Brus Berton, šef Misije OEBS-a u BiH za “Nezavisne”: Građani navikli na korupciju

"Mi pokušavamo da pomognemo i mislim da će rješenje zavisi od domaćih organa, ali i pomoći međunarodne zajednice", istakao je Berton.

NN: OEBS organizuje konferenciju posvećenu medijima u jugoistočnoj Evropi. Kako ocjenjujete izazove s kojima se novinari u BiH suočavaju?

BERTON: Medijske slobode u BiH su pred velikim izazovima i to ne zbog pravnog okvira, za koji mislim da je prilično dobar, već zato što se zakoni ne implementiraju. Vama su problemi dobro poznati - bezbjednost novinara, nejasno vlasništvo, slaba medijska pismenost, politički pritisci, politička pristrasnost, uključujući kod javnih emitera i čitav niz problema. Na konferenciji sam se posebno osvrnuo na zaštitu novinara. Hrabrost ne bi smjela biti jedan od uslova za posao novinara.

NN: Povodom otvaranja konferencije rekli ste da pojedinci koriste pravni okvir kako bi tužbama natjerali novinare na poslušnost i da ćete raditi neku analizu ovog problema. Ovo se čini kao nešto novo. Na šta ste mislili?

BERTON: Jeste novo. Želimo da prikupimo informacije o zlonamjernim tužbama koje su podnesene protiv novinara, kako bi se utišali kritički glasovi.

NN: Kako se boriti protiv lažnih vijesti i neodgovornih medija koji siju mržnju u javni prostor?

BERTON: Da, nažalost ovo jeste problem i to takođe ponekad kreće od političkih lidera, koji upotrebljavaju takvu vrstu retorike kako bi se obratili svojim glasačima, te kako bi skrenuli pažnju sa stvarnih pitanja od interesa za građane u BiH. Tokom protekle izborne kampanje nije bilo mnogo iskrene debate o obrazovanju, pitanjima korupcije i slično. Sve je bilo "vjerujte nama i mi ćemo vas zaštititi od onih drugih".

NN: Kakvo je stanje u pravosuđu? I iz vašeg izvještaja o predmetima ratnih zločina čini se da se iznova pojavljuju uvijek iste manjkavosti.

BERTON: Korupcija je, nažalost, sveprisutna u zemlji. Za njeno suzbijanje biće potrebni dugogodišnji usredotočeni napori. Naš izvještaj o ratnim zločinima je najviše bio o Tužilaštvu BiH i činjenici da je mnogo manje presuda nego što bi trebalo da ih bude, ali i sama dinamika procesuiranja je jako spora. Problem je i transfer predmeta na niže sudove. U stvari, entitetski i sudovi u distriktu su uradili kompetentan posao, ne samo u procesuiranju manje složenih predmeta, već i u većem stepenu presuda, u vrlo razumnim rokovima. No, vidimo oklijevanje državnog tužilaštva da im prenese više predmeta. Što se tiče korupcije u pravosuđu, o tome bismo mogli dugo pričati. Nekoliko smo izvještaja objavili u proteklom vremenu. U pretposljednjem izvještaju smo dali 15 preporuka, a godinu dana kasnije smo uočili da 13 od 15 preporuka ili nije ispunjeno ili je urađeno vrlo malo, tako da postoji mnogo prostora za poboljšanje.

NN: Meni je, recimo, način imenovanja u VSTS-u školski primjer korupcije u pravosuđu. Šta vi mislite o načinu na koji oni jedni druge imenuju? Kako taj sistem može obezbijediti odgovoran rad?

BERTON: Govoreći o odgovornosti, sjetićete se šta se tamo nedavno desilo. To je apsolutno sistemsko pitanje, a nismo ni spomenuli gospodina Milana Tegeltiju, jer to nije suštinsko pitanje ovdje. Tužioci će ispitati taj slučaj i odlučiti da li postoji bilo kakva krivična odgovornost ili propust, ali za nas je suštinski problem što je Disciplinska kancelarija VSTS-a sama sebe praktično proglasila nekompetentnom da donese odluku i u prvom i u drugom stepenu protiv predsjednika VSTS-a. Za nas je to jednostavno pogrešno. To je protivno i Zakonu o VSTV-u. Oni su mogli preduzeti mjere, a odabrali su da to ne učine. Zato smo odlučili da javno progovorimo o tome. Mi jesmo i ostajemo njihovi dugogodišnji partneri, ali kao takvi nekada moramo imati i kritički osvrt.

NN: Može li međunarodna zajednica pomoći da se to konačno riješi ili stvarno sve zavisi isključivo od domaćih organa?

BERTON: Mi pokušavamo da pomognemo i mislim da će za rješenje biti potrebno oboje. Korupcija u ovoj zemlji nije samo krivično pitanje, već i kulturološki problem. Građani ove zemlje su se toliko navikli na pitanje korupcije da više ni ne zahtijevaju odgovornost.

NN: U BiH ne postoje pošteni izbori. Hoće li se to pitanje konačno riješiti?

BERTON: Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava OEBS-a (ODIHR) pratila je i ove i izbore 2014. i donijela je čitav niz preporuka u vezi s finansiranjem stranaka, zloupotrebom medija, zastrašivanjem glasača, biračkim odborima, nevažećim listićima... Sve te preporuke su stari problemi, samo nije postignuto puno napretka u njihovoj implementaciji. O tome sam ove sedmice govorio i na sjednici Savjeta za sprovođenje mira, tražeći da se ponovo uspostavi interresorna radna grupa za izmjenu Izbornog zakona kao jedan od načina za izbornu reformu. Na PIC-u sam takođe upozorio da uskoro počinje sezona odmora, a izbori su u oktobru naredne godine. Imajući u vidu da izmjene treba usvojiti barem šest mjeseci ranije, nema mnogo vremena.

NN: Treba li međunarodna zajednica da prizna lidere koji budu izabrani na narednim izborima ako izmjene ne budu donesene?

BERTON: Proces jeste manjkav i nesavršen, ali ODIHR je konstatovao da su izbori ipak bili sprovedeni u relativno fer uslovima. U trenutnim uslovima ne treba očekivati da bi međunarodni posmatrači mogli reći da su izbori bili toliko manjkavi da rezultate ne bi trebalo prihvatiti. Međutim, to nikako ne znači da sve treba da ostane ovako. Ima mnogo stvari koje treba popraviti, ne samo u oblasti političkih reformi, već i u vezi s tehničkim aspektima, koji bi doprinijeli boljoj transparentnosti. Međutim, jedna politička partija, kao što i sami znate, je odbila čak i tehnička poboljšanja.

NN: Šta ćemo dobiti prije - izborni zakon ili novu vlast?

BERTON: Hm... Ako pitate bilo koga od lidera ovdje, nova vlast mora doći prije bilo čega drugog. Ja se slažem s ambasadorom Vigemarkom da ne bi trebalo da bude bilo kakvih uslovljavanja. Toliko je reformi koje čekaju... Vidjeli ste mišljenje Evropske komisije i jasno je šta je potrebno uraditi u ovih 14 reformi, a prva od preporuka se tiče upravo izbora.

NN: Vi ste šef OEBS-a u BiH, ali ste takođe i američki diplomata. Kako vidite ulogu SAD u BiH? Da li se ona pojačava?

BERTON: Jesam Amerikanac, ali ja trenutno radim za OEBS. To znači da radim za 57 zemalja članica, među kojima su i SAD i BiH. Naš rad zasnovan je na konsenzusu i mi bez konsenzusa ne možemo donijeti odluke. Naravno da SAD ostaju posvećene BiH. Sama činjenica da je zamjenik pomoćnika državnog sekretara Metju Palmer opet ovdje dovoljno govori.