Borenović za "Nezavisne": Kandidati opozicije do oktobra

Stranke koje sada čine opoziciju će 2022. odnijeti pobjedu na izborima jer narod želi promjene, rekao je u intervjuu za "Nezavisne novine" Branislav Borenović, predsjednik PDP-a.

"Krajem mjeseca ćemo imati sastanak opozicije u Banjaluci i tu ćemo definisati naše zajedničke programske principe", rekao je Borenović i dodao da bi opozicija najkasnije do oktobra trebalo da predstavi najvažnije kandidate.

NN: Tražili ste poništenje postupka javne nabavke za kupovinu zgrade za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje. Šta je, po Vašem mišljenju, problem?

BORENOVIĆ: Problem je vrhunac bahatosti i bezobrazluka. Prije osam godina odobreno je skoro 40 miliona maraka za zgradu za potrebe UIO. To je dovoljno i za izgradnju i kupovinu kvalitetnog i respektabilnog objekta. Međutim, naprasno se krajem prošle godine raspisuje javni poziv na koji se javlja samo jedna firma bliska vlasti, sa kumovskim vezama, koja nudi zgradu za iznos od nenormalnih skoro sto miliona maraka. To je 61 milion više od predviđenih i odobrenih sredstava koji stoje na računu UIO. Zato mislim da je naša reakcija i opravdana i logična. Naša obaveza je da reagujemo na ovakve anomalije, pogotovo kada se radi o tako očigledno skandaloznim i amoralnim poslovima. Opravdano sumnjamo da se radi o poslovnom odnosu koji je unaprijed isplaniran i zato smo reagovali i tražili da se poništi ova javna nabavka. O kolikim se iznosima radi, dovoljno je reći da je za taj dodatni iznos moguće kupiti tri miliona vakcina i završiti kompletnu imunizaciju u BiH.

NN: I ranije smo imali tvrdnje o kriminalu i korupciji, a PDP je objavio i listu od 150 afera vladajuće koalicije... Zašto nikad nema epiloga?

BORENOVIĆ: Mi smo ipak uspjeli našom inicijativom i odlukom parlamenta zaustaviti ovaj nenormalni pokušaj kupovine ovog poslovnog prostora, ovu skandaloznu i sramotnu odluku. A ovo što vi pitate je pitanje da li imamo dovoljno odlučne ljude u pravosuđu da se upuste u istraživanje anomalija u društvu. Tačno je, mi smo objavili 150 afera 2017, a poslije ih je još bilo na desetine kojima su oštećen budžet ili otuđene milijarde maraka, ali aktuelno pravosuđe ima sindrom nečinjenja, nezamjeranja i nekažnjivosti i zato je stanje ovakvo. Imam osjećaj da postoji neki strah ulaska pravosuđa u ove afere i zato je važno ohrabriti i insistirati da čestite sudije i tužioci od integriteta preuzmu odgovornost u neophodnoj borbi za istinu i pravdu.

NN: Ako je suditi prema izjavama opozicionih lidera, vi ste ubijeđeni da ćete 2022. pobijediti. Šta Vas čini toliko sigurnim?

BORENOVIĆ: Narod se oslobodio straha. Mislim da su ljudi svjesni da dolaze promjene i da žele snagom svog glasa dati šansu novim strukturama. Ja to vidim bukvalno svaki dan. Na kraju krajeva, to se vidjelo i po pobjedama koje smo odnijeli u Banjaluci i Bijeljini. Promjene dolaze, narod se budi. Ljudi su svjesni da je moguće pobijediti lošu, zlu i bahatu vlast koja čini veliku štetu vlastitom narodu.

NN: Ko sada čini opoziciju? Ja sam dugo novinar i nije mi baš sasvim jasno ko je tačno sad opozicija, a ko je vlast?

BORENOVIĆ: Mi imamo šizofrenu situaciju da zbog anomalija u Izbornom zakonu korupcija ima svoje ishodište u izborima. Ima brojnih izbornih prevara, manipulacija, dopisivanja glasova, krađe... Pokazalo se na ponovljenim izborima da je u Doboju bilo ukradeno najmanje 15.000 glasova. Ne 1.500, nego 15.000. Toliko je situacija nenormalna da imate situaciju da je poslije prošlih opštih izbora 2018. dvadeset i nešto poslanika Narodne skupštine RS promijenilo stranački dres.

NN: Koje stranke sad čine opoziciju? Možete li ih nabrojati?

BORENOVIĆ: Imate dvije stranke koje su dominantno na izborima dobile podršku kao opozicija, to su PDP i SDS. DNS je donio odluku da djeluje opoziciono i glasa opoziciono u NS RS. Vidimo da postoji još dio političkih partija koje nisu zadovoljne stanjem u RS. Koliko sam primijetio, tu je SPS, a ima i još koalicionih partnera vlasti koji sve više pokazuju nezadovoljstvo. Očigledno je ovakvo stanje postalo nepodnošljivo i za njih.

NN: Čini mi se da postoji, neću reći jaz, ali možda razmimoilaženje između Stanivukovića, Trivićeve i Vukanovića s jedne i starijih i iskusnijih stranačkih kolega s druge strane. Ima li tih vrsta trzavica među vama?

BORENOVIĆ: Mislim da je svima zaista stalo do pobjede i da želimo jedno normalno društvo. Mislim da nam je svima taj isti cilj. Želimo normalno i pravedno društvo. A znam da je u politici najteže naći mjeru između principijelnosti i pragmatizma. Od svih nas se očekuje da smo dovoljno principijelni i dovoljno dosljedni, ali da budemo dovoljno politički pragmatični da dođemo do onog što se, nažalost, na kraju svede na matematičku činjenicu da morate imati 42 poslanika u NS RS koji će izabrati narodnu i poštenu vladu.

NN: Neću Vas pitati ko će biti kandidati na narednim izborima, ali javnost ima pravo da zna do kada je krajnji rok kada će saznati imena kandidata?

BORENOVIĆ: U PDP-u snažno insistiramo da imamo zajedničke kandidate koji su rezultat dogovora svih nas. Mi smatramo da treba da se što ranije definišu zajednički kandidati i da to treba uraditi najkasnije do oktobra, da se godinu dana prije izbora zna ko su ti ključni kandidati za predsjednika RS i člana Predsjedništva BiH. Dio kolega smatra da s tim treba malo sačekati, ali najvažnije je da dođemo do dogovora i da pokažemo odgovornost za momenat u kojem se nalazimo. Krajem mjeseca ćemo imati sastanak opozicije u Banjaluci i tu ćemo definisati naše zajedničke programske principe.

NN: Da li je EU i dalje cilj?

BORENOVIĆ: Naravno, ali cilj je i da usvojimo evropska pravila, evropski sistem vrijednosti i evropske standarde. Želimo evropske plate, penzije i šansu za napredak. Mada imam osjećaj da mi ovdje imamo puno lažnih "Evropljana". Svi su formalno za ulazak u EU, a čine sve da do toga ne dođe.

Vlasti odgovara ostanak visokog predstavnika

NN: Što se tiče dolaska novog visokog predstavnika, jasno ste rekli da želite zatvaranje OHR-a, ali me zanima hoćete li sarađivati i sastajati se s njim?

BORENOVIĆ: Nažalost, visoki predstavnik je još realnost u ovoj zemlji. To je najbolji pokazatelj koliko je vladajuća elita loše radila na smirivanju tenzija i time otvorila mogućnost da on ostane. Nekima odgovara ovakva retorika i da sa svojim partnerima igraju taj ping-pong konflikta i održavaju se na vlasti. Koliko vidim, njega polako prihvataju i oni iz vlasti koji su tih prvih dana davali neke teške i krupne izjave. A na kraju krajeva, ozbiljni ljudi iz regiona su davali izjave i rekli da se radi o ozbiljnom čovjeku iz jedne ozbiljne države i ozbiljne političke grupacije.

NN: Mislite na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića?

BORENOVIĆ: Da, to su iste rečenice.