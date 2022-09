Čubrilović za "Nezavisne": Bićemo nezaobilazan faktor odlučivanja

Veoma smo optimistični i očekujemo da ćemo osvojiti najmanje šest mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske i najmanje jedan mandat u Parlamentarnoj skupštini BiH, čime će Demos biti nezaobilazan faktor odlučivanja i jedan od stubova stabilne vlasti u Republici Srpskoj, rekao je za "Nezavisne novine", Nedeljko Čubrilović, nosilac liste Demosa za Narodnu skupštinu Republike Srpske u Izbornoj jedinici tri.

Čubrilović je naglasio da je uvjeren da će ova stranka ostvariti izvanredan rezultat na opštim izborima.

NN: Demos će prvi put samostalno nastupiti na opštim izborima u BiH. Kakva su vaša očekivanja od 2. oktobra?

ČUBRILOVIĆ: Najnovija istraživanja pokazuju da Demos uživa značajnu podršku naroda širom Republike Srpske. To se jasno vidi i na svim našim predizbornim skupovima. Ideja Demosa o iznalaženju kompromisnih rješenja veoma je prihvaćena u narodu! Sve to jasno govori da smo prepoznati kao ozbiljna, odgovorna, umjerena, pragmatična i principijelna politička opcija kojoj su Republika Srpska i interesi našeg naroda na prvom mjestu.

Zato smireno i dostojanstveno dočekujemo 2. oktobar. Vodili smo umjerenu i korektnu kampanju i 3. oktobra mi ćemo moći svima da pogledamo u oči.

NN: Kada su u pitanju poslanički mandati, šta je to što bi zadovoljilo Demos kako na nivou Republike Srpske, tako i na nivou BiH?

ČUBRILOVIĆ: Svi podaci sa terena i naše analize govore o rastu rejtinga Demosa. Iskreno, veoma smo optimistični i očekujemo da ćemo osvojiti najmanje šest mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske i najmanje jedan mandat u Parlamentarnoj skupštini BiH, čime će Demos biti nezaobilazan faktor odlučivanja i jedan od stubova stabilne vlasti u Republici Srpskoj.

Naši kandidati su uspješni ljudi, profesionalno ostvareni i dokazani u svojim sredinama. Prvi put izlazimo na parlamentarne izbore, ali iskustvo je na našoj strani.

Učestvovali smo u donošenju važnih, istorijskih odluka za Republiku Srpsku. Kandidati Demosa su prepoznati kao ljudi kojima se vjeruje. Glas za Demos je glas za odgovornost, politički dijalog, kompromis, djela i rezultate!

NN: Za šta se zalaže vaša stranka i koja je to politika na kojoj insistirate?

ČUBRILOVIĆ: Želimo da učešćem u vlasti nastavimo sa sprovođenjem naših programskih ciljeva i damo doprinos daljem jačanju ustavne pozicije Republike Srpske, ekonomskom i privrednom razvoju i pobošljanju životnog standrad građana, na bazi dijaloga i prihvatljivih rješenja. Demos se zalaže za sve ono što je dobro i pozitivno, što donosi korist našem narodu. Politiku shvatamo kao vještinu mogućeg, borimo se za ono što je realno i ostvarivo, bez velikih, teških i, najčešće, praznih riječi.

Na prvom mjestu, zalažemo se za očuvanje dejtonske pozicije Republike Srpske, jer to je prvi i najvažniji politički i nacionalni cilj i to je naša obaveza prema svim poginulim borcima. To je naš slobodarski i patriotski princip! Istovremeno, ulažemo napore da se kod nas živi što bolje, da asfalt, voda i struja dođu u svako naselje, da oživimo sela, da imamo još bolje opremljene škole i savremenije bolnice, da mladi ostanu ovdje i da žive dobro i pošteno od svog rada.

Posebnu pažnju posvećujemo natalitetu te njegovanju tradicionalne i zdrave porodice. Naš cilj je stabilna i prosperitetna Republika Srpska!

NN: S obzirom na činjenicu da nemate pojedinačne kandidate za predsjednika Republike Srpske i člana Predsjedništva BiH, šta očekujete od zajedničkih kandidata i zašto ćete ih podržati?

ČUBRILOVIĆ: Demos, kao jedan od potpisnika Sporazuma o zajedničkom nastupu na izborima vladajućih partija, daje punu podršku zajedničkim kandidatima za predsjednika Republike Srpske Miloradu Dodiku i za srpskog člana Predsjedništva BiH Željki Cvijanović. To su ipak najiskusniji i najbolji kandidati za inokosne funkcije.

Uvjereni smo da su u vrijeme aktuelne globalne političke, ekonomske i energetske krize, praćene bezbjednosnim prijetnjama u svijetu i regionu te unutrašnjim problemima i sukobima u BiH i stalnim sarajevskim udarima na Srpsku, Milorad Dodik i Željka Cvijanović najbolji i najsigurniji izbor za građane Republike Srpske. Uvjereni smo u njihovu ubjedljivu pobjedu kako bismo zajedno nastavili da jačamo Srpsku!

NN: Ukoliko rezultati ne budu onakvi kakve očekujete, da li ostajete zagovornici svoje politike i politike bloka kojem trenutno pripadate?

ČUBRILOVIĆ: Demos će uvijek i u svakoj prilici odlučno sprovoditi svoju principijelnu politiku, čija suština je očuvanje, stabilnost i razvoj Republike Srpske! Demos je uvijek uz narod i sa narodom, jer i sama riječ Demos znači - narod. Uvjeren sam da narod prepoznaje našu politiku i da će u velikom broju podržati naše liste na predstojećim parlamentarnim izborima.