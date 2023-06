Almas Smajlović za "Nezavisne": Kako smo oživjeli tekst Milana i Magi

Prva polovina 2023. godine za sarajevskog muzičara Almasa Smajlovića protekla je u radnoj atmosferi. Bivši pjevač benda "Erogene zone" je krajem marta objavio prvi solo album "Krug", nakon čega je nedavno u saradnji s Jasminom Vesnićem objavio pjesmu "Samo ti i ja", čiji su autori teksta Milan Mladenović i Margita Stefanović, članovi legendarne "Ekatarine Velike" iz Beograda.

Na ovu ideju je došao Vesić nakon što je u knjizi "Dečak iz vode" naišao na tekst "Samo ti i ja", koji nikada ranije nije muzički obrađen.

"Svi smo mi veliki poštovaoci rada i djela 'Ekatarine Velike'. Jasminu se učinilo da bi se ta pjesma dobro uklopila u neku muzičku formu. Time je također taj predivni tekst, koji je skoro zaboravljen, na neki način oživljen. Pjesma je predstavljala neki naš spomen velikoj grupi uz koju je naša generacija odrastala. Meni se na prvo slušanje pjesma jako dopala, kao i sama ideja da nakon toliko godina oživimo tekst Milana i Magi, dva velikana naše rokenrol scene. Ekipi se također pridružio sarajevski gitarista i producent Dino Šukalo, koji je napravio aranžman. Za konačnu realizaciju nam je trebala i saglasnost Zadužbine Milana Mladenovića, koja vodi računa o njegovim autorskim pravima i objavljivanju bilo kakvih djela koja imaju veze s njim", rekao je Smajlović.

NN: Kako je prošao taj kontakt sa Zadužbinom, koliko je ona značajna za muziku i stanje svijesti ljudi na ovim prostorima?

SMAJLOVIĆ: To je vodio Jasmin s obzirom na to da je on autor muzike. Zadužbina je tražila da im se dostavi autentičan demo snimak, kao i svi detalji vezani za pjesmu. Bilo im je veoma važno da muzička obrada ovog teksta bude na odgovarajućem umjetničkom i produkcijskom nivou. Ovim putem bih zahvalio Zadužbini na podršci i ukazanom povjerenju. Njihova uloga je neprocjenjiva u očuvanju istinskih vrijednosti i podsticanju mladih ljudi i bendova širom regiona da stvaraju i daju svoj umjetnički doprinos u današnjem okruženju i društvu u kojem živimo.

NN: Šta predstavlja najveću zaostavštinu Milana Mladenovića i Margite Stefanović, kako ste Vi na njih gledali kada ste počinjali da se bavite muzikom?

SMAJLOVIĆ: Generacija sam koja je imala priliku gledati koncerte EKV-a. Najveća vrijednost su djela koja su ostala iza njih, to su pjesme koje su i danas aktuelne. Čini mi se da kako vrijeme odmiče postaju sve vrednije s obzirom na to što nas danas okružuje i plavi našu dušu i nagriza um. Pored svih tih pjesama Milan je prije svega pokazao da je čovjek u onim najgorim i najtežim vremenima koja smo živjeli. Kada je isplivao najgori šljam govorio je i ponašao se ljudski i dostojanstveno.

NN: U glavnim ulogama u spotu su se pojavili članovi benda "Srklet" i Azra Kavazović. Šta mislite o "Srkletu" kao mladom bendu, koliko su oni osvježenje na muzičkoj sceni BiH, nedostaje li više takvih alternativnih bendova?

SMAJLOVIĆ: Kad vidim njih vidim sebe kad sam počinjao svirati, to je ta neka mladalačka energija koja fura svoj film. Divno je da još postoje takvi mladi bendovi. Ima ih još mnogo, samo nemaju priliku da se čuju u ovoj medijskoj džungli.

NN: Kako gledate na muzičku scenu u BiH, postoji li neko od kolega koga posebno cijenite i s kim sarađujete?

SMAJLOVIĆ: Nemamo mi scenu u pravom smislu te riječi, imamo pojedince koji rade odlične stvari. Na albumu "Krug" sarađivao sam sa umjetnicima kao što su Tifa, Božo Vrećo i mnogim drugim vrhunskim instrumentalistima. Volim da radim sa raznim umjetnicima i da razmjenjujemo ideje. Ima mnogo kolega i prijatelja, umjetnika koje cijenim i sa kojima bih volio sarađivati.

NN: Nedavno ste promovisali album "Krug" i singl za pjesmu "Sjene okova". Koliko ste zadovoljni reakcijama publike i kritike na navedeno?

SMAJLOVIĆ: Koliko mogu da vidim i čujem rekao bih da su reakcije odlične, čujem često na radiju i televiziji pjesme. Preko društvenih mreža dobijam puno poruka i pozitivnih reakcija, što znači da ima publike sličnih senzibiliteta, ali nekako mislim da muzika mora oslikavati ono što ti jesi i ono u čemu uživaš. Sve ostalo nema smisla. Godinama se ukusi i standardi mijenjaju i bilo bi glupo da sviram isto kao i prije 15 godina. Mislim da je drugačije i bolje ono što radim danas. Važno mi je da muzika koju radim prije svega ima smisla i da to što radim nije pitanje samo ukusa, nego i nivoa na kojem radim.

NN: Zašto ime albuma "Krug", ima li to neke veze s EKV-om koji ima istoimenu pjesmu?

SMAJLOVIĆ: Nema nikakve veze s tim, na albumu imam pjesmu "Krug za nas" i od nje je potekla sva priča o simbolici. Simbolika kruga je univerzalna i predstavlja ključ za razumijevanje čitavog univerzuma. Ista simbolika je i ključ za razumijevanje svih 12 pjesama koje su se našle na albumu. "Krug" svoj početak ima u krugu prijatelja. Ljudi s kojima dijelim sistem vrijednosti su kao saradnici pomogli da album nakon punih šest godina konačno ugleda svjetlo dana.

NN: Koliko Vam je bilo teško preći u solo vode nakon dugogodišnjeg rada s bendom "Erogene zone"?

SMAJLOVIĆ: Bio sam osnivač i jedini član benda koji je bio tu od početka do kraja, svi su u nekim periodima odlazili i vraćali se. Naravno da mi nije bilo jednostavno sve to ostaviti iza sebe, ali dođe vrijeme kad čovjek treba krenuti nekim drugim putem. Snimili smo četiri albuma i puno svirali. Ostale su neke divne pjesme iz tog perioda, što je na kraju najvažnije.

NN: Kakvi su Vam planovi za budućnost, radite li na nekim novim projektima?

SMAJLOVIĆ: Počeo sam polako praviti nove pjesme koje ću opet objaviti na nekom budućem albumu, a ono na šta sam fokusiran sada su koncerti koje bi trebalo da sviram na ljeto. Planiram krajem godine raditi promotivni koncert u Sarajevu u Bosanskom kulturnom centru za koji me vežu lijepe uspomene. To je odličan prostor i nadam se da ću uspjeti sve ove ljude koji su dali svoj doprinos na albumu dovesti na binu.

NN: Kada možemo da očekujemo Vaš nastup u Banjaluci?

SMAJLOVIĆ: Kad dobijem neki poziv. Vidim da Banjaluka ima super festivale, tako da bi bilo lijepo promovisati ovaj album na nekom od njih.

Suštinski se danas ništa ne isplati

NN: Koliko se danas isplati objavljivati albume, radi li se samo o umjetničkoj satisfakciji autora?

SMAJLOVIĆ: Suštinski se danas ništa ne isplati, ali sam imao potrebu da prvi solo album objavim baš tako kao album iako sam izbacio osam singlova za pjesme. Pored svih digitalnih platformi i mog YouTube kanala, album sam objavio i u fizičkoj formi CD-a, a i vinil će izaći početkom iduće godine. Još samo da kasetu odštampam (smijeh).