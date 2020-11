Ćosić: Možemo se samo pomoliti da CIK odradi izbore kako treba

Lokalne zajednice u Republici Srpskoj se pripremaju za lokalne izbore, posebno kada je riječ o sprovođenju epidemioloških mjera, rekao je u intervjuu za "Nezavisne" Ljubiša Ćosić, predsjednik Saveza opština i gradova RS.

"Komunikacija koju je CIK trebalo da ostvari i omogući nesmetano sprovođenje izbora je definitivno zakazala", naglasio je Ćosić.

NN: Kakva je trenutno situacija u lokalnim zajednicama kada je u pitanju organizacija lokalnih izbora, posebno u svjetlu pandemije?

ĆOSIĆ: Daleko bi bolje bilo da su lokalni izbori održani početkom oktobra jer bismo već na određeni način prevazišli probleme, prvenstveno sa virusom. U zadnjih desetak dana imamo ogroman porast broja oboljelih, što oteževa generalno situaciju u lokalnim zajednicama, od komunalne policije, bolnica, domova zdravlja i sve je u funkciji kovida, a ne izbora.

NN: Koliko su lokalne zajednice u Republici Sprskoj spremne za održavanje izbora ako uzmemo u obzir instrukciju CIK-a o potrebi sprovođenja epidemioloških mjera na sam dan izbora?

ĆOSIĆ: U kontaktu sam sa kolegama. Uveliko se priprema zaštita biračkih mjesta, održavanje reda i nemasovno okupljanje na samim biračkim mjestima, priprema se i dezinfekcija biračkih mjesta i vodimo računa da članovi biračkih odbora i posmatrači budu adekvatno zaštićeni i prilagođavamo se situaciji. Sam dan izbora uveliko zavisi od vremenskih uslova tog 15. novembra i kompletne epidemiološke slike u lokalnoj zajednici. U toku je i formiranje kovid mobilnih timova, ali i deset dana pred izbore situacija nije potpuno jasna, posebno šta nas to čeka na sam dan izbora.

NN: Koliko je CIK uopšte odgovorio zadatku sprovođenja lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini s obzirom na to da su se pojavili brojni problemi u posljednje vrijeme?

ĆOSIĆ: CIK je potpuno nesinhronizovan i imam osjećaj da se nisu snašli u ulozi koju imaju, prvenstveno sa odlukom da prolongiraju izbore, zatim su nas obavijestili da smo mi dužni da obezbijedimo sredstva za dezinfekciju biračkih mjesta i sada imamo posljednju odluku u vezi sa mandatima načelnika i gradonačelnika koji su istekli 1. novembra i sada smo u nekom pravnom vakuumu.

Komunikacija koju je CIK trebalo da ostvari i omogući nesmetano sprovođenje izbora je definitivno zakazala, a na kraju krajeva, ako se uzme u obzir način na koji su ti ljudi izabrani i šta je sve urađeno, očigledno je da oni nemaju dovoljno iskustva i mi se samo možemo pomoliti da će lokalne izborne komisije odraditi svoj dio posla i da će to završiti kako treba, a treba da se završi time da omogućimo što većem procentu građana da izađu na izbore i glasaju.

NN: Može li se zbog svih tih problema dovesti u pitanje održavanje izbora jer ljudi za deset dana treba da glasaju, a dosta toga još nije jasno?

ĆOSIĆ: Niko ne zna šta će tu više biti. Još deset dana umnogome može opredijeliti tok izbora, izlaznost i svašta nešto, ali čini mi se da su pripreme na završnom nivou, tako da ni sam CIK tu više nema toliko uticaja. Jedino ako nas ne iznenade nekom novom odlukom.

NN: Možda o odgađanju lokalnih izbora?

ĆOSIĆ: Ne bi to nikako valjalo. Da su samo napravili zdravstvenu procjenu održavanja izbora početkom oktobra i sada polovinom novembra, sve bi bilo drugačije. Ipak mislim da oko CIK-a ima mnogo politike i očigledno je neko pravio procjenu da neke političke partije mogu napraviti bolji rezultat ako se mjesec i po prolongiraju izbori, ali bojim se da im to neće pomoći.

NN: Opštine i gradovi u Republici Srpskoj sada su problemu što se tiče lokalnih budžeta. Ako se ne varam, rok za izradu nacrta budžeta ističe 15. novembra. Koliko će opština ispoštovati taj rok?

ĆOSIĆ: Svi smo u fazi da u jeku izborne kampanje organizujemo usvajanje nacrta budžeta do 15. novembra i odmah kad se završi, svi načelnici i gradonačelnici su u tehničkom mandatu. Neki će biti reizabrani, a neki neće i taj period od 15. novembra do 15. decembra, kada je rok za usvajanje prijedloga budžeta, biće jako interesantan, a da ne pričamo o tome da će sve političke partije u postizbornom periodu da kombinuju oko skupštinskih većina i dogovaranja i sve to može u drugi plan staviti budžet, što može dovesti u opasnost da se ugrozi funkcionisanje lokalnih zajednica u 2021. godini.

NN: Dakle, bićemo u situaciji da će stara vlast usvajati budžet novoj vlasti!

ĆOSIĆ: Ako bude stara-stara vlast, to će biti lakše, a ako dođe do toga da stara vlast novoj vlasti usvaja budžet, vrlo lako je da to bude nemoguće i da se uđe u model privremenog finansiranja naredne godine.