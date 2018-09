Čović: Nikom nije u interesu da se izazivaju krize

HDZ BiH u uljudnoj i fer kampanji nudi budućnost u vjeri da će to razumjeti Bošnjaci i da će odustati od ideje da u ime Hrvata biraju predstavnike u Dom naroda, Klub Hrvata i hrvatskog člana Predsjedništva, rekao je Dragan Čović, kandidat za hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

"Vjerujem da svi volimo BiH u toj mjeri da nikome nije u interesu da se izazivaju bilo kakve krize, a osobito one koje su vrlo rizične", rekao je Čović.

NN: Koji su osnovni razlozi zbog kojih smatrate da bi glasači vama trebalo da poklone povjerenje na predstojećim izborima?

ČOVIĆ: Sve ono što smo uradili protekle četiri godine daje nam za pravo da možemo vjerodostojno izaći pred naše birače. Želimo im jasno staviti do znanja da ta vjerodostojnost i dosljednost iz prošlog vremena znači kontinuitet. Naši planovi, naša reformska agenda i smjernice politika koje smo provodili dosad bit će nastavljeni i u naredne četiri godine. To je najbolji razlog da se naši glasači masovno opredijele za naše kandidate na županijskoj i enitetskoj razini i, naravno i za hrvatskog člana Predsjedništva.

NN: Izborni zakon nije riješen, pravila igre, za koja smatrate da nisu fer, ostala su kao i dosad. Zašto ste odlučili da se kandidujete, iako ste svjesni da se može desiti da hrvatski član Predsjedništva ponovo bude izabran bošnjačkim glasovima?

ČOVIĆ: Da se promijenio Izborni zakon sukladno odluci Ustavnog suda i time osiguralo legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda, pa time i hrvatskog, ja se vjerojatno uopće ne bih kandidirao. Partneri iz FBiH to nisu podržali i to je natjeralo i motiviralo članstvo HDZ-a da se odlučimo da se ja kandidiram, jer u suprotnom bismo već danas imali jednu krizu. Ovako, mi u kampanji koja je dosta fer i uljudna do kraja nudimo budućnost u vjeri da će to razumjeti naši prijatelji Bošnjaci, koji zajedno s nama čine jednu izbornu jedinicu, i da će odustati od ideje da u ime Hrvata biraju predstavnike u Dom naroda, Klub Hrvata i hrvatskog člana Predsjedništva.

NN: Imate li plan ako se desi scenario da vam Bošnjaci izaberu predstavnika?

ČOVIĆ: Ja sam uvjeren da svi danas imamo dovoljno mudrosti i da moramo tražiti jednu razinu povjerenja koju smo proteklih godina pomalo izgubili. Ja do kraja kampanje želim razmišljati krajnje pozitivno, afirmativno, vidjeti jasnu budućnost. Vjerujem da svi volimo BiH u toj mjeri da nikome nije u interesu da se izazivaju bilo kakve krize, a osobito one koje su vrlo rizične.

NN: Ako budete izabrani, koji će biti prvi koraci Vas i Vaše stranke?

ČOVIĆ: Vjerujem da ćemo izborom hrvatskog člana Predsjedništva postaviti temelje za jačanje povjerenja. Ono je potpuno nestalo zadnje dvije godine kod članova Predsjedništva zbog različitih razloga. Vjerujem da mogu sa svojim iskustvom zajedno sa svojim kolegama koji će biti izabrani kao legitimni predstavnici bošnjačkog i srpskog naroda napraviti jednu agendu, koja će svim žiteljima BiH dati vrlo jasnu budućnost i na unutarnjem planu, ali i na planu približavanja EU. Duboko sam uvjeren da će iskustvo koje imam i poznavanje prilika odnosa unutar srpskog i bošnjačkog naroda pomoći da napravimo iskorak.

NN: Imate li preferenciju koga biste željeli vidjeti kao kolege u Predsjedništvu?

ČOVIĆ: Naravno, svi mi imamo neka svoja priželjkivanja. Ali, ovako blizu izbora to isticati bilo bi po mom dubokom uvjerenju pogrešno i naivno. Ja ću u svakom slučaju uvažavati izbornu volju srpskog i bošnjačkog naroda. Međutim, naravno da imamo preferenciju s kim bismo željeli surađivati, izraditi master plan rada Predsjedništva i zajedno ga realizirati.

NN: Može li se očekivati više napretka na EU putu u naredne četiri godine?

ČOVIĆ: Žao mi je što nismo dobili kandidatski status. Apsolutno smo sve napravili i naša komunikacija s gospođom Mogerini, gospodom Hanom, Tuskom i Junkerom je bila intenzivna. Da smo u 4. mjesecu promijenili Izborni zakon dobili bismo kandidatski status. Ovako smo prisiljeni da čekamo. Moramo dobiti legitimne predstavnike, formirati vlast od temelja do krova, a ne napraviti grešku kao prošli put, kad smo pravili različite političke koncepcije i onda sami sebi pravili prepreke u njihovom funkcioniranju. Ja sam onda krajnje optimističan da ćemo brzo dobiti kandidatski status, jer će i EU trebati neki pozitivni rezultat, jer su i njima izbori. A onda ćemo kroz Reformsku agendu, koju moramo ojačati sadržajem kroz ovaj master plan, u Predsjedništvu dostići neku dinamiku, koju imaju Srbija i Crna Gora u europskom procesu.

NN: Kakve odnose ćete Vi i Vaša stranka graditi s Republikom Srpskom?

ČOVIĆ: Bit će to jedan kontinuitet dosadašnje politike. Srpski narod će odrediti svoje vođstvo u RS, ja sam siguran da moramo uvažavati ono što je sustav. Ja sam ovih dana iznio jedan pojam ustavnog domoljublja, jer mnogi se u BiH jednostavno bave patriotizmom. To je OK, svatko ima svoje viđenje prema BiH, međutim Dejtonski ustav u ovom trenutku je osnova za sve i moramo uvažavati te činjenice. RS je činjenica po tom ustavu i ja sam u protekle četiri godine tim ustavnim domoljubljem štitio vrlo jasan odnos prema bošnjačkom i srpskom narodu i tako ćemo nastaviti ubuduće.

NN: Iseljavanje stanovništva je vjerovatno najalarmantnije pitanje s kojim će se naredna vlast suočiti. Kako mislite motivisati ljude da ostanu u BiH?

ČOVIĆ: Katastrofalnu demografsku sliku u BiH možemo promijeniti samo promjenom ambijenta. Moramo isticati mnogo više pozitivnih vrijednosti, obnoviti naše reformske planove, koji daju šansu mladim ljudima da prepoznaju sebe u bilo kojem dijelu BiH. Oni moraju prepoznati da imamo vladavinu prava, povoljan privredni ambijent, da ne moraju tvornice praviti u Njemačkoj nego da to mogu činiti i ovdje. Moramo imati kvalitetniji obrazovni sistem, da oni mogu prepoznati svoj život ovdje, a ne zveckati sigurnosnim prijetnjama. To je čitava mreža što mi kao HDZ nudimo kao svoj program koji bi trebalo da motivira mlade ljude da ne idu. To je vrlo konkretan niz mjera koje želimo sprovesti zajedno s našim partnerima iz druga dva naroda.