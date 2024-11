Brian Aggeler za "Nezavisne": Izbori nisu bili savršeni

Naši prioriteti ostaju isti, želimo da vidimo ono najbolje za građane BiH. To znači stabilno i sigurno okruženje u kojem ljudi mogu biti uspješni, rekao je u intervjuu za "Nezavisne novine" Brian Aggeler, šef Misije OEBS-a u BiH.

Po njegovom mišljenju, Centralna izborna komisija BiH je zaista uradila sjajan posao u teškim uslovima i s njima su usko sarađivali.

"Izbori su se desili u kontekstu strašnih poplava i koristim ovu priliku da iskažem solidarnost sa svim ljudima koji su time pogođeni", ističe Aggeler.

NN: Imali ste neke susrete u Banjaluci, pričali ste i sa studentima. Kakve su impresije?

AGGELER: Uvijek sam sretan kada dođem u Banjaluku, volim ovaj grad jer ima neku dobru energiju. Posebno zadovoljstvo je bilo susresti se sa studentima i pričati s njima o diplomatskoj karijeri. Imali su mnogo dobrih pitanja, što govori o kvalitetu njihovog obrazovanja. To je takođe bilo dio proslava 49. godišnjice Univerziteta. Naravno, imao sam i zvanične sastanke.

NN: Ali studenti su bili vrhunac posjete?

AGGELER: Apsolutno! Drugi sastanci, iskreno, nisu bili ni blizu toliko uzbudljivi, iako su apsolutno neophodni!

NN: I na neki način važniji?

AGGELER: Moglo bi se razgovarati o tome šta je važnije, ali studenti su apsolutno bili najinspirativniji. Veliko je zadovoljstvo imati ovakve aktivnosti. A potpisali smo i Memorandum o razumijevanju s Univerzitetom, tako da se nadam da ćemo moći nastaviti aktivnosti s njima. Ovo je prvi MoR koji smo potpisali na univerzitetskom nivou, tako da se nadam da će to otvoriti put za druge slične aktivnosti. To vidimo kao model za druge slične memorandume. Ujedno, nadamo se da to obogaćuje njihova iskustva kada čuju šta OEBS radi u njihovoj zemlji.

NN: Koji su trenutni prioriteti OEBS-a u BiH?

AGGELER: Naši prioriteti ostaju isti, želimo da vidimo ono najbolje za građane BiH. To znači stabilno i sigurno okruženje u kojem ljudi mogu biti uspješni. Da dođemo do toga, imamo potpuno transparentne i fer izbore, pa smo, na primjer, na upravo održanim izborima imali pilot-projekat u Brčkom u kojem su predstavili neke nove tehnologije. I one su funkcionisale dobro i nadamo se da ćemo ih i na izborima za dvije godine moći primijeniti. A takođe smo organizovali debate u cijeloj zemlji u kojima je na raznim lokacijama učestvovalo nekoliko hiljada ljudi. One su bile prepune, ljudi su željeli da čuju kandidate šta će uraditi za njih i za zemlju. Za mene to je odličan znak jer informisani građani čine zdravu demokratiju. Nadam se da je i to nešto što ćemo moći replicirati na sljedećim izborima.

NN: Uopšteno gledano, da li su se nove tehnologije dobro pokazale?

AGGELER: ODIHR će objaviti svoj zvanični izvještaj narednih mjeseci u kojem će identifikovati nedostatke i preporuke za poboljšanja. Izbori nisu bili savršeni, niti je iko očekivao da budu savršeni, ali mislim da su dobro prošli. Centralna izborna komisija BiH je zaista uradila sjajan posao u teškim uslovima i s njima smo usko sarađivali. Drugo, izbori su se desili u kontekstu strašnih poplava i koristim ovu priliku da iskažem solidarnost sa svim ljudima koji su time pogođeni. Željeli smo da vidimo više izabranih kandidatkinja, ali to je dugoročni izazov kako da osnažimo žene u politici.

NN: Spomenuli ste poplave, to je primjer kada ljudi osjećaju da su prepušteni sami sebi. Kako to vidite?

AGGELER: I mi smo primijetili kroz istraživanja koja smo provodili da građani smatraju da vlasti ne reaguju uvijek na vrijeme, a najdirektnije se to vidi kroz to da ljudi napuštaju zemlju. To je očigledno dugoročno neodrživo da bi se zemlja razvijala. Zato pokušavamo pomoći da razvijemo kapacitete za odgovorne vlasti, recimo za kvalitetnije obrazovanje, umjesto što se ono politizuje.

NN: Zašto se uvijek o obrazovanju priča u političkom kontekstu, a nikad u kontekstu kako obezbijediti najkvalitetnije obrazovanje za djecu?

AGGELER: To je upravo pitanje kojim se mi bavimo i to radimo već decenijama. Nikome ne koristi učenje istorije u kojoj su narativi etnocentrični, čime se produbljuju podjele. Mi se želimo fokusirati na to da svaki učenik i učenica dobiju najbolje moguće obrazovanje. Uz to imate 14 ministarstava zaduženih za obrazovanje i sa svima njima morate raditi.

NN: OEBS je pomagao novinarima i aktivistima kada smo imali kriminalizaciju klevete i zakon o stranim agentima. Koju temu birate prvu?

AGGELER: Veoma nam je drago da je taj zakon o stranim agentima makar trenutno stavljen po strani, ali oba su dio istog problema, smanjenja prostora za otvoreni dijalog u društvu. To nije problem samo medija, nego cijelog društva, što bi trebalo da brine sve, jer ako novinari ne mogu raditi svoj posao, građani nisu informisani. Mi bismo željeli da više ljudi to shvati kao problem.

NN: Ljudi, kada imaju nerješiv problem, obraćaju se medijima, a kad se treba boriti za slobodu izražavanja, entuzijazam opadne.

AGGELER: Zato je važno da svi shvate da je to problem koji utiče na svakog.

NN: Kako birate svoje prioritete u radu? Da li ih određujete Vi kao šef Misije ili radite u okviru šire misije?

AGGELER: U odnosu na sva ova pitanja imamo široku misiju. Temelj svega je pomirenje unutar zemlje, kada ljudi rade zajedno. Mi pokušavamo da izgradimo kapacitete za pojedince unutar i izvan vlasti koji žele da učine prave stvari. Kao misija mnogo smo postigli na lokalnom nivou da se pronađu rješenja koja prevazilaze etničke i druge granice. Mislim da smo uspjeli zato što ljudi žele da je njihova lokalna zajednica uspješna i ne smeta im kada uspije i njihov komšija. Ono što je izazov s kojim se suočavamo je kako da taj model prenesemo na državni nivo jer i dalje postoje te etnonacionalističke snage koji vuku svako na svoju stranu, a to nije dobro za zemlju.

NN: Kako vidite stanje u zemlji sada? Čini se da nema dovoljno entuzijazma među političarima da se ide ka EU? Da li će nakon izbora doći do pomaka?

AGGELER: Da, jer sada su izbori završeni. Kada sam pokušavao razgovarati o nekim ključnim procesima proteklih mjeseci, svi su se pravdali izborima. Sada nema tog opravdanja. Mi ćemo se nastaviti baviti našim prioritetima koji se odnose na jačanje vladavine prava, korupciju, borbu protiv nasilja nad ženama, okolišna pitanja i mnoga druga pitanja koja sva utiču na život građana. Iako ima još dosta izazova, ja sam optimista jer ima prostora da se mnogo toga uradi.

