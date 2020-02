Čavara: Bošnjaci odluke Ustavnog suda uzimaju kao sa švedskog stola

Jasno se pokazala situacija da bi probosanske snage, a to su u suštini prograđanske snage, odnosno proislamske i probošnjačke, odluke Ustavnog suda BiH uzimale kao sa švedskog stola, rekao je u intervjuu za "Nezavisne" Marinko Čavara, predsjednik Federacije BiH.

"Zato imamo ovu situaciju da nakon toliko mjeseci od održavanja izbora nismo mogli implementirati ni odluku Ustavnog suda BiH, ni rekonstrukciju Vlade FBiH, niti izabrati nove predstavnike FBiH", rekao je Čavara, koji je i visoki funkcioner HDZ BiH.

NN: Prošlo je 15 mjeseci od opštih izbora u BiH, a još nije formirana Vlada FBiH. Pregovaraju li partneri i ima li naznake da će u skorije vrijeme ona biti formirana?

ČAVARA: Mi razgovaramo kako što bolje reorganizirati Vladu FBiH novim resorima. Postoje neki prevaziđeni resori, odnosno resori za koje je i Ustavni sud proglasio da nije moguće da egzistiraju na nivou FBiH zbog ustavne podijeljenosti nadležnosti između FBiH i županija/kantona.

S druge strane, pokušavamo naći partnere s kojima možemo implementirati odluku Ustavnog suda BiH po pitanju legitimnog predstavljanja i zastupanja, sukladno temeljima Ustava BiH na osnovu kojeg je Ustavni sud i presudio i donio ovakvu odluku, kako bi onemogućili da se Hrvatima prvenstveno oduzima pravo na biranje svojih predstavnika, gdje je to Ustavom predviđeno da budu predstavnici hrvatskog naroda. Prema tome, to su naša temeljna načela. Imamo i jedan problem da određeni broj probosanskih snaga smatra da ne treba ništa mijenjati, da ne treba implementirati odluku Ustavnog suda BiH, da u postojećim okvirima Izbornog zakona treba dočekati sljedeće izbore i onda izabrati na svim mjestima gdje to mogu umjesto Hrvata svoje predstavnike i na takav način preuzeti potpuno vlast u FBiH.

NN: Kako komentarišete činjenicu da u Predstavničkom domu BiH ponovo postoje inicijative za izmjenu Izbornog zakona BiH, a da u njima ne učestvuju predstavnici HDZ BiH?

ČAVARA: Na temelju rezultata posljednjih izbora HDZ BiH predstavlja hrvatski narod u BiH zajedno sa svim drugim strankama Hrvatskog narodnog sabora (HNS). Ono što je simptomatično je da se pokušavaju nametati izborni propisi, pravila koja nisu sukladna Ustavu BiH, odnosno suprotna su odluci Ustavnog suda BiH o izbornom predstavljanju i zastupanju i zbog toga je jasno da su ti prijedlozi neprihvatljivi.

S druge strane, imamo prijedlog Demokratske fronte (DF) koja faktički provodi Programsku deklaraciju SDA o građanskoj državi koja je u suprotnosti i s Dejtonom i s Ustavom, ali, evo, to s obzirom na postojeće stanje medija u FBiH nije na takav način ocijenjeno, nego čak naprotiv.

NN: Na početku ste rekli da pokušavate naći partnera, da pokušavate razgovarati o reorganizaciji Vlade FBiH, o izmjenama Izbornog zakona. Imate li partnera za te razgovore s obzirom na to da SDA insistira na jednom, a da pritom ne uvaži drugi prijedlog, a vi na drugome?

ČAVARA: Očito da ima partnera za razgovore, ali činjenično nema partnera za dogovor. Jasno se pokazala situacija da bi probosanske snage, a to su u suštini prograđanske snage, odnosno proislamske i probošnjačke, odluke Ustavnog suda BiH uzimale kao sa švedskog stola. Uzimali bi samo ono što im se dopada, tražili bi da Tužiteljstvo i visoki predstavnik kazne one koji ne provedu te odluke, a ono što se njima ne dopada - to uopće nije važno i to ne treba provoditi, tako da u takvoj konstalaciji odnosa teško možemo doći do partnera za dogovor.

Zato imamo ovu situaciju da nakon toliko mjeseci od održavanja izbora nismo mogli implementirati ni odluku Ustavnog suda BiH, ni rekonstrukciju Vlade FBiH, niti izabrati nove predstavnike FBiH.

NN: Da li ovo znači da postoji mogućnost da stara Vlada FBiH dočeka neke nove izbore?

ČAVARA: Nadam se da neće, ali teoretski postoji mogućnost kada se pogleda ovo što sam maloprije rekao, da partnera za razgovor ima, a da za dogovor očito nema, tako da postojeće stanje odgovara, ovo kako sam pobrojao tzv. probosanskim, prograđanskim snagama... U suštini sve je to jedan narod, jedna vlast u BiH, prvenstveno u FBiH. To je ono što je problem ovih dana i što svaki dan izaziva novu krizu, jer se pokušavaju na takav način urediti odnosi, pa se javno zagovara građanski model koji u Dejtonu nije prepoznat.

U Dejtonu je prepoznat model koji omogućava pravo svim konstitutivnim narodima, prema tome jasno je šta je čija namjera, samo je pitanje koliko to predstavnici međunarodne zajednice razumiju, odnosno moram biti otvoren do kraja - koliki je dio njih i korumpiran.

NN: Hoćete li Vi biti novi-stari predsjednik Federacije BiH?

ČAVARA: To ne bih želio, ali ukoliko stranka - HDZ BiH i čelništvo HNS-a odrede tako. Nisam se ni prošli put puno pitao, rekli su da sam kandidat i to sam prihvatio, ali o tom-potom. Kad dođe do toga onda ćemo razgovarati i reći kakav ko ima stav.

NN: Hoće li ove godine biti izbora u Mostaru? Kako provesti izbore a da to ne učini Ustavni sud BiH? Hoćete li konačno sjesti i dogovoriti se?

ČAVARA: Naša je želja, tu podrazumijevam HNS i HDZ BiH, da ove godine budu izbori u Mostaru, da se mora dogovoriti model izbora i da, na kraju krajeva, nikakva više nije tajna - SDA i HDZ BiH su se dogovorili oko modela izbora u Mostaru, samo nisu dogovorili o promjeni Statuta, na čemu SDA insistira. Znači ne prihvataju nikakav model izbora dok se ne riješi, po njima, izgled Statuta Mostara, što apsolutno nisu dvije povezane stvari i zbog toga na neki način tapkamo u mjestu.

S druge strane, mi moramo imati izbore u Mostaru i omogućiti svim stanovnicima tog grada da glasaju i biraju svoju lokalnu vlast.