Boris Tubić: Fondacija "Za život" posrednik između humanosti i roditeljstva

Projekat "Ponosna kartica 2020 - cijena minus za 3+" može poslužiti kao dobar primjer zajedništva i sloge u našoj životnoj i radnoj sredini. Saradnja javnog i privatnog sektora, društveno odgovornih lokalnih zajednica, nevladinog sektora te Fondacije "Za život" doprinijela je boljem statusu roditelja sa troje i više djece.

Rekao je ovo Boris Tubić, jedan od osnivača i predsjednika Fondacije "Za život" i projekt menadžera "Ponosne kartice 2020 - cijena minus za 3+", koji je u intervjuu za "Nezavisne" govorio o projektu "Ponosne kartice", dosadašnjim uspjesima te budućim planovima Fondacije "Za život".

"Smatram da Fondacija 'Za život', posredujući između humanosti i roditeljstva, ima veliku moralnu i društvenu odgovornost", istakao je Tubić.

NN: Koja ideja stoji iza projekta "Ponosna kartica", od kada se realizuje u RS te kome su namijenjene ove kartice?

TUBIĆ: Projekat "Ponosna kartica" ima za cilj da roditeljima sa troje ili više djece ukaže društveno priznanje kao uvaženim i zaslužnim članovima društva. Fondacija "Za život" je na osnovu ugovora o franšizi od Pokreta za decu "Tri plus" iz Čačaka 2020. godine počela da realizuje ovaj projekat na teritoriji RS. Takođe, cilj projekata je da se njegovom realizacijom doprinese boljem položaju višečlanih porodica, razvoju demografske politike i povećanju nataliteta. "Ponosne kartice" namijenjene su roditeljima sa troje i više djece od kojih je bar jedno maloljetno. Vlasnici ovih kartica ostvaruju popuste prilikom kupovine robe i usluga kod privrednih subjekata sa kojima Fondacija ima potpisan ugovor. Napomenuo bih da projekat "Ponosna kartica" može poslužiti kao dobar primjer zajedništva i sloge u našoj životnoj i radnoj sredini. Saradnja javnog i privatnog sektora, društveno odgovornih lokalnih zajednica, nevladinog sektora i Fondacije "Za život" dala je konkretan pronatalni rezultat, a to je bolji društveni status roditelja sa troje i više djece i konkretna finansijska pomoć koja iznosi oko 150 do 200 KM mjesečno.

NN: Koliko ste ovih kartica podijelili do sada te koliko preduzeća je sklopilo ugovore sa Fondacijom "Za život" i priključilo se ovom projektu?

TUBIĆ: Do sada je podijeljeno oko 1.900 "ponosnih kartica", a potpisani su ugovori sa 150 društveno odgovornih privrednih subjekata odnosno kompanija prijatelja višečlanih porodica. Nedavno se projektu pridružila i kompanija "Nestro Petrol", koja odobrava popuste za vlasnike kartica. Spisak svih učesnika u projektu može se naći u aplikaciji za korisnike pod nazivom "Ponosna kartica".

NN: Ovu karticu mogu da koriste građani nekoliko opština u RS. Koji su to opštine i gradovi koji su do sada sa Fondacijom "Za život" potpisali ugovor o saradnji, a koji će to učiniti u narednom periodu?

TUBIĆ: Projekat se realizuje u Banjaluci, a potpisani su ugovori sa opštinama Laktaši, Teslić, Prnjavor i Srbac. Interesovanje za saradnju uputile su opštine Bijeljina i Šipovo, a u pregovorima smo i sa opštinom Gradiška.

NN: Krajem prošlog mjeseca u Banjaluci je održana konferencija "Srpska i Srbija za porodicu". Ko su bili učesnici te koji su zaključci konferencije?

TUBIĆ: Na konferenciji su učestvovali predstavnici Fondacije "Za život", Pokreta za djecu "Tri plus" iz Čačka i Goran Račić, predstavnik Privredne komore RS, uz prisustvo drugih uvaženih gostiju. Dogovoreno je da će "ponosne kartice" od 2020. godine, uz saglasnost privrednih subjekata koji učestvuju u projektu iz RS, vrijediti i u Srbiji i obrnuto. To znači da naši građani mogu "ponosne kartice" koristiti i u RS, ali i u Srbiji, i obrnuto. Takođe, dogovoreno je da će partnerske organizacije Fondacija "Za život" i Pokret za djecu "Tri plus" iz Čačka, svaka u svojoj životnoj i radnoj sredini, pozvati javni, privatni i civilni sektor da daju veći doprinos za povećanje nataliteta i borbu protiv bijele kuge. U osnovi projekta "Ponosne kartice" su pozitivne lične i društvene vrline, a to su humanost, društvena odgovornost te roditeljska ljubav. Da je naš narod bogat ovim vrlinama, dokazuje da se u Srbiji za tri godine 2.500 kompanija pridružilo projektu u koji je uključeno i 38.000 porodica, a u RS se za svega tri mjeseca priključilo 150 kompanija i osam društveno odgovornih lokalnih zajednica.

NN: Kakve su reakcije višečlanih porodica u RS koje već koriste ove kartice?

TUBIĆ: Reakcije višečlanih porodica su izuzetno pozitivne. Trudimo se koliko nam to dozvoljavaju naše finansijske i operativne mogućnosti da im u što kraćem roku izdamo "ponosnu karticu" i odgovorimo na zahtjeve koji nam svakodnevno pristižu iz svih krajeva RS.

NN: Koji su budući planovi Fondacije "Za život"?

TUBIĆ: Planovi Fondacije "Za život" su da prilikom realizacije projekata poput psihološkog savjetovališta iz domena porodične problematike, "Ponosne kartice" i sprovođenjem ostalih ciljeva doprinesemo boljem položaju višečlanih porodica, razvoju demografske politike i povećanju nataliteta. Smatram da Fondacija, posredujući između humanosti i roditeljstva, ima veliku moralnu i društvenu odgovornost. U planu je da, pored psihološkog savjetovališta za porodice, koje redovno organizujemo, od sada omogućimo i predbračno psihološko savjetovalište.