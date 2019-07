Borenović za "Nezavisne": Ne krijem da imamo probleme u Klubu PDP-a

Nakon sjednice Narodne skupštine RS o pelješkom mostu došlo je do problema unutar Kluba PDP-a, koje moramo riješiti, rekao je u intervjuu za "Nezavisne" Branislav Borenović, predsjednik PDP-a.

"Da nesuglasice zbog načina opozicionog djelovanja postoje niti mogu niti hoću da krijem i sigurno će na sastanku stranačkih organa, prije svega sjednici Glavnog odbora, vođenje i model rada Kluba poslanika PDP-a biti bitna tema", rekao je Borenović.

NN: Da li PDP ostaje u opoziciji i da li isključujete bilo kakvu saradnju sa SNSD-om?

BORENOVIĆ: Naš stav koji smo rekli odmah poslije izbora da smo opozicija ostao je i biće i dalje nepromijenjen. U međuvremenu su dolazile i ponude da uđemo u vlast, zauzmemo ministarske i direktorske pozicije, što smo odbacili. Nas nisu građani birali da bismo samo zasjeli u fotelje, nego da se borimo protiv anomalija u društvu, kojih je sve više. Naravno, lakše je stvari mijenjati iz pozicije vlasti, ali ne s onima koji su nas doveli u ovakvo stanje, bez jasnog programskog koncepta i to je samo jedno otužno opravdanje onima koji su zbog fotelja "preletjeli". Naravno, mi nemamo problem da i iz opozicije podržimo svaki prijedlog koji je u interesu naroda, bilo ko da predloži. Ako predlože povećanje plata, penzija, odlučnu borbu protiv kriminala i korupcije, naravno da ćemo biti za to.

NN: Prije nekoliko mjeseci najavili ste saradnju sa SNSD-om u vezi s izbornim zakonodavstvom i javnim servisom. Zašto ste se odlučili na ovaj korak i da li je on dao rezultate?

BORENOVIĆ: Ovo su bitna pitanja kojima bi se regulisale tri oblasti. Zakonom o političkim partijama uveli bi kakav-takav red na političku scenu, te ne bi više mogli imati stotine subjekata koji se kandiduju, a zapravo služe samo za trgovinu biračkim mjestima. Parlamentarnim nadzorom nad radom javnih medija želimo da prije svega omogućimo istinito i nepristrasno informisanje građana, ali i da vratimo dostojanstvo medijima koji nose ime RS. Takođe, skeniranjem glasačkih listića i drugim naočigled tehničkim promjenama doveli bismo do suštinskih izmjena u izbornom zakonodavstvu i konačno bismo imali regularnije i poštenije izbore koji oslikavaju volju naroda. Sada ne postoje uslovi za održavanje bilo kakvih sastanaka. To ostaju bitna otvorena pitanja, ali, uz svu dobru volju, kako preći preko vrijeđanja, psovki, prijetnji i nekulturnog ponašanja prema našim narodnim poslanicima u parlamentu RS? Da li će model ponašanja i ti odnosi postati normalniji, ostaje da se vidi. Ponavljam, nakon svega sada nema uslova za bilo kakve razgovore, a da li će biti stvoreni - vrijeme će pokazati. Ipak, izmjene Izbornog zakona, parlamentarni nadzor nad javnim medijima i novi Zakon o političkim partijama ostaju tri izuzetno bitna pitanja koja treba rješavati.

NN: I dalje u javnosti postoji utisak da je nakon što je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik od NS RS zatražio da se izjasni u vezi s zaključkom Predsjedništva BiH da se izgradnja pelješkog mosta uslovi rješenjem pitanja granice, na samom glasanju došlo je do ozbiljne podjele u PDP-u. Da li ćete izaći u susret Drašku Stanivukoviću da bude promijenjen Perica Bundalo, šef Poslaničkog kluba PDP-a u Narodnoj skupštini RS?

BORENOVIĆ: Mi u Poslaničkom klubu imamo dvije vrste političkog opozicionog djelovanja: jedno je ono mirnije, spremnije na konstruktivnije djelovanje i drugo - beskompromisna opoziciona borba mladih snaga. Da nesuglasice zbog načina opozicionog djelovanja postoje niti mogu niti hoću da krijem i sigurno će na sastanku stranačkih organa, prije svega sjednici Glavnog odbora, vođenje i model rada Kluba poslanika PDP-a biti bitna tema, na čemu ću kao predsjednik stranke insistirati. Ovo stanje će morati biti riješeno.

NN: Dodik je rekao da je i Mladen Ivanić kao član Predsjedništva postupao na isti način kao i on kad je u pitanju pelješki most i da bi i on u njegovoj situaciji postupio slično. Kako to komentarišete?

BORENOVIĆ: Pored mnogo otvorenih pitanja sa Hrvatskom, pelješki most je jedno od onih koja najmanje dotiču RS, a više se tiče odnosa Bošnjaka i Hrvata. Za nas su druga pitanja poput granice na Uni, Trgovske gore, mosta na Savi i položaja Srba u Hrvatskoj od izuzetnog političkog i društvenog značaja, jer se direktno tiču života ljudi i naše teritorije, te ta pitanja ne smiju biti korištena u svrhu dnevnopolitičke borbe. Svima je poznato da je način djelovanja Mladena Ivanića stvaranje što manje konflikata i da otvorena pitanja treba jedno po jedno riješiti, što je vrlo uspješno sprovodio u mandatu srpskog člana Predsjedništva BiH. Međutim, za to treba imati kredibilitet, karakter i povjerenje velike većine da ste u stanju mudro i stabilno voditi politiku. Ono što sada gledamo jeste da je povjerenje kod građana spram sadašnjeg srpskog člana Predsjedništva BiH poljuljano nakon više najavljenih pa povučenih poteza i nakon što je vladajuća garnitura mnogo puta izigrala povjerenje ljudi.

NN: Da li PDP planira da bude dio vlasti na nivou BiH u narednom mandatu i da li postoji mogućnost saradnje nekog novog srpskog bloka na nivou BiH?

BORENOVIĆ: Takva kombinatorika je skoro nemoguća. Tri stranke - SNSD, SDA i HDZ BiH - su odmah nakon izbora vezale zastave, rekle da će zajedno, izabrali jedni drugima rukovodstva u oba doma parlamenta BiH, SDA u NS RS je izabrao četvrtog SNSD-ovog delegata u Dom naroda, pa su na kraju čak i podijelili resore u budućem Savjetu ministara. Zato, neka taj posao završe i konačno preuzmu odgovornost. Postoji teoretska mogućnost formiranja neke druge većine u Predstavničkom domu, ali nisam pristalica takvih akrobacija.

Neprihvatljiv otpad na Trgovskoj gori

NN: Ovih dana opet se podigla bura u javnosti zbog Trgovske gore i odlaganja nuklearnog otpada. PDP drži poziciju ministra spoljnih poslova, a Vlada RS tvrdi da zbog kašnjenja u formiranju vlasti na nivou BiH pozicija RS je oslabljena. Kako to komentarišete?

BORENOVIĆ: Odlaganje nuklearnog otpada, kao i spornu granicu na rijeci Uni između RS i Hrvatske, treba tretirati kao prvorazredno političko pitanje zato što je to vitalni interes RS i BiH. Za nas je potpuno neprihvatljiva namjera Hrvatske da odlaže radioaktivni nuklearni otpad na Trgovskoj gori i pozivamo vlasti RS i BiH da ospore ovo pitanje. Ukoliko Hrvatska ovo pitanje ne bude tretirala onako kako je predviđeno međunarodnim konvencijama, mi ćemo predložiti arbitražu pred međunarodnim sudom, ali i moguću tužbu zbog nepoštivanja međunarodnih konvencija i protokola prema kojima Hrvatska ne bi mogla na ovoj lokaciji odlagati radioaktivni nuklearni otpad. Rješavanje ovog pitanja je od vitalnog interesa za RS zbog 230.000 građana koji žive u slivu rijeke Une.