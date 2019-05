Bevanda za "Nezavisne": Blokada se ne može pripisati Hrvatima

​Rad Vijeća ministara BiH opstruiše "tehnički mandat". Zar neko, nakon osam mjeseci od završenih izbora, može očekivati elan, polet, nove ideje od odlazećeg saziva i to u atmosferi kada nema ni parlamentarne većine, kada se ne održavaju sjednice parlamenta i nema ni formiranih povjerenstava.

Kome sada slati zakone, programe rada i izvejšća o radu i ko će se o njima izjasniti, kaže Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH i visoki dužnosnik HDZ BiH.

NN: Vijeće ministara BiH od 4. aprila nije održalo redovnu sjednicu, neki ministri tvrde da je riječ o blokadi i da to čine hrvatski ministri. Kako komentarišete te navode?

BEVANDA: Začuđen sam kako se u medijima prenese nečija netočna tvrdnja i onda se bez ikakve provjere to ponavlja kao mantra. Nije bilo zakazanih sjednica Vijeća ministara od 4. aprila, to je točno, ali nisu točna izvještavanja da sjednica nije održana već treći put. Ne razumijem kako članovi Vijeća ministara mogu te tvrdnje iznositi u javnosti. Istina je sljedeće: nakon 4. travnja sjednica je prvi put zakazana 22. svibnja i nije održana zbog nedostatka kvoruma, a osim ministara iz reda Hrvata nije bio prisutan jedan ministar iz reda Srba i jedan iz reda ostalih. To su činjenice. Niti ima blokada niti se te blokade mogu pripisati Hrvatima i HDZ-u. Nisam primijetio da je neko rekao kako, recimo, rad opstruira ministar vanjskih poslova koji također nije došao na sjednicu. Jeftine, paušalne i površne dnevnopolitičke ocjene nisu vrijedne ni nekog dužeg komentara, a posebno ne pravdanja ikome, osim javnosti Bosne i Hercegovine.

NN: Ko opstruiše rad Vijeća, koje je već mjesecima u "tehničkom mandatu"?

BEVANDA: Opstruiše ga baš taj "tehnički mandat" koji ste pomenuli. Zar neko nakon osam mjeseci od završenih izbora može očekivati elan, polet, nove ideje od odlazećeg saziva i to u atmosferi kada nema ni parlamentarne većine, kada se ne održavaju sjednice parlamenta i nema ni formiranih povjerenstava. Kome sada slati zakone, programe rada i izvješća o radu i ko će se o njima izjasniti? Da ne govorim o situaciji kada imamo ministre i u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Ne može mi niko reći da su to normalni uvjeti za rad. U jednom momentu pojedinci govore s pozicije vlasti, a već u sljedećem s aspekta opozicije. Pa, ne može izvršna vlast funkcionirati tako da se sporadično rješavaju pitanja i da se ovakva situacija koristi za ignoriranje ustavnih i zakonskih obveza. Pogledajte način imenovanja pojedinih sekretara i pomoćnika ministara koji se, vrlo indikativno, biraju na internim natječajima, gdje se ne poštuje nacionalna struktura i ignorira konstitutivnost naroda na kojoj počiva ustroj ove države i njenih institucija. Sve su to stvari koje taj takozvani tehnički mandat omogućava, ali se trudim da radim isključivo sukladno propisima i uvijek ću upozoriti na ovakve devijacije. Možda to nekome ne odgovara, ali to nije moj problem, već društva u cjelini i naših međusobnih odnosa.

NN: Zbog čega ministri iz reda hrvatskog naroda nisu došli na sjednicu?

BEVANDA: Mogu vam reći zbog čega ja nisam došao i o tome sam već obavijestio i predsjedatelja Vijeća ministara i javnost. Dakle, zakonom i Poslovnikom o radu Vijeća ministara propisano je kako se sazivaju sjednice, u kom roku i šta treba neki materijal imati da bi se o njemu raspravljalo na sjednici. Nisu ispoštovani ovi propisi, rokovi, niti su kompletirani svi materijali. Neprimjereno je materijal za sjednicu sa 72 točke dostaviti petnaestak sati prije nego je zakazano njeno održavanje. Bio tehnički ili ne, postojao ili ne postojao takav mandat, raditi se mora sukladno Ustavu, zakonima i propisima. Dakle, nije ovo nikakvo "treći put nedolaženje na sjednicu", niti nečija blokada i opstrukcija, nego nedostatak kvoruma za nedovoljno dobro, da ne kažem loše, pripremljenu sjednicu. Toliko puta do sada je bilo raznih odgoda, putovanja, nedolazaka ovih ili onih i od toga niko ne pravi problem, ali sada je to politička priča i više je u funkciji podgrijavanja tenzija kod formiranja vlasti nego što je stvarni problem.

NN: Očekujete li, kao visoki dužnosnik HDZ BiH, da će u narednom mjesecu konačno biti formiran novi sastav Vijeća ministara i da će se odblokirati procesi na nivou BiH?

BEVANDA: Očekujem još od Nove godine, ali nevjerojatno je stalno udaljavanje političkih subjekata i odgađanje formiranja vlasti. Na kraju, riječ je o (ne)poštivanju zakona i zakonskih rokova. Imali smo najave za ovaj mjesec da će se formirati vlast, pa je postignut određeni dogovor o resorima, zatim se usaglašavala izjava i pojavljivali su se različiti uvjeti, među kojima je aktivacija MAP-a glavni problem. HDZ BiH nije bio kamen spoticanja ni u jednom dogovoru i spremni smo da se implementiraju izborni rezultati kako bi se formiralo Vijeće ministara i da se otkoče procesi i u Parlamentarnoj skupštini BiH. Velika je odgovornost na onima koji koče formiranje vlasti, jer to koči reforme, naše članstvo u pojedinim asocijacijama, nastavak pregovora s ključnim financijskim i europskim institucijama. Ovakvo stanje samo potvrđuje koliko nam je nužna promjena Izbornog zakona BiH, jer nam treba najmanje godina da uspostavimo vlast, a onda već dođe godina lokalnih izbora i tako ukrug.

NN: Hoćete li i u novom sazivu biti član Vijeća ministara i hoće li to ponovo biti Ministarstvo finansija i trezora BiH?

BEVANDA: Najmanji je problem hoću li to biti ja, jer personalna rješenja stvaraju dojam da institucije postoje zbog pojedinih ljudi, a ne obratno. Najvažnije je da se konačno formira vlast i da se vratimo reformama, investicijama i stvaranju uvjeta za bolji život. Prosperitet ne donosi samo pojedinac, već jak sustav i dobro ustrojene institucije. Bojim se da imamo situaciju da pojedinci misle da su oni institucije i ja to ne odobravam.

NN: Ima li izgleda da uskoro bude usvojen budžet institucija BiH za ovu godinu?

BEVANDA: Iz Ministarstva financija i trezora BiH uputili smo proračun u proceduru usvajanja još u studenom prošle godine. Ova situacija s formiranjem vlasti utjecala je i na to i, ukoliko se uskoro ne pokrenu stvari s mrtve točke, moguće je da ćemo usvajati i treću odluku o privremenom financiranju za treći kvartal ove godine. Srećom, zakonom smo dobro definirali da se i u ovim situacijama redovito otplaćuje vanjski dug, a i nije ugrožena isplata plaća službenicima.