Čubrilović za "Nezavisne": Imamo šta reći SNSD-u, ali ne treba uveseljavati dokone kibicere

Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske (NS RS) i lider Demokratskog saveza (Demos), izjavio je da ta stranka i te kako ima šta reći SNSD-u kao najjačoj stranci vladajuće koalicije.

"Ali, ne smatramo da o tim razlikama treba uveseljavati dokone kibicere, trčeći odmah poslije svakog sastanka pred kamere i mikrofone", istakao je Čubrilović u intervjuu za "Nezavisne novine".

Govoreći o radu NS RS, a upitan da li je ovo jedan od najmanje kompetentnih sastava parlamenta Srpske, Čubrilović je odgovorio da je njegov subjektivni osjećaj da same rasprave nisu na nivou rasprava prethodnih saziva.

NN: Jako dugo ste u politici. Kako Vi posmatrate to što i dan-danas predstavnici međunarodne zajednice dolaze u BiH kako bi sa bh. liderima tražili rješenja koja je ovdje trebalo davno da budu pronađena?

ČUBRILOVIĆ: To je ozbiljno i teško pitanje. Ne pada mi napamet da amnestiram bilo kojeg političara u BiH od Dejtona pa do danas. Pri tome, ja ne mislim da je svaki predsjednik političke stranke, ministar ili predsjednik parlamenta ili njegovog doma lider. Nije. Lider je samo onaj političar ili javni radnik koji ima sposobnost da svojim djelovanjem presudno utiče na tok političkih i istorijskih događaja. Ali, da je lako doći do rješenja u BiH valjda bi se dosad došlo. Jer, bilo je u njoj političara, pa i lidera, i prije Dodika, Čovića ili Izetbegovića. Da smo se o bitnim pitanjima konstitucije i političke egzistencije BiH mogli dogovoriti ne bi došlo do građanskog rata devedesetih godina prošlog vijeka. Dakle, BiH je komplikovana i višestruko složena država i nije lako doći do rješenja koja bi zadovoljila sve njene aktere. U tome, kako stvari stoje, uspjeha nemaju ni međunarodni posrednici, prije svega visoki predstavnici međunarodne zajednice, sve da su i htjeli da se do rješenja dođe, a ima razloga za sumnju u to. Naravno, to što nam ovdje svaki drugi dan dolaze u posjetu neki posrednici iz svijeta, nije prijatno, ne govori dobro o nama, ali bolje je i sto godina razgovarati i pregovarati, nego samo jedan dan ratovati.

NN: Stiče se utisak da u NS RS odavno nije bila lošija atmosfera; gotovo da nema sjednice, a da je ne obilježi neki incident. Može li se tome stati na kraj?

ČUBRILOVIĆ: Dobro ste rekli: "stiče se utisak", ali utisak nije isto što i čvrsto i na činjenicama utemeljeno saznanje. Zavisi šta je uporedni period. Nešto stariji vaši čitaoci prisjetiće se sadržaja i načina rada Narodne skupštine iz vremena kad je njom predsjedavao npr. Dragan Kalinić i polemika koje su se tada odvijale između pozicije i opozicije. Ili događaja kad je u vrijeme predsjednikovanja Igora Radojčića njega sa svog mjesta gađao torbom jedan narodni poslanik. Svega toga danas nema, bez obzira na to koliko neka zasjedanja izgledala bučna, nervozna i slično. To je dijelom i zbog neiskustva poslanika, jer nekim od njih to je prvi radni angažman, a i oni koji imaju određeno radno iskustvo, pa i naučne titule i visoka akademska zvanja, ne snalaze se uvijek najbolje kad su konkretne ekonomske, pravne ili političke teme, zbog čega šalju neadekvatne poruke našoj javnosti i teško prihvataju kritiku. Inače, ovdje je najveći "incident" kad neka stranka ili poslanici pojedinačno odu sa zasjedanja u vrijeme glasanja, odnosno kad narodni poslanik dobije mjeru opomene ili oduzimanja riječi. S druge strane, treba podsjetiti našu javnost, samo poređenja radi, koliko je bilo teških fizičkih tuča u nekim parlamentima demokratskih država, od Velike Britanije i Japana, do Ukrajine, Poljske i drugih. Mislim da je i u našem parlamentu uvedeno više reda nakon što je promijenjen i na snagu stupio novi Poslovnik o radu Narodne skupštine. I sve bi bilo potaman samo kad bi se svi držali poslovnika.

NN: Kako posmatrate to što imamo dio poslanika koji se u sve miješaju, koji se smatraju kompetentnim za sve?

ČUBRILOVIĆ: Pa znate Vi šta se kaže za onog ko se "u sve razumije"? Kaže se da ništa ne zna. Ko sebi dozvoli da komentariše svaku temu, to nije vrijedno pažnje.

NN: Je li ovo jedan od najmanje kompetentnih sastava NS RS?

ČUBRILOVIĆ: Pa, ne mogu ja to da cijenim. Svaki sastav imao je i svoje kvalitete, kompetentne i nekompetentne ljude. Moj subjektivni osjećaj je da same rasprave nisu na nivou rasprava prethodnih saziva.

NN: Koje stranke sada čine većinu u Narodnoj skupštini, s obzirom na to da imamo donekle nesvakidašnju situaciju na terenu, u smislu da, recimo, pojedini ministri dolaze iz reda stranaka koje u NS RS djeluju opoziciono?

ČUBRILOVIĆ: Skupštinska većina je neupitna i čini je najmanje osam političkih subjekata, a povremeno, u zavisnosti od tema koje su na dnevnom redu, i više. Većinske političke stranke i grupe su: SNSD, SP, Demos, US, NPS, NDP, te još neki nezavisni poslanici. U opoziciji su SDS, PDP, DNS, povremeno i SPS, zatim koalicija Domovina i nekoliko nezavisnih poslanika. Kad su posrijedi pitanja iz spektra zaštite vitalnog nacionalnog interesa, onda je većina uvijek dosad bila dvotrećinska, a ja se nadam da će tako ostati do kraja ovog mandata uprkos političkim razlikama u vezi s nekim drugim temama. To što na lokalnom nivou u nekoliko lokalnih zajednica imamo drugačiju situaciju, nije i neće biti problem, jer i dosad je bilo da su neke stranke u koaliciji na republičkom ili nivou BiH, a nisu na lokalnom. To je demokratija. Svako se bori za svoje interese i gleda s kim ih najlakše može ostvariti.

NN: Demos je jedna od rijetkih stranaka koje se, bar ne otvoreno, nisu bunile i nešto spočitavale SNSD-u. Da li je to dobro ili loše za sam Demos?

ČUBRILOVIĆ: Dobro ste rekli "bar ne otvoreno". Demos nije svađalačka stranka niti će to biti u budućnosti. Mi se nismo svađali s bilo kojom drugom partijom, čak i kad su neke od njih upućivale vrlo oštre riječi na nas ili neke naše kadrove. Jednostavno, to nije naš stil. I nećemo ga mijenjati zbog jeftinih poena u javnosti. Mi smatramo da se o problemima prvo mora razgovarati, a ne odmah o njima "telaliti po čaršiji". To znači da mi i te kako imamo šta reći SNSD-u kao najjačoj stranci vladajuće koalicije, ali ne smatramo da tim razlikama treba uveseljavati dokone kibicere, trčeći odmah poslije svakog sastanka pred kamere i mikrofone. Da li je to dobro ili nije za sam Demos, znaćemo na narednim izborima. Onih koji su po tom pitanju različiti od nas svakako ima dovoljno i jedna galamdžijska stranka više ili manje neće nedostajati.

NN: Mnogi su mišljenja da su predstojeći opšti izbori za Demos biti ili ne biti, odnosno da će od rezultata zavisiti i budućnost te stranke.

ČUBRILOVIĆ: Svakako da od rezultata izbora zavisi pozicija svake političke stranke, pa tako i Demosa. Ali, Demos je već imao svoje vatreno krštenje. To su bili lokalni izbori u novembru prošle godine i u njima smo izuzetno dobro prošli. Mi smo druga stranka po broju odbornika u sadašnjoj vladajućoj koaliciji. Kad bi se broj glasova koje smo tad osvojili preračunao u rezultate za opšte parlamentarne izbore, onda bi to bilo najmanje šest poslanika. Mi smo sigurni da ćemo imati toliko poslanika, a možda i više. Međutim, daleko je još do izbora i ne treba sad trošiti snagu na prognoze, nego ćemo se usmjeriti na još bolju organizaciju Demosa. Razloga za optimizam ima, jer smo u međuvremenu uspješno obnovili nekoliko gradskih i opštinskih odbora i formirali nove u onim opštinama u kojima ih dosad nismo imali. S druge strane, nama je prišlo četiri-pet odbornika iz drugih političkih opcija, dok iz Demosa niko nije otišao. Takođe, već sad ima nekoliko zainteresovanih političkih subjekata za zajednički nastup s Demosom, pa čak i ujedinjenje, ali o tome ćemo šire za koji mjesec.

NN: Kakvu političku scenu u Srpskoj očekujete nakon opštih izbora 2022. godine, u smislu eventualnih promjena, pogotovo jer imamo mlade političare koji su sada dosta na terenu?

ČUBRILOVIĆ: Ja to gledam ovako: ti mladi političari su zavrijedili pažnju naroda jer narod nije bio zadovoljan onim što je već na poziciji, a ne svojim kvalitetom. Ljudi su glasali "protiv", a ne "za". A ja se bojim da je to još gore od ovog što sada imamo.

NN: Kakav je stav Demosa po pitanju eventualnog spajanja funkcije predsjednika Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH?

ČUBRILOVIĆ: Razumjeli smo da je to samo neka ideja i prerano je da se o tome govori.