnim stvarima. Nema intervjua koji sam dao bilo kom novinaru, a da nisam odgovorio na njegovo pitanje. Ali se dešavalo mnogo puta da novinar nije zadovoljan mojim odgovorom pa je onda imao potrebu da pojasni šta sam ja hteo da kažem. Nemojte da prevodimo sa srpskog na srpski. Pustite da mene narod lepo čuje, a to što nekom iz vlasti ili opozicije smeta što ja imam svoju politiku i svoj put i što nisam spreman da, kako se ko zatrči na koju stranu, za njima da trčim, to je njegov problem, nije moj problem. Ne znam kako smo došli do toga da se to što neću za nekim da trčim zove da ja nemam stav. To što ovde postoje dva stava. Pa ako se ne slažete s jednim ili drugim, onda se to tumači da nemate stav. Nisam znao da se to zove da nemate stav.

NN: Kako komentarišete proteste u Srbiji? Kako će se to dalje odvijati?

ŠAPIĆ: Ne znam, nisam vidovnjak da znam šta će da se desi. Ono što ja mogu da kažem je da mi nije jasno zašto se tačno protestuje. Svako ima pravo u demokratskoj zemlji da protestuje ako je nečim nezadovoljan. Činjenica je da je legitimno da imate i nasilne proteste, ali nije legalno. Isto tako, svaka vlast je dužna da interveniše kad neko krši legalitet države. To je prosto jednostavno. Oni koji narušavaju javni red i mir moraju da odgovaraju. Da li je rušenje legitiman stav? Pa, jeste, i revolucija je legitimna, samo onda morate da budete svesni konsekvenci koje to nosi sa sobom. A revolucija obično nosi krv, a ja mislim da je srpskom narodu bilo dosta krvi i mislim da naša politička razmimoilaženja ne smeju da budu razlog da se proliva srpska krv. I ja sam zato veoma obazriv da onim što govorim ne podstičem narod na unutrašnji sukob, a kamoli da to radim. Ali to ne znači da neko drugi to može da smatra ispravnim, samo onda mora da snosi konsekvence.

A sa druge strane, ako se mirno protestuje, onda nijedna vlast na svetu ne sme da vas sprečava ako se pridržavate zakona, prijavljujete proteste i mirno izražavate vaše neslaganje sa bilo kojom temom. Ne znam da li je ikome u Srbiji jasno šta se ovde tačno desilo ova tri-četiri dana. Evo, već dva dana nema ništa. Zašto je to bilo tako nasilno, zašto se napada policija, čak je u jednom trenutku na meti bila i skupština, ali i to ništa, samo su ušli i izašli. Mislim da to u ovom momentu nikom nije jasno, ali kažem Vam, ako želimo da živimo u normalnoj, demokratskoj, civilizovanoj i pravnoj državi, onda moramo da se držimo pravila ponašanja.