Ambasador Hrvatske u BiH Ivan Del Vechio za "Nezavisne": Nije problem Komšić, nego Izborni zakon

"Da je to točno, najbolje je to potvrdio Ustavni sud BiH svojom odlukom o neustavnosti dva članka Izbornog zakona kojima je uređeno popunjavanje zastupnika u Domu naroda Federalnog parlamenta. Ali u FBiH to nije samo problem Hrvata. Slična je situacija i s izborom srpskih zastupnika u taj dom", kaže Del Vechio u pisanom intervju za naš list.

NN: Kakav je stav Hrvatske kad su u pitanju izmjene Izbornog zakona BiH?

DEL VECHIO: Hrvatska kao jedna od potpisnica Dejtonskog sporazuma očekuje da će Parlamentarna skupština BiH usvojiti takve izmjene Izbornog zakona kojima će u potpunosti biti provedena odluka Ustavnog suda BiH o načinu popune zastupnika u Domu naroda Federalnog parlamenta. Izmjene Izbornog zakona moraju biti u skladu s Ustavom BiH i moraju uvažiti princip ravnopravnosti sva tri konstitutivna naroda i ostalih u BiH, te time osigurati njihovo legitimno zastupanje.

NN: Da li će Hrvatska iskoristiti svoju poziciju unutar EU da bi ovo pitanje bilo riješeno?

DEL VECHIO: BiH je naš susjed, zemlja s kojom Hrvatska dijeli 1.001 km zajedničke granice, koja je sada i vanjska granica EU. Njena stabilnost, gospodarski razvoj i euroatlantske aspiracije su garant unutarnje sigurnosti i mirne transformacije od dejtonske prema briselskoj BiH. Hrvatska kao članica EU i NATO-a želi kao iskreni prijatelj i partner pomoći u toj tranziciji. Budući da je Izborni zakon vrlo važan element tog tranzicijskog procesa, Hrvatska će s partnerima iz EU i NATO-a učiniti sve da se te promjene dogode u skladu s Ustavom BiH i uz konsenzus svih političkih subjekata.

NN: EU traži implementaciju odluke "Sejdić i Finci". Koliko je trenutno rješenje koje predlaže HDZ BiH u skladu s tom odlukom?

DEL VECHIO: Prijedlog izmjena Izbornog zakona, kojeg je u parlamentarnu proceduru uputio Klub Hrvata u Domu naroda PS BiH, ne osigurava implementaciju presuda Europskog suda za ljudska prava u takozvanim slučajevima "Sejdić i Finci", "Pilav, Zornić i dr". Opće je poznato da bez izmjene Ustava BiH ove presude Suda za ljudska prava nije moguće provesti. Od 2009. godine, kada je donesena ta odluka u predmetu "Sejdić i Finci", u nekoliko navrata bez uspjeha su vođene vrlo ozbiljne rasprave, pa i uz pomoć međunarodnih aktera, da se izmjenom Ustava riješi i ovo pitanje. Hrvatska smatra da se ova važna presuda mora jednom provesti, uzimajući u obzir da ona ni u kom slučaju ne derogira princip jednakopravnosti konstitutivnih naroda.

NN: Kako Hrvatska vidi poziciju hrvatskog naroda u BiH?

DEL VECHIO: Hrvatska ima ustavnu obvezu štititi prava i obveze hrvatskog naroda u BiH. Ta prava i obveze Hrvati u BiH mogu konzumirati samo na principu institucionalne jednakopravnosti koja im je garantirana Dejtonskim sporazumom i Aneksom IV. U nekoliko posljednjih izbornih ciklusa Hrvati su bili majorizirani i oduzeto im je pravo da sami biraju svoje predstavnike u institucije vlasti i tako odlučuju o svojoj sudbini u BiH. Da je to točno, najbolje je to potvrdio Ustavni sud BiH svojom odlukom o neustavnosti dva članka Izbornog zakona kojima je uređeno popunjavanje zastupnika u Domu naroda Federalnog parlamenta. Ali u FBiH to nije samo problem Hrvata. Slična je situacija i s izborom srpskih zastupnika u taj dom.

NN: Da li mislite da bi kandidovanje Željka Komšića za hrvatskog člana Predsjedništva ugrozilo položaj hrvatskog naroda u BiH?

DEL VECHIO: Nije tu problem gospodin Komšić. Problem je upravo u Izbornom zakonu, koji mora omogućiti da se svaki Hrvat koji to želi može kandidirati za člana Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Međutim, zakon mora omogućiti da član Predsjedništva postaje onaj koji dobije najviše hrvatskih glasova, što u konačnici osigurava legitimno predstavljanje.

NN: Da li ima bilo kakvih novina u vezi sa izgradnjom mosta na Savi kod Gradiške?

DEL VECHIO: Budući da je Hrvatska strana planirala da se njen dio troškova za izgradnju mosta na Savi kod Gradiške financira iz fondova EU, došlo je do potrebe da se izvrši izmjena i dopuna glavnog projekta, te na osnovu tog revidiranog glavnog projekta potrebno je ishoditi nove građevinske dozvole u obje države. Istovremeno, potrebno je u suradnji s BiH pokrenuti postupak izrade natječajne dokumentacije. Planirani rok za ishođenje građevinskih dozvola je proljeće ove godine, a nakon toga pokrenut ćemo i natječajni postupak za izvođača radova.

NN: Da li je ovo pitanje na bilo koji način vezano za most kod Pelješca? I, kad već govorimo o tom mostu, kako vidite razmišljanja iz Sarajeva da Hrvatska nema saglasnost BiH za taj most?

DEL VECHIO: Između mosta na Savi kod Gradiške i pelješkog mosta ne postoji nikakva poveznica, osim što će izgradnja oba mosta doprinijeti jačoj transportnoj povezanosti naše dvije zemlje, a time i većoj gospodarskoj suradnji. Kada govorimo o pelješkom mostu, koji se u 85 postotnom iznosu financira sredstvima EU, i tu je situacija potpuno jasna. Europska komisija potvrdila je da ne postoje razlozi zbog kojih bi izgradnja tog mosta bila dovedena u pitanje. Mostom se spaja južni dio Dalmacije s ostatkom zemlje, što će omogućiti brži i dinamičniji razvoj tog dijela Hrvatske. Ne postoji niti jedan interes BiH kojeg bi ugrozila izgradnja mosta. Naprotiv, puštanjem u promet tog mosta omogućit će se i brži razvoj Neumskog zaljeva. Olakšat će se život bh. građana koji tamo žive i kojima je u ljetnim mjesecima blokirano normalno kretanje zbog kilometarskih kolona. Prihvaćanjem tehničkih dimenzija širine i visine mosta, a koje je utvrdila zajednička skupina stručnjaka iz Hrvatske i BiH još 2008. godine i koje je Hrvatska u potpunosti prihvatila, osigurava se neškodljiv prolaz u i iz luke Neum za sve vrste plovila kroz prostore hrvatskog mora do otvorenog mora. Time je još jednom potvrđeno da izgradnja pelješkog mosta u dogovorenim parametrima nema nikakvog utjecaja na prava i legitimne interese BiH na moru, a koja joj pripadaju u skladu s konvencijom UN-a o pravu mora.