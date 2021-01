Čubrilović za "Nezavisne": Promjene skupštinske većine više želje nego činjenice

Što se tiče skupštinske većine, ona je stabilna i mislim da neće doći do turbulencija, kaže u intervjuu za "Nezavisne" Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine RS.

Dodaje da do promjene skupštinske većine neće doći na osnovu broja poslanika koji skupštinska većina ima i na osnovu političkih opcija koje djeluju unutar nje.

NN: Proslavili smo Dan Republike, ali kao i svake godine i ovog puta je bilo suprotstavljenih stavova i različitih gledanja na ovaj datum. Kako Vi vidite proslavu Dana Republike i njegov značaj?

ČUBRILOVIĆ: Dan Republike Srpske smo obilježili i proslavili u skladu s preporukama Instituta za javno zdravstvo RS u uslovima u kojima ova pandemija dozvoljava da se to obilježi. Deveti januar je sigurno istorijska činjenica i važan datum za Republiku Srpsku i vjerujem da će ga Srpska obilježavati dok postoji i dok se institucionalno djeluje u RS. Oprečna mišljenja iz drugog dijela državne zajednice BiH ne treba da iznenađuju jer su to ideje koje su poznate i srpskom narodu i RS. To su pokušaji unitarizacije BiH, to je koncept koji je prije svega bošnjačka politika zagovarala sve ovo vrijeme. Institucije RS treba graditi i na taj način odgovarati onima koji smatraju da RS ne treba da postoji u formatu u kojem postoji i da ne treba da bude organizovana na način kako je organizovana. Jedino se institucionalno daje odgovor na takve ideje i na takva razmišljanja.

NN: Da li je po Vašem mišljenju dijalog moguć po ovom pitanju ili su stajališta toliko udaljena da je nemoguće pronaći rješenje?

ČUBRILOVIĆ: Dijalog je pravo rješenje, bez obzira na oprečne stavove i različite ciljeve strana koje treba da ga vode. Dijalog treba gajiti i jedino om ima smisla. Jedino dijalog može dovesti do kompromisa i do rješenja prihvatljivih za sve u onom što nam je zajedničko i što nam je nesporno. Sve ono što je sporno i za šta ne možemo da nađemo rješenje u ovom trenutku, to treba da ostane za neko drugo vrijeme, neko zrelije vrijeme, kad ćemo moći po pitanjima koja sada nemaju zajednički nazivnik naći rješenje. To zajedništvo koje bismo gradili moglo bi da podstakne na razmišljanje o boljim rješenjima.

NN: Šta mislite o ideji novog visokog predstavnika iz Njemačke i kako vidite eventualno jaču ulogu Njemačke na Balkanu?

ČUBRILOVIĆ: To je još dosta u sferi medijskih spekulacija, izuzev nekih najava iz nekih centara. Poznati su oprečni stavovi zemalja koje treba da daju saglasnost na imenovanje visokog predstavnika. Na primjer, Rusija je stava da visoki predstavnik treba da se ukine. I RS ima takav stav po pitanju visokog predstavnika. Mislim da između onih koji zagovaraju drugačije stavove i njih treba tražiti rješenje. Visoki predstavnik u BiH malo šta može da promijeni, ako akteri domaće političke scene ne uzmu aktivno učešće i ne nađu rješenja koja će biti od interesa građana BiH. Jedan čovjek sam po sebi, bez obzira i na mogućnost nametanja nekih rješenja, teško da može da donese dobro za građane BiH.

NN: Da li je po Vašem mišljenju dobro da se Njemačka jače angažuje, s obzirom na to da je ovo pitanje vezano i za angažman EU u BiH?

ČUBRILOVIĆ: Mislim da je dobro da domaći političari što više traže zajednička rješenja. To je jedini pravi put.

NN: Šta je po Vašem mišljenju obilježilo proteklu godinu, posebno u kontekstu rada Narodne skupštine?

ČUBRILOVIĆ: Protekla godina je bila specifična zbog virusa koji je zahvatio cijeli svijet. Rad parlamenta smo prilagodili tim uslovima, dakle uslovima koje je diktirao Institut za javno zdravstvo. Imali smo odluke o proglašenju vanrednog stanja. To su bile zaista teške odluke, ali parlament je adekvatno odgovorio u datoj situaciji. Ako rad parlamenta iskažemo kroz brojke, i dalje smo parlament koji najviše radi. Imali smo 37 dana zasjedanja i u tim i takvim uslovima protekle godine. Donijeli smo desetine zakona, usvajali izvještaje... Praktično, ništa nije ostalo od onog što je bila obaveza NS RS.

NN: Kakvi su planovi Demosa, čiji ste predsjednik, u ovoj godini?

ČUBRILOVIĆ: Na proteklim lokalnim izborima postigli smo rezultat koji je bio zapažen od svih i mi u stranci smo zadovoljni tim rezultatom. Ljudi koji su dali ton i ozbiljnost radu Demosa su prepoznatljivi u svojim lokalnim sredinama kroz svoj profesionalni rad. Mislim da je to doprinijelo rezultatu koji su zapazili svi, od naših političkih protivnika pa do naših koalicionih partnera.

NN: Kako ocjenjujete rad Vlade i koalicije?

ČUBRILOVIĆ: Vlada se takođe morala prilagođavati okolnostima u kojima je radila. Medicinski sektor je zauzeo najveći dio prostora u djelovanju Vlade pa i u finansijskom smislu. Mislim da je RS ukupno adekvatno odgovorila tom teškom i izazovnom zadatku, a pogotovo medicinsko osoblje širom RS, i to želim posebno da istaknem. Oni su dali nemjerljiv, najveći doprinos rješavanju ovog problema. Sve ostalo što se radilo, radilo se prilagođavajući tim okolnostima i uslovima.

NN: Odavno nije bilo ovoliko turbulencija na političkoj sceni RS. Kako komentarišete stabilnost postojeće većine? Zašto se to baš sad dešava?

ČUBRILOVIĆ: Svako to gleda i ocjenjuje iz svog ugla. Demos je skoncentrisan na naš rad. Što se tiče skupštinske većine, ona je stabilna i mislim da neće doći do turbulencija. Ovo što se najavljuje, mislim da su više želje nego činjenice.

NN: Mislite samo na nivou RS ili i na nivou RS i na nivou BiH?

ČUBRILOVIĆ: Mi nismo parlamentarna stranka na bh. nivou, mi posmatramo samo nivo RS.

NN: Ne mislite da će na nivou RS doći do promjene većine?

ČUBRILOVIĆ: Ne.

NN: Na osnovu čega to procjenjujete?

ČUBRILOVIĆ: Na osnovu broja poslanika koji skupštinska većina ima i na osnovu političkih opcija koje djeluju unutar te skupštinske većine.

NN: Poznajete puno ljudi koji su sada u DNS-u, to je politička stranka kojoj ste i ranije sami pripadali. Kako ocjenjujete potez Nenada Nešića da odvede DNS u opoziciju?

ČUBRILOVIĆ: Mogli ste da primijetite da ja njihov rad uopšte ne ocjenjujem.

NN: Neka poruka za građane?

ČUBRILOVIĆ: Želim svim građanima da čestitam praznike, da pozitivno razmišljaju, da što prije riješimo problem s koronom i da se vratimo poslovima koji treba da znače bolji život i više perspektive na ovim prostorima.