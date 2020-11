Boris Jerinić: Doboj će biti raskrsnica svih puteva i investicija

Uz podršku 19 političkih subjekata, Boris Jerinić, SNSD-ov kandidat za gradonačelnika Doboja, ne sumnja da će 15. novembra pridobiti svoje sugrađane te osvojiti novi mandat, koji će mu, kaže, omogućiti da uz pomoć republičkih institucija nastavi realizaciju kapitalnih projekata koji su započeti u Doboju

NN: Dvadesetak mjeseci nakon vanrednih lokalnih izbora na kojima ste izabrani za gradonačelnika Doboja, Vaše ime će se ponovo naći na biračkim listićima. Ovaj put Vaši sugrađani biraju prvog čovjeka grada na period od četiri godine. Šta im sada možete poručiti?

JERINIĆ: Za ovaj period u trajanju od dvije godine trudio sam se da ne pričam mnogo već da svojim radom i ostvarenjima pokažem sugrađanima šta mi je cilj. Imam jasnu viziju, a to je da Doboj bude grad mladosti, prosperiteta i razvoja. Imam i veliku sreću da ono što sam započeo sa svojim saradnicima koincidira sa idejama i zamislima predsjednice RS, premijera RS, kao i srpskog člana Predsjedništva BiH. Njihova nesebična pomoć i podrška i jesu uslov svih uslova jer se uklapaju u jednu ambicioznu viziju Doboja kao budućeg središta dešavanja, raskrsnice svih puteva i investicija, što je nemoguće bez akcije na širem planu.

Ono na čemu ću nastaviti da radim u kontinuitetu i s nesmanjenim tempom i entuzijazmom jeste realizacija započetih projekata, kao i razvoj novih, inovativnih poslova od ključnog značaja za grad.

NN: Dobojlije željno očekuju realizaciju započetih kapitalnih projekata, poput izgradnje nove bolnice, kružnih tokova, zatim uređenje korita rijeke Bosne, završetka izgradnje dvije petlje na trasi koridora 5c... Da li oni mogu biti završeni u naredne četiri godine?

JERINIĆ: Svakako da će realizacija svih navedenih projekata biti uspješno okončana u naredne četiri godine. Neke od ovih gorućih problema rješavamo u narednih nekoliko mjeseci. Na primjer, kružni tok na ulazu u grad će u narednim mjesecima biti završen. Nadležni iz "Puteva RS", kao i izvođač radova konstantno su u komunikaciji s mojim saradnicima i ta neophodna raskrsnica će na zadovoljstvo svih nas uskoro biti u funkciji. Radovi na regionalnoj bolnici idu planiranom dinamikom i podsjećam da se odvija u tri faze: projektovanje, izgradnja i opremanje. Trenutno se završava prva faza projektovanja, koja je i najvažnija, jer od nje zavise brojni detalji, od izgleda, do funkcionalnosti ovog zdravstvenog objekta. Moram naglasiti, projekat je povjeren renomiranim stručnjacima kineske kompanije "Sinopharm International Corporation", dok je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS nosilac projekta i mi ni najmaje ne sumnjamo u realizaciju planiranom dinamikom. Zatim, da pomenem uređenje korita rijeke Bosne, koje se odrađuje u etapama, paralelno s eksproprijacijom zemljišta. Moram reći da je ovo ideja koja se pojavila decenijama unazad i dugo je čekala na ostvarenje, ali ćemo najzad imati šetalište kraj rijeke Bosne na koje ćemo moći biti ponosni. Uveliko se grade i petlje na koridoru 5c, a konture petlje Johovac (Tovira) do petlje Rudanka (Kostajnica) uveliko se naziru i dobijaju svoju konačnu formu. Obišao sam to ogromno gradilište i moram ovom prilikom uputiti svoju zahvalnost preduzeću AD "Integral inženjering" iz Laktaša, koje u dinamici i realizaciji ne posustaje bez obzira na sve poteškoće koje je donijela pandemija. Da zaključim, svi započeti projekti u Doboju biće realizovani u planiranim projektnim rokovima, a u mojoj viziji to je samo jedan od koraka, jer već uveliko razmišljamo i planiramo nove projekte, nove podvige, sigurno ka prosperitetnom gradu budućnosti.

NN: Ove godine na izborima imate dva protivkandidata. Koja je Vaša prednost u odnosu na njih?

JERINIĆ: Principijelno, ne komentarišem protivkandidate. Iskreno, i ne smatram da ih imam. Ja sam i zadnjim atomom snage pokazao svojim sugrađanima da sam tu s njima, s ljudima s kojima sam odrastao i sanjao zajedničke snove o budućnosti u našem Doboju. Mislim da samo zlonamjeran čovjek može reći da se u ovom gradu ne radi mnogo, kvalitetno i u dobroj namjeri. Kroz svoj dosadašnji radni vijek upoznao sam ogroman broj ljudi, radio s njima, pokušavao stvarati pozitivnu atmosferu i kvalitetna djela. Nisam otuđen, nemam animozitete i ne dijelim ljude po bilo kakvim kategorijama, osim po tome jesu li dobronamjerni ili je s njima nemoguće ostvariti saradnju. Ne igram na jeftine karte, sve sam uradio na vrijeme, ne kitim se podrškom na koju ne mogu biti ponosan. Nemam tajne ni strane mentore, ponosim se tradicionalnim vaspitanjem i modernim stremljenjima. Spadam u mlađu generaciju, ali s ponosom tvrdim da imam zavidnu dosadašnju karijeru. S druge strane, nisam prezasićen ni radom ni uspjehom da bi mi politička ambicija bila svrha sama po sebi, već je to samo način da ostvarim ono što svaki normalan čovjek želi svojoj zemlji i svom zavičaju. Posljednje dvije godine rada bile su test i za mene i smatram da sam ga uspješno položio. Mogu, znam i smijem. Birači neka kažu ako neko može bolje od ovoga.