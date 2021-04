Bojan Vujić: Sa "Infinity International Group" možemo dalje i više

Ne morate raditi više, radite pametnije. Upravo je želja i namjera da budemo bolji, kvalitetniji, drugačiji i konkurentniji na regionalnom i evropskom tržištu prošle godine rezultirala formiranjem grupacije u koju su ušle vodeće domaće kompanije u oblasti informacionih tehnologija i energetike.

"Infinity International Group", koju čine kompanije "Prointer ITSS", "Kaldera", "Infinity ADS" i "EP Mobile", na dobrom putu je da pokaže da zajedno možemo stići dalje i postići ono o čemu smo, možda, samo sanjali, kaže Bojan Vujić, predsjednik Uprave grupacije.

Integracija sigurno donosi neke nove standarde i kvalitet. Ako o tome govorimo u susret Prazniku rada, donosi li i nova radna mjesta u IT i energetskom sektoru, čime se kompanije koje okupljate prije svega i bave?

VUJIĆ: "Infinity grupacija" može da se pohvali sa više od 500 zaposlenih, među kojima je 67 odsto onih sa visokom stručnom spremom i čak 300 stručnjaka koji posjeduju sertifikate. Više od 100 IKT inženjera ima značajno iskustvo u velikim projektima iz svih polja razvoja i implementacije smart rješenja koja su već implementirana u javnom sektoru, zdravstvu, elektroenergetici, avioindustriji, telekomunikacijama, transportu, maloprodaji i mnogim drugim industrijama. Sve ovo govori da su jačanje kadrovskih kapaciteta i edukacija kadra sa čijim ćemo znanjem i vještinama izaći na druga tržišta naš prioritet, jer kvalitetnog kadra nikad nije dosta.

Sve firme će u narednom periodu imati potrebu za proširenjem kapaciteta, mada svakako treba napomenuti da su kompanije koje posluju u sastavu grupacije i u prošloj, iako teškoj godini, zaposlile oko stotinu visokokvalifikovanih radnika. Te trendove smo nastavili, a sagledaćemo i kako što bolje iskoristiti kadrove koje imamo u svakoj od kompanija. Ljudi koji rade u jednoj od njih imaju priliku da karijeru nastave u drugoj i obratno, a sve će zavisiti od njihovih potencijala i želja za napredovanjem. Cilj nam je da omogućimo svima da prošire svoja znanja unutar svih kompanija u okviru grupacije i time naprave veliki iskorak u svom profesionalnom napredovanju.

IT industrija je odavno napravila iskorak, u smislu sve veće zainteresovanosti za zapošljavanje u toj oblasti, u kojoj su, vjeruje se, plate među najboljima. Da li to znači da na našem tržištu ima dovoljno kvalitetnog kadra za viziju i ciljeve o kojima govorite?

VUJIĆ: Mi se trudimo da na tržištu pronađemo ono što je najbolje i što nam odgovara, ali i da školujemo kadar koji će nam biti potreban kako bismo ispunili sve ciljeve. Imali smo i preliminarne razgovore sa brojnim privatnim i državnim visokoškolskim ustanovama na kojima postoji interes da njihovi studenti dolaze kod nas na praksu. Planiramo intenzivniju saradnju sa svima koji budu zainteresovani, jer želimo da mladi ljudi ostanu ovdje i da im damo priliku da evropske i svjetske projekte rade "kod kuće".

Kako su konkretno uvezane vaše kompanije i koja vizija je iza svega toga?

VUJIĆ: Vizija se prvenstveno ogleda u želji da inovativnim pristupima odgovorimo na savremene izazove i unaprijedimo kako poslovnu, tako i društvenu zajednicu. Činjenica da unutar "Infinity grupe" posluju tri izuzetno uspješne kompanije, sa dokazanim kvalitetom, pokazuje da smo na dobrom putu da tu viziju i ostvarimo.

Tu su "Prointer", koji je i prošlu i ovu godinu završio kao IT lider u Bosni i Hercegovini, "Kaldera", koja je već odavno lider na tržištu energetike sa vlastitom proizvodnjom po "Simensovim" licencama, "Infinity ADS", koji je takođe vodeća kompanija u oblasti digitalnog arhiviranja na ovim prostorima. U grupaciji je i kompanija "EP Mobile", koja ima izuzetan potencijal jer se bavi elektromobilnošću, odnosno u Republici Srpskoj ima uspostavljenu mrežu punjača za električne automobile koji nas u budućnosti sve očekuju. U sinergiji sa "Kalderom" namjera je da proizvedemo prvi domaći električni punjač za automobile. Dakle, naš cilj i vizija su da konsolidujemo kvalitete koje posjedujemo, da sve ono što naši stručnjaci znaju i umiju postavimo na jedan globalni nivo i na taj način optimizujemo resurse i kapacitete kako bismo se spremili za neka druga tržišta.

Koliko su ta druga tržišta u ovom trenutku izvjesna? Znamo da su rijetke domaće kompanije koje uspiju da se pozicioniraju u inostranstvu. Zbog čega je to tako?

VUJIĆ: U inostranstvu se prvenstveno traži kvalitet proizvoda ili usluge, a mi smo apsolutno sigurni da imamo kako kvalitet, tako i resurse i znanje da pariramo zahtjevima svjetskih tržišta.

Iz tog razloga, paralelno sa formiranjem grupacije, završili smo i osnivanje firmi u Austriji, Makedoniji i Crnoj Gori i u toku su aktivnosti na uspostavljanju poslovnih modela u tim državama. Znamo šta je najbolje u svakoj od kompanija grupacije, ali i gdje treba unaprijediti procese, nabaviti novu opremu, kadrovski ih ojačati. Sve to smo posložili tako da dobijemo ono najbolje. U tom duhu je i naš slogan "Go Far Together", kojim zapravo želimo da poručimo da idući zajedno možemo stići mnogo dalje nego što smo mislili.

Prvi put na ovim prostorima objedinjuju se dvije značajne i brzorastuće industrije informacione tehnologije i energetika. Da li je to, na neki način, novo pozicioniranje biznisa kod nas?

VUJIĆ: Činjenica je da na ovaj način to dosad niko nije uradio. Uglavnom su postojale industrije koje su bile tradicionalno orijentisane na tržištu i držale se toga, a ovo je sasvim drugačiji pristup biznisu i objedinjavanja potencijala. Mi zapravo želimo da ovakvim udruživanjem korisnicima otvorimo vidike, da im pokažemo da može da se radi i drugačije i da im dokažemo da zajednički možemo napraviti i ono što dosad nismo. S druge strane, udruživanje informacionih tehnologija i energetike na neki način je prirodan put, jer su to dvije industrije koje imaju konstantan trend rasta i lokalno i u Evropi, a na skoro svim tržištima najveće investicije su upravo one u energetskom sektoru i digitalizaciji. Takođe, energetika se sve više oslanja na IT zbog mogućnosti boljeg upravljanja i iskorišćenosti kapaciteta, pa koliko god bila tradicionalna, ona danas bez ITa ne može. Kad sve to sagledate, tačno je da se radi o novom pozicioniranju biznisa čiji je cilj nametanje standarda na domaćem i veća konkurentnost na inostranom tržištu.

Da li vizija modernog poslovanja i širenja tržišta koju ste pomenuli znači da su domaći inženjeri i stručnjaci svih profila dobili priliku da rade van naših granica?

VUJIĆ: Upravo tako. Sve ovo radimo kako bismo kroz drugačiji model poslovanja mladim stručnjacima omogućili da rade po svjetskim standardima koji, između ostalog, znače da nisi geografski vezan ako to ne želiš i da možeš biti uključen u sve projekte nevezano za to gdje se oni nalaze. Bitno je da ljudi svoju priliku vide u našoj grupaciji, da ostanu kod nas i da karijeru grade na taj način.

Koliko je ekonomska kriza svjetskih razmjera uzrokovana pandemijom prepreka na putu kojim je grupacija krenula?

VUJIĆ: Prema podacima kojima raspolažem, čini se da su naše dvije branše najmanje pogođene ovom krizom. Najjednostavnije rečeno, svjetlo se upaliti mora, pogoni moraju da rade, proizvodnja ne smije da stane, kao ni investicije u energetiku. S druge strane, IT, koji ne zahtijeva nikakve posebne uslove i nije geografski vezan, uspio je da se kolikotoliko izbori i zato očekujemo da će se tako nastaviti i u narednom periodu. Mi moramo da radimo kao da krize nema, iako razumijemo opasnost i solidarišemo se, što smo pokazali i dosadašnjim društveno odgovornim poslovanjem i brojnim akcijama kroz koje smo pomogli zdravstvu, mikrobiznisu i zajednici u kojoj živimo i radimo. Takođe, iskustvo me naučilo da se u krizama često otvaraju i neke nove prilike i mogućnosti da se pokuša sa nečim što je drugačije.

Prije preuzimanja grupacije, uspješno ste vodili kompaniju "Prointer ITSS", koja je sada njen dio. Koliko će Vam iskustvo na toj poziciji biti od pomoći, s obzirom na to da grupacija ima misiju da nadogradi dosadašnji način poslovanja?

VUJIĆ: "Prointer" je kompanija koju sam za pet godina uspio ne samo da podignem, već da od nje napravim lidera na domaćem tržištu. Bio je to moj lični i profesionalni izazov, a sad imam novi da isto to, pa i više, napravim sa grupacijom. Sve ono što sam naučio u "Prointeru" svakako mi je bilo od koristi, ali ovo je, ipak, nova pozicija i svjestan sam da i mene i moje saradnike očekuje veliki posao kako bismo "Infinity International Group" pozicionirali kao prepoznatljivog, uticajnog i snažnog regionalnog "igrača".

S kakvim ste se sve izazovima susreli na novoj poziciji?

VUJIĆ: Uvijek ima izazova i uvijek će ih biti. Od toga da nas druga tržišta prepoznaju kao sigurnog partnera, preko inovativnih projekata sa kojima se svi prvi put susrećemo, a svakako je izazov i sinhronizacija svih kompanija unutar grupacije kako bi radile "kao jedna". Međutim, sa istom energijom i entuzijazmom krenuo sam i u ovaj poduhvat spreman da se suočim i riješim svaki izazov. Jedino od čega ponekad strahujem je da li je dovoljno to što dan traje samo 24 sata.