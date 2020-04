Bevanda za "Nezavisne": Nije vrijeme da se donose ishitrene odluke

Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH, smatra da se sve aktivnosti moraju prilagoditi aktuelnom trenutku i borbi protiv virusa korona, ali da vrijeme vanrednih situacija ne znači da se Ustav i zakon ne moraju poštovati.

U ministarstvu na čijem je čelu već se rade korekcije budžeta za ovu godinu nakon što je to zahtijevalo Predsjedništvo BiH.

NN: Nacrt budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2020. godinu upućen je Predsjedništvu BiH uz glasove protiv koji dolaze od ministara iz RS. Šta je sporno u tom nacrtu i hoće li biti korekcija?

BEVANDA: Prema izvještajima sa sjednice Predsjedništva BiH, Nacrt proračuna će biti vraćen Vijeću ministara na doradu. Zaključak Predsjedništva BiH obvezuje nas da proračun prilagodimo i predvidimo uštede na rashodovnoj strani kako bi one bile usmjerene u ekonomski oporavak nakon loših posljedica izazvanih pandemijom. Točno je da su ministri iz RS bili protiv nekih dijelova proračuna koje smo dostavili iz Ministarstva financija i trezora BiH. Samo želim da ostanem u okvirima zakonskih propisa koji reguliraju ovu oblast. Fiskalno vijeće je ključno za donošenje budžeta i to je vijeće odlučilo glasovima svih da se proračun poveća za 30 milijuna KM. Kada kažem da to nije neki veliki iznos, u javnosti to zvuči strašno i bahato, ali na proračun od skoro milijardu i nije, jer je zahtjeva mnogo. Na koncu, mnogo je izvanrednih situacija od eskaliranja migrantske krize do virusa korona. Čekali smo skoro pet mjeseci da nam Predsjedništvo BiH dostavi svoj proračunski zahtjev i to također govori o poštivanju procedura i našim unutarnjim odnosima. Mi smo planirali ojačati aktivnosti i institucije koje će spriječiti migrantsku krizu, pokrenuti nas na putu ka EU, riješiti pitanja smještaja, graničnih prijelaza, a nismo planirali pandemiju i ovakvu pošast, što je valjda svakome jasno.

I niko je u svijetu nije planirao. Moramo imati akcijski plan i točne oblasti u koje će se ulagati novac iz proračuna i taj plan mora biti temeljen na Ustavu i nadležnostima koje ima pojedina razina vlasti. Ovo vrijeme izvanrednih situacija nije vrijeme kršenja zakona i to je moj pristup. Očekujem dogovor u vezi s proračunom i očekujem da će biti usvojen do 1. srpnja, do kada nam važi odluka o privremenom financiranju. Priželjkujem da bude usvojen i ranije, naravno.

NN: Predsjedavajući Zoran Tegeltija najavio je izbacivanje iz Nacrta budžeta stavki poput kupovine auta, zgrada i drugog. Kakav je Vaš stav o tome?

BEVANDA: Proračun je živa materija sve dok ne ode na objavu u "Službeni glasnik BiH" nakon usvajanja u Parlamentarnoj skupštini BiH. Ima dovoljno vremena da svako predloži što misli da je dobro, a Ministarstvo financija i trezora je tu da te želje održi u Globalnom fiskalnom okviru koji je usvojilo Fiskalno vijeće. Mi smo tu da te zahtjeve uklopimo u rashode i uradimo sve što je usko stručno. Zato smo mi često protiv, a često smo i dežurni krivci. Kako god, sve što bude korigirano u proračunu mi ćemo realizirati i provesti u djelo. Na sve će uticati ova nova situacija zbog pandemije. Mnogo više nadležnosti je na nižim razinama vlasti i ne možemo ulaziti u tuđi posao. Vozila, zgrade i ostalo su sada u drugom planu, ali isto tako, život nije stao i računamo da će se uskoro nastaviti i institucije moraju ostati stabilne. Sve što bude realno, zadržaćemo, što ne bude, neće biti u proračunu.

NN: Protiv ste prijedloga Denisa Zvizdića, predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH, da se plaćanje PDV-a pomjeri na 31. u mjesecu, zašto?

BEVANDA: Ispade da sam ja protiv svega. Nisam ja protiv prijedloga koji stiže od ovog ili onog, već je suština da se predlažu stvari koje primamljivo zvuče i naiđu na aplauz u javnosti, ali kada zagrebete ispod površine, onda nastaje problem. Po mojoj procjeni, ovo bi imalo trenutni efekat na nelikvidnost svih razina vlasti, a ne bi imalo ama baš nikakav efekat na pomoć gospodarstvu. Izgubili bismo priliv sredstava u tom periodu od 20 dana, a gospodarstvenici ne bi dobili ništa, jer njihova obveza stoji prije ili poslije. Da ne ulazim u detalje koliko se sve može negativnih efekta povući takvim potezom. Ja sam spreman da podržim sve kada mi se dostave analize da će to biti korisno, a sam, na temelju pokazatelja, mogu dokazati da neće. Ne može se ishitreno ulaziti u ovakve aktivnosti.

NN: Šta je sa pomoći MMF-a koja je najavljena, a usljed borbe sa virusom korona, hoće li je biti i kada?

BEVANDA: Imali smo priliku na sjednici Fiskalnog vijeća da se upoznamo s pismom namjere i onim što bi nam donio taj hitni aranžman. Kasnije je predsjedatelj Tegeltija imao razgovore s predstavnicima MMF-a i drugih financijskih institucija. Pojavila se inicijativa da aranžman bude 330 milijuna eura. Ne znam kako će odlučiti Odbor MMF-a, ali u okviru Fiskalnog vijeća ja ću imati stav da se mora dogovoriti i raspodjela koja će pružiti pomoć svim razinama vlasti, jer je virus korona pošast koja je ušla u sve općine i niko ne može imati neke prioritete. Nije ovo aranžman koji s MMF-om imamo u redovitim okolnostima, ovo je hitna pomoć, a ona je potrebna svima i svakoj županiji u Federaciji BiH i svakoj općini u Republici Srpskoj, gdje je ipak lakše, jer je centraliziran sistem i odluke se drugačije donose. Dakle, sve će biti dogovoreno u Fiskalnom vijeću čim se čuje odgovor Odbora MMF-a. Što se tiče ostalih institucija, u tijeku su dogovori za odgodu plaćanja rata kredita s EBRD-om, EIB-om i drugim kreditorima. Tu je projekt Svjetske banke u vrijednosti 35,6 milijuna dolara namijenjenih za pomoć u borbi protiv kovida-19.

NN: Ministarstvo finansija otvorilo je podračun za uplate za pomoć u borbi protiv virusa korona, ima li uplata?

BEVANDA: Da, mi smo odmah nakon zahtjeva Ministarstva sigurnosti otvorili podračun i dali sve instrukcije za uplatu u eurima i konvertibilnim markama. Uvidom u knjigovodstvenu evidenciju Ministarstva financija i trezora BiH do sada su uplatu na namjenskom podračunu imali "Telemach" d.o.o. Sarajevo u iznosu 715.373,20 KM i dvije privatne osobe, uplatio je i sarajevski "Kiseljak" 5.000 KM, dakle, ukupno 720.403 KM. Sve smo transparentno objavili na svojoj veb-stranici. Sve nove uplate bit će dostupne na veb-stranici i javnost će biti upoznata s tim. Zahtijevaću da se na narednoj sjednici u Vijeću ministara donese odluka o načinu raspodjele tih sredstava i njihove namjene. Iako su vremena turbulentna, mi se zakona i procedura moramo pridržavati. Nije vrijeme da se donose ishitrene odluke i da se zbog najave pomoći krše zakoni, jer to nikome ne pomaže. Tek tada bi nastali problem i haos. Zato ću inzistirati na poštivanju onoga što je ustavna nadležnost i na onome što zakon propisuje, po cijenu da me karakteriziraju kao protivnika svega i svačega. Proći će loša vremena, treba živjeti i poslije ovih problema.