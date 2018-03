Boško Šiljegović, parlamentarni vojni povjerenik: Odlazak oficira gorući problem

Već godinama unazad vojnici Oružanih snaga manje-više žale se na ista pitanja i trenutno jedan od gorućih problema je odlazak i napuštanje službe profesionalnih i školovanih oficira, kaže u intervjuu za "Nezavisne" Boško Šiljegović, parlamentarni vojni povjerenik, čiji će se izvještaj naći na predstojećoj sjednici Predstavničkog doma parlamenta BiH.

"Ono što posebno brine je da u posljednjih godinu dana odlaze visokostručni kadrovi kategorije brigadira. To zaista mora neke ljude da uozbilji i sistem mora da poboljša nedostatke i bar u tom dijelu daje sigurnost profesionalnim licima", ističe Šiljegović.

NN: Na šta se najčešće žale vojnici?

Šiljegović: Svake godine se ponavljaju isti problemi. Profesionalna vojna lica se najčešće žale na statusna pitanja. I proces unapređenja je vrlo čest povod za žalbe. Vojnici negoduju i zbog naknada koje nemaju karakter plate, a to su za odvojen život, prevoz... U prosjeku, već godinama unazad, je oko 100 pritužbi godišnje, ali smanjuje se broj oblasti u kojima se profesionalna lica žale i u Ministarstvu odbrane BiH postoji volja da se te nepravilnosti otklanjaju.

NN: Zbog čega onda ljudi odlaze iz Oružanih snaga ako se stanje iz godine u godinu popravlja?

Šiljegović: To je jedan veliki problem. U svom izvještaju za 2017. godinu izrazio sam zabrinutost i problem su neriješena statusna pitanja i teškoće od materijalno-tehničkih sredstava, opreme za izvršavanje zadataka, opreme za specifične poslove, ali i sumnje u proces postavljanja, teškoće s ishranom. Ono što posebno brine je da u posljednjih godinu dana odlaze visokostručni kadrovi kategorije brigadira. To zaista mora neke ljude da uozbilji i sistem mora da poboljša nedostatke i bar u tom dijelu daje sigurnost profesionalnim licima. To se mora popraviti i ići će inicijativa Savjeta ministara BiH prema parlamentu BiH u smislu povećanja koeficijenata, odnosno plata profesionalcima.

NN: Odakle novac za povećanje plate? U BiH nema volje za povećanje budžeta Ministarstvu odbrane.

Šiljegović: Nisam siguran da će trebati više novca, zato što godinama u Ministarstvu odbrane ostaju neiskorištena sredstva, pored onih za remont helikoptera. Ima dovoljno sredstava, ali se nisu domaćinski i racionalno trošila u prošlosti.

NN: Koliko je ljudi otišlo iz Oružanih snaga? Da li imate taj podatak?

Šiljegović: Nemam taj podatak, ali nekoliko stotina sigurno. To su ljudi u koje se uložilo i, recimo, posljednjom odlukom Predsjedništva BiH prilikom nominovanja generala, potpisana je odluka o odlasku 20 brigadira, a to su svi potencijalni kandidati za generale. Pored toga, na desetine i više su otišli prije toga.

NN: Oni su često negodovali kada je napredovanje u pitanju. Tvrde da tu ima korupcije...

Šiljegović: Od postojanja vojnog povjerenika veliki broj pritužbi je bio upravo u tom dijelu na postavljanje, unapređenje i profesionalno vođenje kroz karijeru.

NN: Šta je gorući problem u Oružanim snagama?

Šiljegović: Jedne godine to je bio nedostatak energenata i nije bilo grijanja. Prošle godine to je bila ishrana i to se ne može detektovati. Svake godine je nešto, ali zaštita ljudskih prava u sektoru odbrane se unapređuje i možemo biti zadovoljni.

NN: Godinama unazad vojnici se žale na jednoličnu hranu. Kako je to moguće i da li bi neko trebalo da snosi odgovornost zbog toga?

Šiljegović: Vodili smo vrlo temeljite istrage o tome. Ministarstvo odbrane već godinama ima problema u sektoru nabavki i logistike i nisam siguran da je neko odgovarao zbog toga. U prošloj godini toliko se kršio Pravilnik o ishrani, da je to zabrinjavajuće.

NN: Da li je postojeći nivo sredstava koja se izdvajaju dovoljan za normalno funkcionisanje Oružanih snaga?

Šiljegović: Ne mogu reći da li je dovoljno za 9.000 profesionalnih vojnika. Ja ne određujem to. U svakom slučaju najveći dio sredstava ide na plate i naknade. Tu nema skoro nikakve modernizacije, smanjen je broj stručnog usavršavanja i osposobljavanja. To je pitanje za neke druge koji odlučuju o veličini, strukturi i razmještaju Oružanih snaga.