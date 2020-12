Bakir Izetbegović za "Nezavisne": Zvizdić nije na pragu izlaska iz SDA

Od Denisa Zvizdića očekujem da o svim nezadovoljstvima, drugačijim gledanjima, slabostima u SDA prvo razgovara sa mnom ili da to iznese pred organima stranke, pa ako ne postigne ono što mu je cilj, da sa kritikama izađe u javnost, rekao je u pisanom intervjuu za "Nezavisne" Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.

"Suviše je truda i vremena Zvizdić uložio u SDA i rukovodstvo stranke je to uvijek cijenilo", naglasio je Izetbegović.

NN: Kako ocjenjujete izborne rezultate SDA na ovogodišnjim lokalnim izborima u BiH?

IZETBEGOVIĆ: SDA je pobijedila u Bosni i Hercegovini, a izgubila u Sarajevu. Sarajevo se, u stvari, sa ovim izborima svelo u prosjek kakav odranije imaju kantoni sa dominantno bošnjačkim stanovništvom.

NN: Šta je za Vas predstavljalo najveće razočarenje na proteklim izborima, a šta uspjeh?

IZETBEGOVIĆ: Uspjeh je očuvati poziciju prve stranke u BiH, unatoč opštem napadu i udruživanju protiv nje. SNSD, a naročito HDZ, nemaju ni približno jaku konkurenciju, niti medijski pritisak kakav odavno trpi SDA. Unatoč svemu, SDA će osvojiti oko 280.000 glasova, slijedit će SNSD sa nekih 230.000, SDP i HDZ će jedva prebaciti 100.000 glasova, sve ostalo će biti ispod 100.000 glasova. SDA ima podršku birača kao sljedećih pet probosanskih stranaka zajedno. Sarajevo je, naravno, razočarenje. Ali bilo je nerealno zadržati osam od devet načelničkih pozicija u Kantonu Sarajevo u situaciji u kojoj su se četvorica ujedinila protiv jednog. Moraćemo poraditi na jačanju koalicionog kapaciteta SDA i na pozicijama mladih i perspektivnih kadrova u opštinskim i u Kantonalnom odboru SDA KS.

NN: Priznali ste da ste izgubili u Sarajevu. Da li će zbog toga biti smjena u sarajevskom odboru stranke, na čijem čelu su Fikret Prevljak i Vaša supruga?

IZETBEGOVIĆ: Moja supruga je jedan od pet potpredsjednika Fikretu Prevljaku. Prevljak je ponudio ostavku koju ćemo razmotriti, tako da se ne može govoriti o smjenama. Naravno da kantonalni odbor snosi dio odgovornosti, ali realna odgovornost je na opštinskim odborima. Opštine Novi grad i Vogošća se graniče sa opštinama Novo Sarajevo, odnosno Centar, pa su u Novom gradu i Vogošći ostvarene pobjede, a u Novom Sarajevu i Centru teški porazi. A sve je to dio kantona Sarajevo.

NN: Mnogo se posljednjih dana polemiše o istupu Denisa Zvizdića, potpredsjednika SDA. Šta zamjerate Zvizdiću?

IZETBEGOVIĆ: Od Denisa očekujem da o svim nezadovoljstvima, drugačijim gledanjima, slabostima u SDA prvo razgovara sa mnom ili da to iznese pred organima stranke, pa ako ne postigne ono što mu je cilj, da sa kritikama izađe u javnost. Nadam se da će ubuduće biti tako, jer javni nastup traži i javni odgovor, a to nije dobro za stranku.

NN: Da li je Zvizdić na pragu izlaska iz SDA, odnosno ako ne ode sam, da li ćete ga Vi razriješiti?

IZETBEGOVIĆ: Ne bih rekao da je Zvizdić na pragu izlaska iz SDA, suviše je truda i vremena uložio u nju, i rukovodstvo SDA je to uvijek cijenilo predlažući Zvizdića na najodgovornije pozicije u državnoj strukturi. Mi nećemo razriješiti niti Zvizdića, niti bilo koga u SDA na osnovu javnih nastupa, SDA je demokratska stranka.

NN: Imate li informaciju da će još neko od stranačkih prvaka napustiti SDA i da li je stranka pred pucanjem, jer svakodnevno se čuje nezadovoljstvo pojedinih visokih funkcionera partije?

IZETBEGOVIĆ: Mora biti nezadovoljstva nakon pada rezultata, makar on bio mali. To uvijek probudi stara nezadovoljstva i ambicije.

NN: Na koji način ćete u SDA konsolidovati redove za opće izbore, koji dolaze za dvije godine?

IZETBEGOVIĆ: SDA je pobjednička stranka na nivou države, FBiH i svih kantona sa bošnjačkom većinom. Pobjednicima ne trebaju nikakve posebne konsolidacije. Potrebno je pojačati SDA u urbanim centrima jakim, mladim kadrovima, pojačati medijsku prisutnost kako bi se dao pravovremen odgovor na neutemeljene medijske napade, izmišljene i prenapuhane afere i to bi bilo sve.

NN: S obzirom na to da je Osman Mehmedagić optužen i vodi se proces protiv njega u Sudu BiH, da li to znači da neće biti ponovo imenovan za direktora OBA?

IZETBEGOVIĆ: Moguće je da neće biti imenovan, a sigurno neće biti ni smijenjen bez jakih argumenata. Takvih argumenata zasad nema. Mehmedagić i OSA rade veoma dobar posao za državu, nema terorističkih napada već pet godina, organizovani kriminal se kvalitetno suzbija, saradnja sa službama prijateljskih zemalja je odlična.

NN: Kada će biti formiran novi sastav Vlade FBiH i ko je kriv što to nije već završen posao, jer izbori su bili prije više od dvije godine?

IZETBEGOVIĆ: HDZ je postavio nevjerovatan uslov kojeg se drži već dvije godine, a može mu se, jer imenovanje mora proći kroz Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, gdje HDZ drži sve konce u Klubu Hrvata. HDZ traži da se izmjeni Izborni zakon u skladu sa njihovim zahtjevima kako bi se uspostavila nova vlast na nivou Federacije BiH. Blokiraju izvršenje jasne ustavne i zakonske obaveze povezujući izbor za članove Predsjedništva BiH sa federalnim nivoom. Nevjerovatno.

NN: Kako ocjenjujete trenutne odnose u BiH i kada bi ona mogla da dobije kandidatski status?

IZETBEGOVIĆ: Ti odnosi bi mogli i morali biti daleko bolji ako nećemo da se pretvorimo u zemlju staraca sa najnižim penzijama u Evropi. A zahvaljujući stalnim prepirkama, blokadama i zastojima, idemo neumitno u tom smjeru. Ako Vijeće ministara nastavi raditi ovim tempom i ako se zadrži polublokada Parlamentarne skupštine BiH, na kandidatski status možemo zaboraviti u ovom mandatu. Ono što je gore i opasnije od zastoja na evropskom putu BiH je odlazak mladih ljudi.

Lavrov

NN: Kako komentarišete posjetu Sergeja Lavrova, ruskog šefa diplomatije, Bosni i Hercegovini u svjetlu svih događanja te potez članova Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića i Željka Komšića da odbiju susret s njim?

IZETBEGOVIĆ: Rusija je prijateljska zemlja Bosne i Hercegovine, ali se njeno prijateljstvo s vremenom sve više i otvorenije okreće prema jednom narodu u BiH i na Balkanu, prema Srbima. I to ne bi trebalo da bude problem, pod uslovom da to prijateljstvo nije nauštrb dva druga naroda i same države BiH.

Nažalost, u posljednjim godinama ta pristrasnost počinje da se odnosi na sve što čini liderstvo u RS. Protivustavni referendumi, nedvosmislene separatističke izjave, veličanje ratnih zločinaca, vrijeđanje drugih naroda, sve to nailazi na podršku ili šutnju ruske strane. Posjeta Lavrova je, po našim očekivanjima, trebalo da donese novi balans. Rusi su prijatelji Srba, ali neka im pomažu na pametan, konstruktivan način.