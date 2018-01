Čavara, predsjednik Federacije BiH: Bošnjački nacionalizam u celofanu vodi nestanku BiH

Ako će spriječiti dalje sukobe i dalju eskalaciju nacionalizma koja će nas još više udaljiti jedne od drugih, onda je bolje realizirati odredbu Ustava i raspustiti Parlament FBiH, rekao je Marinko Čavara (HDZ BiH), predsjednik Federacije BiH u intervjuu "Nezavisnim".

On je govorio o tome da ne bježi od mogućnosti da raspusti oba doma Parlamenta FBiH ukoliko ne dođe do dogovora o usvajanju budžeta FBiH, o problemima u funkcionisanju FBiH, o lošim odnosima koalicionih partnera, Izbornom zakonu, te o tome ko je najveći krivac za tešku situaciju u FBiH i BiH.

"Bošnjački nacionalizam umotan u celofan građanskog je put u nestanak ovakve BiH i put u totalnu disoluciju BiH. Takav radikalizam, unitarizam, tjera Srbe u otcjepljenje, a Hrvate u treći entitet", kaže Čavara.

NN: Ko je krivac za višemjesečnu blokadu Federacije BiH?

ČAVARA: Radije bih ovdje govorio o teškoćama u funkcioniranju parlamentarne većine. Imamo jednu neospornu činjenicu da SDA po različitim pitanjima glasuje zajedno sa oporbom, a u drugim pitanjima nastoji da pridobije članice parlamentarne većine i da glasa s njima. SDA radi tako da provede sve što je u njenom interesu, a zanemaruje interese svojih partnera u vlasti. Imamo situaciju da se nameću takva pitanja zbog kojih do izražaja dođe nacionalizam koji nije dobar. Mislim da bi trebalo biti više spremnosti za kompromis. Ne možete očekivati da vaše loše rješenje neko prihvati samo zato što vi tako kažete.

NN: Može li se situacija srediti i odblokirati procesi?

ČAVARA: Imamo niz prepreka. Na primjer, već deset godina imamo FTV izvan zakona, znači da Statut koji oni primjenjuju nije dobio saglasnost Parlamenta, što pokazuje da je izvan zakona. To je posebno naglašeno u zadnje tri godine, jer nemamo Upravnog odbora FTV-a i direktora koji je u mandatu. Onda smo u situaciji da imamo FTV koja je u službi jednog dijela SDA, za unutarstranačke i međustranačke obračune, što je apsolutno neprihvatljivo. Ili primjer da je direktor FUP-a prije godinu i osam mjeseci trebalo biti u mirovini, a da SDA sprečava imenovanje novog Neovisnog odbora koji bi mogao provesti proceduru imenovanja novog direktora FUP-a i da ne govorim kako je SDA politički kompromitirala tu poziciju, jedini oni predlažu, zastupaju i imenuju direktora FUP-a koji bi trebalo biti potpuno politički neovisan.

NN: Posljednji kamen spoticanja u funkcionisanju FBiH bio je osporavanje i traženje ukidanja prefiksa ispred javnih preduzeća u kojima stoji "Herceg Bosna". Da li je to jedan od osnovnih razloga što HDZ BiH nema želju da se sazove sjednica Parlamenta FBiH?

ČAVARA: To je vješt spin SDP BiH, a sad da li naivno ili namjerno, SDA je prihvatila takvu jednu igru. SDP je imao parlamentarnu većinu, oni su bili nositelji platforme, međutim nisu to uradili, nisu potencirali, nego sad potenciraju kako bi zametnuli svađu i, nažalost, to je jedan dio zastupnika iz SDA prihvatio i, evo, došlo je do eskalacije nacionalizma u FBiH, što nije dobro. Ako Bošnjaci ne žele prihvatiti ništa što je hrvatsko, onda se stvara velika podjela unutar naroda i vraćamo se u neke sukobe odranije. Treba neke stvari prepustiti vremenu, posebno one koje u ovom momentu nisu krucijalne za napredak FBiH, ali i BiH.

NN: Hoće li doći do dogovora između koalicionih partnera koji će dovesti do usvajanja budžeta FBiH?

ČAVARA: Vjerujem u dogovor i u rješenje problema. Svi problemi u FBiH o kojima govorimo nisu razlog da se ne sjedne i ne pokuša dogovoriti kako dalje, jer smo odgovorni prema svima onima koji potražuju svoja prava iz proračuna. S druge strane, mora postojati spremnost za kompromis, to očekujem od SDA, koja je jedne zakone izglasavala sa oporbom, a druge sa koalicionim partnerima i takvo ponašanje je nedopustivo. Ne možete malo s jednima, malo s drugima, a u stvari rješavati samo stvari koje vas interesiraju. Moramo se prestati baviti glupostima i nekim mahinacijama kao što su prefiksi javnih preduzeća i to ostaviti za neka druga vremena. Ono što je rečeno u Vošingtonskom sporazumu, Herceg Bosna je dio FBiH, i da je ravnopravnost ugrađena kroz Mirovni sporazum u Vošingtonu.

NN: Vi ste predsjednik FBiH, šta će se desiti ukoliko ne bude usvojen budžet?

ČAVARA: Teoretski, možemo razmišljati o tome da postoji mogućnost da se ne usvoji proračun, mada ja želim vjerovati da će on biti usvojen. Postoji ustavna odredba koja nalaže predsjedniku FBiH da raspusti oba doma Parlamenta FBiH ukoliko ne usvoje proračun do početka proračunske godine. U ovoj situaciji bi to značilo da Parlament FBiH ne postoji do novih parlamentarnih izbora, što bi onda značilo da oni koji treba da ostvaruju svoja prava kroz proračun, to neće biti u mogućnosti. Normalno da je to teško, ali ukoliko se ustanovi da Parlament ne može funkcionirati i ukoliko će jedan narod nametati rješenja i ustavne promjene drugima, onda se ova "rogobatna stavka" u Ustavu FBiH treba provesti i nije toliko "teška" koliko je teška ova druga situacija. Dakle, ako će spriječiti dalje sukobe i dalju eskalaciju nacionalizma koja će nas još više udaljiti jedne od drugih, onda je bolje realizirati ovu odredbu Ustava i raspustiti Parlament FBiH.

NN: Kako ocjenjujete višemjesečne najave SBB-a da će izaći iz vlasti i ponuditi ministarske pozicije, hoćete li prihvatiti ostavke SBB-ovih ministara ako do toga dođe i šta raditi u tom slučaju?

ČAVARA: Što se tiče eventualnih ostavki ministara iz SBB-a, one do mene još uvijek nisu došle. Ukoliko dođu, razmotriću šta donose te ostavke, u određenom trenutku mogu odlučiti raspustiti Parlament, jer ne vidim alternativu da nađemo nove partnere tri-četiri mjeseca pred raspisivanje izbora.

NN: Međunarodna zajednica se aktivno uključila kada su u pitanju izmjene Izbornog zakona BiH. Šta će se desiti ukoliko ne dođe do izmjena?

ČAVARA: Imamo svi stav da treba osigurati legitimno predstavljanje naroda, onda kad to napišemo u zakonu, jednostavno se kaže "ne želimo prihvatiti rješenje koje će osigurati etničke podjele", što je čista glupost. S druge strane treba nam pomoć međunarodne zajednice, a ni uz njihovu pomoć ne možemo to riješiti. Rješenje za izmjene Izbornog zakona koje je predložio HNS prihvatile su sve hrvatske stranke. U načelu sve je to usaglašeno i sa SDA, pa čak su neki dijelovi prijedlozi njihovog predsjednika. Međutim, zbog određenih političkih razloga to se odbilo i mislim da je taj prijedlog maksimum kompromisa koji se mogao napraviti. Želimo osigurati legitimno predstavljanje svih naroda.

NN: Kako komentarišete ponovnu najavu Željka Komšića da će se kandidovati za člana Predsjedništva BiH?

ČAVARA: Bošnjački nacionalizam umotan u celofan građanskog je put u nestanak ovakve BiH i put u totalnu disoluciju BiH. Takav radikalizam, unitarizam, tjera Srbe u otcjepljenje, a Hrvate u treći entitet. Imali smo osam godina situaciju da se Hrvat Željko Komšić lažno predstavljao kao Hrvat u tročlanom Predsjedništvu i tom gospodinu nije dovoljno koliko je štete napravio BiH u odnosima naroda i povjerenju u institucije BiH, i sad opet. Ne mogu vjerovati da Željko Komšić toliko mrzi BiH da želi napraviti destrukciju odnosa i srušiti povjerenje u institucije i povjerenje među konstitutivnim narodima, a mislim da nas to vraća na ratne pozicije i to nije dobro. Moramo raditi na povjerenju i omogućiti svakom da bira svoje predstavnike.

NN: Prijete li FBiH protesti najmnogobrojnije kategorije, penzionera, a zakon o penzionom fondu još nije prošao u parlamentu?

ČAVARA: Kriv je Fadil Novalić, premijer FBiH, što zakon nije usvojen jer nije prihvatio koeficijent od 14,05 koji su predložili izaslanici u Domu naroda FBiH. Da je tad to prihvatio, sve bi bilo davno završeno, a sad je isti taj koeficijent prihvatio i uz to još neka nova rješenja, što opterećuje Mirovinski fond za još pedesetak miliona KM.

Rješenja za Mostar

NN: Hoće li Mostar i ove godine biti bez izbora?

ČAVARA: Mostar je zasjenila FBiH i država. HNS je nudio razna rješenja, pa čak i bjanko da se potpiše rješenje koje će vrijediti u gradu Mostaru i svim drugim općinama FBiH. E, to je neprihvatljivo, da bude broj vijećnika srazmjeran broju glasača u toj izbornoj jedinici, pa se žele rješenja podjele grada na dvije općine. Bilo je raznih rješenja, ali SDA je insistirala na kontroli teritorija i kretanja ljudi, a to je više općina, a to je neprihvatljivo jer time se vrši podjela Mostara.