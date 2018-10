Čović za "Nezavisne": SDA otvoreno radila za Komšića

U svim kantonima u kojima Srbi nisu konstitutivni narod HDZ je na izborima obezbijedio većinu koja će omogućiti da pitanje konstitutivnosti bude riješeno, rekao je Dragan Čović, dosadašnji član Predsjedništva BiH i predsjednik HDZ BiH.

"Danas kad nema više te politike, kad su izbori završili, mi sad trebamo u vrlo razumnom vremenu te stvari posložiti. Imamo većine u svim tim županijama i nema nikakvog razloga da se ijedan narod osjeća izopćenim. Moja obaveza kao predstavnika ove politike je da to završim", rekao je Čović u intervjuu za „Nezavisne“.

NN: Izborni zakon nije riješen, desilo se ono što su mnogi mislili da neće, da je Željko Komšić izabran za člana Predsjedništva BiH. Šta će se dalje dešavati?

ČOVIĆ: Velika je šteta što nismo dobili izborni zakon kada je to trebalo uraditi prije proglašenja izbornog ciklusa. Sad je pitanje kako uopće implementirati izborni rezultat, imajući u vidu odluku Ustavnog suda. Mene žalosti što je bošnjački narod to želio iskoristiti da izabere dva člana Predsjedništva.

NN: Da li mislite da je stvarno bila to namjera, da izaberu Komšića da bi dobili dva člana Predsjedništva?

ČOVIĆ: Ma, apsolutno. Ja uopće neću spominjati g. Komšića. On je samo mali alat u rukama politike, i to je tako bilo i korišteno kroz povijest kad su našli nekog tko će glumiti predstavnika jednom narodu. Nešto slično se i sad dešava. S tim da je on sada i nelegalan i neligitiman jer je Ustavni sud BiH jasno kazao da je konstitutivnost naroda natkriljujuće načelo, da narodi moraju biti jednakopravni i da vitalni interesi naroda moraju biti zaštićeni. Ovo što se dogodilo je u konačnici loše i za bošnjački narod. A morat će se kazati i koje su bile politike koje su plaćale Komšiću kampanju.

NN: Možete li nam reći koje su to politike?

ČOVIĆ: Naravno, SDA je to neskriveno radio. Imali su dva fronta. S jednim su išli prema nekim hrvatskim strankama, drugim su išli prema Komšiću. Da je Komšiću trebalo 300.000 glasova, on bi toliko dobio. Davani su vrlo jasni naputci kako dijeliti glasove unutar jedne kuće, obitelji itd.

NN: Ipak, vidjeli ste upozorenja iz Evrope i Amerike da ne bi trebalo uslovljavati formiranje vlasti rješenjem pitanja Izbornog zakona?

ČOVIĆ: Ja poštujem predstavnike međunarodnih institucija, ali ovo su bh. institucije, i naši mehanizmi u BiH koji treba da štite i ustavnost i konstitutivnost. Svaka čast svima, pa i ovima koji ovih dana obilaze Centralno izborno povjerenstvo, šalju različite poruke i biraju koga će pozvati na neke sastanke. To je, ja mislim, neprihvatljiv standard ponašanja. To je možda moglo prolaziti prije nekih 15 godina, ali danas, kad smo pred kandidatskim statusom u EU, svakako ne.

NN: Sugerišete li ovim odgovorom da su oni podržali ovaj razvoj događaja?

ČOVIĆ: Ne bih ja više ni nagađao tko što podržava. Ovo se ne bi dogodilo da nije bilo tihe potpore jednom takvom promišljanju. Jer da su ti ljudi onda bili jasni kako su danas jasni, mi bismo danas imali riješen Izborni zakon. Problem kako zaštititi konstitutivne narode bio bi riješen. Evidentno je da nekome treba malo napetosti.

NN: Kad sad razmislite o svemu, je li bilo bolje da niste ni izlazili na izbore?

ČOVIĆ: Pa mi smo imali dvije mogućnosti. Jedna je bila da ne iziđemo. Tada bi ti kazali kako mi pravimo problem. Ne. Mi smo se opredijelili da idemo u izbornu kampanju, svjesni svih iskušenja jer ovdje iznenađenja nema. Mi smo računali na razum dijela bošnjačke politike, a taj razum se nažalost nije pokazao. Nismo htjeli nikome dozvoliti da kaže kako mi blokiramo nešto. Mi tražimo da se otvore procesi u BiH, da dobijemo Izborni zakon koji će riješiti probleme i grada Mostara za dvije godine. Umjesto toga, mi odmah danas kažemo: nema novih partnerstava dok se ne kaže šta se želi oko Izbornog zakona.

NN: Znači, ako ne bude Izbornog zakona, nema vlasti u BiH i FBiH?

ČOVIĆ: Što se tiče BiH, tu je situacija drugačija. Vi danas možete izborom Predsjedništva imati mandatara za sastav Vijeća ministara, i tu je Zastupnički dom koji je izabran, on dakle može djelovati.

NN: Može li se znati ko će onda ući u vlast na nivou BiH?

ČOVIĆ: Za sada je sigurno da će vlast činiti pobjednici kod Hrvata i Srba, a to su HDZ s partnerima i SNSD s svojim partnerima. E, za trećeg partnera, tu trebamo sjesti i razgovarati. Na sličan način je i u FBiH. U pet županija se vlast ne može napraviti bez HDZ-a.

NN: Da li ćete moći naći partnera među Bošnjacima bez SDA?

ČOVIĆ: Već imate mnoštvo poruka, a neću radi korektnosti, govoriti o mogućim političkim partnerima. Ovo malo prije sam rekao jer smo s predstavnicima SNSD-a razgovarali ovih dana i dogovorili naš odnos. Sve što će se dalje događati zavisi od razgovora o principima koje sam malo prije pomenuo. Tada možemo biti partneri da radimo na Reformskoj agendi i ostalim pitanjima.

NN: Izvjesno je da će HDZ i SNSD činiti bh. vlast. Šta planirate raditi?

ČOVIĆ: Ogroman je posao pred nama, međutim nije nam dovoljno imati vlast na bh. razini. Kad je u pitanju Reformska agenda, mnogo nadležnosti je na entitetskim i županijskim razinama. U razgovorima s g.Dodikom smo se složili da mi želimo napraviti Reformsku agendu za EU. I zato se nadam da će g. Dodik upravo zbog svog autoriteta i snage biti predvodnik tog procesa u mjeri u kojoj mu se dopusti. Tako nešto sam i ja želio ali uvijek ste imali kočničare koji su zaustavljali te procese.

NN: Dakle, ključni su potezi bošnjačkih partija?

ČOVIĆ: Primarno, da, mora se između sebe dogovoriti, i imati legitimnost, kao što imamo g. Dodik i ja. Ti ljudi onda moraju razumijeti da dosadašnji pristup građenja unitarne i jednonacionalne države ne može proći. I sve te zablude moraju naći svoje mjesto kad se poslože stvari oko Izbornog zakona, i Dejton mora postati osnova našeg promišljanja.

NN: Hoće li HDZ imati predstavnika u Vladi RS, a SNSD u Vladi FBiH ako bude formirana?

ČOVIĆ: Mi ćemo vjerujem vrlo brzo imati vrlo sadržajan razgovor između dvije političke opcije. Tu bi bile prisutne čitave stranke u Predsjedništvu ili jedan sažetak Predsjedništva da se dogovorimo oko strategije budućnosti. Jedna od mogućnosti je da mi u RS imamo ministra, što je i realizirano do sada, a trebalo je realizirati mjesto u FBiH i tu smo spriječeni, jer smo imali predstavnike Saveza za promjene na razini BiH i onda su oni uvjetovali svoje partnere da ne smiju Dodiku dati ništa, i onda smo ostali zakinuti i ja sam se Dodiku tu ispričao. Ovaj put, što se mene tiče, to je apsolutno prihvatljivo.

NN: Da li će u ovom mandatu konačno biti riješeno pitanje konstitutivnosti Srba u FBiH, obzirom da su nekonstitutivni u kantonima s hrvatskom većinom?

ČOVIĆ: Apsolutno, to je moje obećanje. Mi smo ranije izbjegli političke analize takvih stanja, ali danas kad nema više te politike, kad su izbori završili, mi sad trebamo u vrlo razumnom vremenu te stvari posložiti. Imamo većine u svim tim županijama i nema nikakvog kog razloga da se ijedan narod osjeća izopćenim. Moja obaveza kao predstavnika ove politike je da to završim.

NN: Kad smo radili intervju na početku prošlog mandata, vi ste bili optimistični, ali nije uspjelo. Ima li šanse da se to sad promijeni?

ČOVIĆ: Optimiza mora biti, ako ste preuzeli posao, onda morate raditi. Jedino je pitanje koga ćete naći za sugovornika s druge strane stola. Nakon tog intervjua o kojem govorite, a isto smo ga radili na ovom mjestu, krenuli smo raditi, i jedno godinu dana išlo je vrlo ubrzano i vrlo dobro. A onda je do treće rotacije u Predsjedništvu sve krenulo na loše...

NN: Ja mislim na popisu je krenulo loše...

ČOVIĆ: To je ta treća rotacija, i onda su krenule političke igre. Jedan je išao prema popisu, drugi prema reviziji presude prema Srbiji, onda je krenuo Pelješki most i onda je iz istog središta političkog odlučivanja netko pokušavao procese usporiti. Uvijek je bilo onih koji su naglas pričali, a u stvari su kočili.

Ovako više ne može

NN: Da li je jedna od opcija, ako se ništa ne desi u vezi onog što ste tražili, neka vrsta političke unifikacije kantona s hrvatskom većinom?

ČOVIĆ: Mi danas već imamo jasan odgovor koji je dobio potencijalni član Predsjedništva iz pet županija i svih gradova i svih općina gdje žive Hrvati. I sad će dobiti odgovor i institucija hrvatskog naroda. I što će sada dobiti, kad se obrati klubu hrvatskog naroda oko zaštite vitalnog nacionalnog interesa, kad mu klub kaže 'vi niste naš predsjednik'.

NN: Hoće li biti neke političke integracije hrvatskih kantona?

ČOVIĆ: Mi smo već dovoljno integrirani da možemo donositi naše odluke...

NN: Vi znate na šta ja mislim, zar ne?

ČOVIĆ: Naravno! Sve sam razumio. Mi smo danas sasvim dovoljno integrirani da možemo slati jasne poruke. Zato sam ja i rekao da imamo Hrvatski narodni sabor, jer kad nemate druge mehanizme, morate se znati zaštititi. Snaga koju smo dobili je i iz Hrvatske i iz svih institucija Hrvata diljem svijeta. Tisuće brzojava dobio sam za ovakav izborni rezultat, koji je veličanstven, bez obzira na sve. Imamo dovoljno da možemo reći da ovako ne može, i da je ovo prevršilo svaku mjeru.