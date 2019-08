Cvijanovićeva za "Nezavisne": Građani i reforme važniji od Brisela

BANJALUKA - Bosna i Hercegovina je ove godine propustila odličnu šansu da dođe do kandidatskog statusa, jer nismo mogli da obezbijedimo ni najosnovniju stvar - da formiramo vlast nakon izbora, kaže Željka Cvijanović, predsjednica RS.

"Tu više nije stvar ni upitnik, ni mišljenje, nego da li smo formirali vlast. Nije bilo ni elementarne stvari ni kredibilnog partnera za Evropu", kaže Cvijanovićeva.

NN: Kako iz ugla predsjednika Republike vidite ovu priču o formiranju Savjeta ministara?

CVIJANOVIĆ: Nažalost, ta tema traje deset mjeseci od završetka izbora. Sasvim normalno bi bilo da odmah uđete u proces formiranja vlasti zato što time ispunjavate volju birača i sprovodite izborne rezultate. Umjesto toga, imamo manipulacije, izmišljanje političkih igara i uslova i nekih drugih tema sasvim bespotrebno na štetu građana. Vidimo da u FBiH partneri koji su pregovarali, SDA, pokušavaju da to nekako razvodne ubacujući neku priču o dužim rokovima zbog svojih političkih potreba. Naš stav je jasan - izborni pobjednici treba da formiraju vlast i snose odgovornost za procese. Tada bismo dobili jednoobrazne političke strukture na različitim nivoima vlasti. To je uvijek recept za neko bolje kretanje i kad su u pitanju procesi unutar BiH i evropske integracije. Protekle četiri godine kad smo imali različite strukture vlasti, imali smo loše iskustvo. Nije bilo dovoljno komunikacije niti je bilo prave koordinacije. Umjesto organizovanog kretanja imali smo blokade, pokušaje da bh. nivo spriječi dotok novca itd. Jedan katastrofalan primjer koji stalno pominjemo je most "Bratoljub".

NN: Kako je došlo do tog dogovora o novom sastavu Savjeta ministara? Čak i mi novinari bili smo malo iznenađeni kada se pojavila ta vijest.

CVIJANOVIĆ: Bili ste iznenađeni zato što se naoko nije dešavalo ništa, ali u takvim procesima uvijek se nešto dešava ispod površine i postojala su određena kretanja. I njima u Sarajevu, prvenstveno SDA, postalo je malo preteško da nose teret da jesu oni ti koji blokiraju vlast. Oni blokiraju i evropski proces. Mi smo davno trebali da uđemo u tu skoro pa tehničku fazu, da preduzmemo korake koje je trebalo preduzeti i prema Briselu, ali u krajnjem slučaju i prema građanima, što je opet važnije od bilo kojeg Brisela. Ali sa druge strane, oni imaju neku svoju političku agendu.

NN: Zbog čega su se predomislili?

CVIJANOVIĆ: Zato što su željeli da pokažu neki aktivizam i da su, kao, voljni da uđu u proces. Ali, kažem, opet su pronašli "razloge" da odugovlače i spominju neke kratke rokove. Kad imate političku opredijeljenost, onda sve možete da ispoštujete u veoma kratkom vremenu. Ali bio im je prevelik pritisak pa su rekli da su se dogovorili, a sad treba da završe sve svoje kongrese i događaje...

NN: Mislite li da će se poslije kongresa SDA nešto pomjeriti?

CVIJANOVIĆ: Uopšte neću da nagađam. Prvo, neozbiljno je da se došlo u takvu situaciju. Jedino logično je bilo da se to završi u januaru, najkasnije do aprila. Oni žele da smanje prostor SNSD-u na vlasti, zato što SNSD za njih nije željeni partner. Za njih su željeni partner SDS i PDP, jer su s njima mogli bolje da sarađuju nego što su taj isti SDS i PDP željeli da sarađuju sa svojim institucijama ovdje u RS, odakle su i izabrani na pozicije. Formirali su vlast s izbornim gubitnicima, a sad su još veći gubitnici, jer su na izborima izgubili još više glasova.

NN: Mislite li da je priča o godišnjem nacionalnom programa (ANP) samo povod?

CVIJANOVIĆ: Niti je povod niti je razlog. To je izmišljena tema, samo da bi mogli imati dovoljno jak "argument" da oni to odgađaju beskonačno zato što znaju da postoji rezolucija Narodne skupštine o vojnoj neutralnosti. Dakle, izmišljena tema. Čak i dobronamjerni stranci jasno su rekli da to nije nikakav uslov.

NN: Na šta je SNSD tačno pristao kad je u pitanju saradnja s NATO-om?

CVIJANOVIĆ: To je vrlo jasno definisano u principima. Jasno je i kroz našu prethodnu komunikaciju i iznošenju stavova u javnosti. Mi nikada nismo sporili da treba da postoji saradnja s NATO-om. Ne da nismo sporili, mi smatramo da ona treba da postoji, jer smatramo da nam saradnja s NATO-om treba da jačamo naše bezbjednosne kapacitete i dosegnemo neki nivo, ali to ne znači da treba da uđemo u NATO, pogotovo zato što imamo tu rezoluciju, koja se ne odnosi samo na neutralnost prema NATO-u nego prema bilo kojem vojnom savezu. Što se tiče ANP-a, sve je definisano u principima. Kada formiramo vlast, onda treba da definišemo sve što treba da predstavlja ta saradnja. To bi bilo logično. Ali ovdje nema logike, ovdje ima samo proste političke agende i to one sirove.

NN: Hoće li ovo odgoditi proces dobijanja kandidature za članstvo u EU, pogotovo zato što se sve više u EU spominje zaustavljanje procesa proširenja?

CVIJANOVIĆ: Mnoge stvari su usporene, pa i dobijanje kandidatskog statusa. Ova godina bila je odlična šansa da dođemo do kandidatskog statusa. Evropa želi da zabilježi uspjehe i pojedinačno njihovi ljudi na važnim pozicijama koji odlaze. Ako smo sve ove godine pričali da nam je to cilj, ovo nam je bila prilika da taj cilj ostvarimo. A mi nismo mogli da obezbijedimo osnovnu stvar - da formiramo vlast nakon izbora. Tako da smo propustili priliku. Tu više nije stvar ni upitnik, ni mišljenje, nego da li smo formirali vlast. Nije bilo ni elementarne stvari, ni kredibilnog partnera za Evropu. A ovo što ste pitali o zaustavljanju proširenja - imate one u EU koji su apriori za proširenje znajući da to donosi stabilnost u Evropi u svakom pogledu - ekonomskom, socijalnom, bezbjednosnom, koji postaje sve važnije pitanje. Pored tih, ima druga grupa koja kaže da nisu apriori protiv, ali očekuju puni angažman kandidata i potencijalnih kandidata. I postoji jedna manja grupa onih koji su apriori protiv bilo kakvog proširenja zato što smatraju da je potrebno da se u Evropi prvo sve posloži. To preslagivanje unutar evropske kuće moglo bi da traje mnogo godina, pa zar to nije onda prilika da mi u tom periodu riješimo naše probleme?

NN: Mislite li da smo odlaskom stare i dolaskom nove Evropske komisije izgubili cijeli naredni ciklus?

CVIJANOVIĆ: Ovu godinu smo definitivno izgubili. Da smo se mi ovdje posložili do maja, onda bi znanje nove Komisije o nama bilo drugačije. Sad ćemo neke stvari morati da radimo ispočetka. Mi ne znamo kakve će izvještaje onima koji dolaze ostaviti ovi što odlaze. Ko su ljudi koji će doći? Koliko oni imaju znanja o ovom prostoru? Hoće li morati da uče ispočetka, pa ćemo godinu dana ostati na ledu? Nas veoma zanima ko je komesar koji će se baviti transportom. Ko će se baviti proširenjem ili dobrosusjedskom politikom? Ko će se baviti energetikom? Hoćemo li imati sagovornika za naše projekte? Šta ako ti komesari kažu da su im naši projekti sad nevažni, da će se baviti projektima u okviru EU?

NN: Međutim nezavisno od toga, reforme se moraju nastaviti, jer naši ljudi sve više odlaze. Ima li Vlada RS planove kad su reforme u pitanju?

CVIJANOVIĆ: Vidite, sad se možemo vratiti na početak razgovora. Mi pričamo ovdje o NATO-u i šta je u principu definisano? Eto, dogovorićemo se kako ćemo sarađivati kad formiramo vlast. A niko ne spominje druga pitanja koja su isto tamo definisana o obavezi nastavka ekonomskih, socijalnih i drugih reformi i da treba da nastavimo reformsku agendu koju smo uspješno sproveli. Ta reformska agenda sadrži set mjera koje treba da poprave ekonomsko-socijalnu situaciju. Mi hoćemo da povećavamo plate i penzije. Želimo pomoći socijalnim kategorijama. Želimo poboljšati obrazovanje, da ne edukujemo kadrove koji nikad neće zaraditi platu niti imati radno mjesto. Onda, demografska situacija, i ljudi koji odlaze odavde. A posebna priča su migranti koji dolaze. Vlada RS radi, ali potrebna nam je jedna kompaktnost i okupljenost oko reformi na svim nivoima, a mi pričamo o NATO-u.

NN: Koliko Vlada RS ima odriješene ruke da se bavi tim pitanjima?

CVIJANOVIĆ: Ima odriješene ruke, ali govorim o nekim projektima koji treba da olakšaju aktivnosti Vlade. Vlada radi dobro svoj posao, parlament izglasa sve ono što je dogovoreno, ali ne možete da završite priču o "Bratoljubu", nemate s kim da dogovorite kako realizovati dogovorene strategije itd. Zato neki projekti jesu usporeni, jer su oni na nivou BiH uspavani, ne reaguju i ne žele da sarađuju s RS. A šta oni rade? Izgube izbore i deset mjeseci sjede u foteljama. Kredibilniji bi bili da kažu da izlaze iz vlasti i da pokušaju onda ravnopravno naći svoje koalicione partnere. To bi bilo kredibilnije od njih da kažu tražite vi, tražićemo i mi.

Saradnja

NN: Gdje je mjesto RS u spoljnoj politici? Rusija, Turska, EU, SAD, Kina?

CVIJANOVIĆ: Naše mjesto je u saradnji sa svima. Vi ne možete da se izolujete. Ne treba da imate nikog za neprijatelja. A mislim da je svijet usmjeren negdje drugo i dobro je da mi nismo dio toga. Loše je kad nas uvlače u te rasprave pa kažu ima lošeg uticaja ovih ili onih. Mi smo sićušni u globalnim razmjerama. Jedini način je da gradimo prijateljstvo sa svima. Ako neka kineska kompanija ima neki poslovni interes, zašto ne bismo sarađivali s njima? Ili s Rusima i Amerikancima, i sa svakim s kim možete naći zajednički interes. Zašto ne bismo kopirali neka dobra rješenja, recimo, kad je obrazovanje u pitanju ili ekonomija. Partnerstvo, prijateljstvo, investicije. Negdje ćete biti samo partner, negdje pravi prijatelji. Ono što je najbitnije jeste da ni na političkom ni na ekonomskom planu ni sa kim ne smijete biti u neprijateljskim odnosima.