Branitelj FBiH Drago Grbavac: Neće im uspjeti da nas zavade

Izaći ćemo na ulice ukoliko ne udovolje našim zahtjevima, kaže u intervjuu za "Nezavisne" Drago Grbavac, predsjednik Udruženja zaboravljenih branitelja FBiH, koji proteste i blokade vidi kao jedinu mogućnost da se izbore za svoja prava.

On nije želio reći gdje će bivši borci blokirati Federaciju, ali je zamolio građane da ih razumiju i da ih ne osuđuju, jer, kako ističe, drugog izbora nemaju.

NN: Boračka udruženja u FBiH dala su ultimatum Predstavničkom domu FBiH da do sutra do 12 sati zakaže sjednicu na kojoj će razmatrati boračke zahtjeve. Čini se da do sjednice neće doći u zadanom roku. Šta dalje, hoće li demobilisani borci izaći na ulice?

GRBAVAC: Hoće. Izaći ćemo na ulice. Edin Mušić, predsjedavajući Predstavničkog doma FBiH, obećao nam je da će zakazati sjednicu i bez materijala. Ne bi bilo ništa novo da ne ispune obećanje.

NN: Kažu da resorni ministar Salko Bukvarević drži zakon u ladici.

GRBAVAC: Ne interesuje nas više šta rade Ministarstvo i ministar Bukvarević. On svakako ne predstavlja nas prave, zaboravljene branitelje. Tražili smo od Predstavničkog doma, kao od zakonodavca, da zakaže sjednicu. Vlada to ne mora. Predstavnički dom je dužan zakazati sjednicu i staviti naše zahtjeve na dnevni red. Ako to ne učini, zna se šta slijedi. O svojim potezima nećemo govoriti javno, ali sve ćete imati priliku vidjeti kad za to dođe vrijeme.

NN: Šta konkretno demobilisani borci u FBiH traže od Vlade i Parlamenta?

GRBAVAC: Od Vlade ne tražimo više ništa. Tražili smo mjesecima, ali Vlada na to nije odgovorila. Vlada nije ono što bi trebalo da bude, a Ministarstvo za boračka pitanja ne radi za branitelje. Mi takvo ministarstvo ne priznajemo. Ministar Salko Bukvarević ima svoj zakon koji mi ne želimo i koji u pravo stavlja one koji se nisu borili. On s nama ne razgovara, on ima svoja udruženja.

Mi tražimo od Parlamenta FBiH da s budžeta skine razna braniteljska udruženja. Na njih se godišnje troši između 18 i 20 miliona KM. Tražimo da se isplati borački dodatak za svakog demobilisanog borca u iznosu od šest KM po mjesecu i to samo za ono vrijeme koje je borac proveo u rovu. Znači, ako je neko bio 10 mjeseci dobijao bi mjesečno 60 KM, ako je neko bio cijeli period rata dobijao bi iznos minimalne penzije u FBiH. Ne zanima nas da li ti borci rade i kakav im je status, svi moraju dobiti dodatak za vrijeme koje su proveli u rovu. Kakav je ekonomski status nas to ne zanima. Time treba da se bave druge službe. Nama je žao što je tako, ali svi treba da dobiju dodatak za učešće u ratu.

NN: Edin Mušić, predsjedavajući Predstavničkog doma FBiH, nema materijal da sazove sjednicu i "Nezavisnim" je rekao da to ne može učiniti bez materijala. Kako to komentarišete i šta će demobilisani borci sada uraditi?

GRBAVAC: Nećemo otkrivati svoje poteze, ali mi znamo šta ćemo. Naši ljudi u Sarajevo imaju kontakt s predstavnicima Parlamenta. Oni su u kampu već godinu dana. Bukvarević tvrdi da u FBiH ima 570.000 demobilisanih boraca, a naš podatak je da je poslije rata registrovano njih skoro duplo manje. Tih skoro 200.000 ljudi nije bilo u ratu. Veliki broj njih je kupio knjižice, platili su činove, imenovanja i sve. Znamo mi to sve, sve se zna, a znate i vi, mediji.

NN: Zahtijevate li smjenu ministra Salke Bukvarevića?

GRBAVAC: Davno smo tražili njegovu smjenu. On više nije naš ministar. On ne radi za nas.

NN: Šta vi konkretno tražite kada su udruženja u pitanju?

GRBAVAC: Tražimo da se izbace nazivi temeljno i da se ta udruženja prestanu finansirati iz budžeta FBiH, pa neka ih ima koliko god hoće. Za njih se iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja FBiH, kao što sam veće rekao, izdvaja između 18 i 20 miliona. Ta udruženja su glasačka mašinerija SDA i HDZ BiH. Udruženje zaboravljenih branitelja FBiH osnovano je na federalnom nivou. Mi smo multietični i ima nas u svim općinama u FBiH. Oni su htjeli da nas zavade, da Armija RBiH bude jedno, a HVO drugo. Hoće da nas zavade, kao da su nama prijetnja Bošnjaci, a Bošnjacima Hrvati. Ali ne mogu nas zavaditi, mi smo zajedno i borićemo se zajedno.

NN: Neke Vaše kolege tvrde kako je sigurno da ćete izaći na proteste u Sarajevu. Je li to sigurno?

GRBAVAC: Nećemo da kažemo šta ćemo uraditi, ali je sigurno da nešto hoćemo. Molimo građane FBiH i BiH da nas razumiju i da nas ne osuđuju. Mi drugog načina nemamo. Mi volimo ovu državu, nećemo je rušiti, za nju smo se borili. Neka nam oni kažu drugi način da ostvarimo svoja prava i mi ćemo ih poslušati, ali drugačije ne možemo, moramo blokirati sve.