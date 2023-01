Bago za "Nezavisne": Suočavamo se sa odnarođenim političkim elitama

Marin Bago, predsjednik Udruženja potrošača "Futura" iz Mostara, ističe da bh. građani neke osnovne proizvode trenutno plaćaju po većim cijenama nego u zemljama regiona, nego u EU, pa čak i u Americi.

"Na tržištu se desio poremećaj, ali i na tržištu radne snage. Svaki poduzetnik će vam reći da mu je to najveći problem s kojim se suočava", rekao je Bago u intervjuu za "Nezavisne novine", u kojem je podvukao crtu iza onog što se dešavalo u 2022, te dao svoje projekcije o onom što nas očekuje u 2023. godini.

On podsjeća da političari namjeravaju povećati sebi plate, te ističe da je u pitanju apsolutno odsustvo empatije, nedostatak solidarnosti.

"Mi zaista više ne dijelimo ni iste probleme, ni iste potrebe, ni iste želje. Jednostavno, imamo situaciju gdje se suočavamo sa odnarođenim političkim elitama", naveo je Bago.

NN: Ako pitate političare, reći će da su ovu ogromnu inflaciju u BiH izazvala geopolitička dešavanja. Ko je kriv, prema Vašem mišljenju?

BAGO: Za dio se mogu optužiti geopolitička dešavanja, a dio je posljedica naše dugoročne domaće krize, koju gledamo već nekoliko godina. Ne može se samo spominjati geopolitička kriza bez donošenja bilo kakvih mjera.

Kriza je i u regionu, i u Evropskoj uniji, pa su donijeli odgovarajuće mjere da pomognu ljudima. Kod nas se te mjere nisu desile osim najobičnijih populističkih 100 maraka prije izbora, i sad pomoć proračunskim korisnicima.

To dovodi dalje do podjele ljudi u BiH na osnovu radnog mjesta itd. I to je populistička metoda.

NN: Da, Hrvatska je, recimo, nekoliko puta ograničavala maksimalne cijene goriva, a kod nas je priča o suspenzijama akciza ostala mrtvo slovo na papiru. Kako ste Vi to doživjeli?

BAGO: Jednostavno se nije imalo sluha za građane. Priča o akcizama je mnogo dublja. Akcize su namjenska sredstva. Imamo 33 nameta na cijenu goriva. Problematično je što mi od tih nameta ne pravimo auto-puteve, nego stavljamo taj novac u javnu potrošnju.

Vlasti se nisu htjele odreći tog novca, jer on služi za podmirivanje velikog administrativnog aparata. Mi uzimamo kredite da pravimo ceste, a ovaj novac ide u javnu potrošnju. Ako bi rezultati rada administracije bili puno veći i efekti bolji, možda se ne bismo ni bunili.

NN: Vlasti se hvale ogromnim prilivima u odnosu na prethodne godine. Gdje su te pare, osjete li ih građani?

BAGO: U tome i jeste problem. U 2022. godini, nakon silnih poskupljenja, porastao je i iznos prikupljenog PDV-a i proračuni na svim razinama su doživjeli rekordna punjenja.

To je bila prilika da se višak neplaniranih sredstava vrati građanima koji pune proračun, da bi građani barem malo prevazišli krizu. Od svega toga je ostalo da se hvale da su zaradili na našoj muci.

NN: Kako biste ocijenili potrošačku 2022. godinu?

BAGO: Možemo reći da je život skuplji za nekih 600 maraka. To je stravično, to je skoro iznos minimalne plaće. Neki osnovni proizvodi su skuplji nego u zemljama regiona, nego u EU, čak i u Americi.

Na tržištu se desio poremećaj, ali i na tržištu radne snage. Svaki poduzetnik će vam reći da mu je to najveći problem s kojim se suočava. U 2022. godini napustila nas je skoro jedna Tuzla, a u prethodnoj Banjaluka.

NN: Očekujete li da ćemo živjeti bolje u 2023. godini?

BAGO: Prvo moramo zaista pričekati formiranje vlasti, pa da vidimo koje su to prve mjere koje misle poduzimati i, inače, čime se misle baviti. Svakako smatramo da su mjere za prevazilaženje krize zaista neophodne, da njih jednostavno moramo momentalno sprovoditi i onda se možemo nečemu nadati.

Moramo staviti naše resurse u funkciju. Ne smijemo zaboraviti da je naš obrazovni sustav jedan od najgorih, da nam je zdravstveni sustav skoro pa u raspadu. Te dvije stvari se moraju značajno popraviti. BiH nije siromašna zemlja. Imamo sasvim solidno novca, imamo mnoge resurse. Dakle, moramo ih staviti u funkciju. Trenutno to nije slučaj.

NN: Vide li oni koji zarađuju 4.000, 5.000 ili 6.000 maraka, a mislim na političare, kako živi "običan" narod?

BAGO: Pa evo vidimo da namjeravaju povećati sebi plaće. Vidimo apsolutno odsustvo empatije, nedostatak solidarnosti. Mi zaista više ne dijelimo ni iste probleme, ni iste potrebe, ni iste želje. Jednostavno, imamo situaciju gdje se suočavamo sa odnarođenim političkim elitama. Oni se više ne kreću među ljudima, svako pojavljivanje je ciljano.