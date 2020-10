Dajković za Nezavisne: Milovi ljudi će biti najveće pristalice nove vlasti

Vladislav Dajković, politički aktivista iz Crne Gore, rekao je da je Milo Đukanović, predsjednik Crne Gore, iznenađujuće mirno priznao izborni poraz te da postoje ozbiljne spekulacije da je ta mirnoća plod međunarodne zajednice.

"Ako govorimo o uzroku njegovog pada nakon tridesetogodišnje vlasti, bez dileme u prvi red staje Srpska pravoslavna crkva, odnosno litije kao plod borbe za svetinje", rekao je Dajković u pisanom intervjuu za "Nezavisne".

Govoreći o izazovima nove vlasti, on ističe da će najteže biti naći model koji će pomiriti tri koalicije koje su ideološki potpuno različite te da u toj različitosti i leži bojazan da će u nekom trenutku pući sve što je mukotrpno ostvareno.

NN: Posljednjih mjeseci u Crnoj Gori bilo je politički poprilično burno. Međutim, stavovi zbog čega je to tako su podijeljeni... S jedne strane su oni koji tvrde da je strani faktor "pustio niz vodu" Đukanovića, dok su s druge strane oni koji tvrde da je svemu kumovao sporni zakon i Srpska pravoslavna crkva. Šta je, u stvari, uzrok gubitka vlasti Đukanovića?

DAJKOVIĆ: Da, bilo je jako burno i tenzično, međutim taj period uzavrele političke strasti je po svemu sudeći iza nas. Đukanović je iznenađujuće mirno priznao izborni poraz i time pozitivno iznenadio javnost, iako postoje ozbiljne spekulacije da ta mirnoća nije plod njegove volje, već volje međunarodne zajednice. Ako govorimo o uzroku njegovog pada nakon tridesetogodišnje vlasti, bez dileme u prvi red staje Srpska pravoslavna crkva, odnosno litije kao plod borbe za svetinje. Druga nepoznata u Đukanovićevoj jednačini bio je virus korona, koji je imao negativne konsekvence na turističku sezonu od koje živi dobar dio crnogorskog stanovništva. Ne zaboravite, Đukanovićeva politička odluka da granicu zatvori samo za Srbiju izazvala je ogroman gnjev naroda, što zbog rođačkih veza sa najbližim susjedom, što zbog ekonomskog kraha sezone, imajući u vidu da gro turista čine upravo turisti iz Srbije.

NN: Da li je Đukanović zaista izgubio vlast i kolike su šanse da se vrati s obzirom na to da i dalje obavlja funkciju predsjednika Crne Gore, a ni partija mu nije ozbiljnije poljuljana?

DAJKOVIĆ: Protivnika kakav je Milo Đukanović nikada ne treba potcijeniti. Ipak, smatram da je njegovo vrijeme prošlo. Trideset godina vlasti je dugačak period i za one državnike koji su činili samo dobro svom narodu, a kamoli za one koji su svoje zemlje unazadili, podijelili i promijenili lični opis tih zemalja kao što je on to uradio. Narod je rekao da više ne želi takvu vrstu politike, a po svemu sudeći ni međunarodna zajednica ne gleda blagonaklono na korupciju koju je njegov sistem vlasti uspostavio. DPS je u značajnom padu, koji će se, ako se nastavi takav trend, sve više manifestovati.

NN: Iz Republike Srpske se stiče utisak da je Đukanović poprilično lako predao vlast. Zbog čega je to tako?

DAJKOVIĆ: Godinama unazad izdanci Đukanovićeve strukture moći su plašili narod da mirna predaja vlasti nije moguća, te da će izbiti građanski rat ukoliko opozicija pobijedi. Ispostavilo se da to nije tačno, pogotovo zato što njegove pristalice nisu vezane za njegovu partiju ideološki, već isključivo interesno. Oni će, vjerujem, sjutra biti najveći zagovornici nove strukture vlasti. Uz to, prilično sam siguran da su zvaničnici EU i SAD uputili jasan signal da je vrijeme da se povuče. Otuda i ta slika da se lako opredijelio da nakon trideset godina ode u opoziciju. Biće zanimljivo to gledati.

NN: Šta možemo i šta treba očekivati od nove vlasti u Crnoj Gori?

DAJKOVIĆ: U prvom redu očekujem da više ne bude antisrpska, kao što je to do sada bio slučaj. Nakon toga očekujem totalni obračun sa kriminalom i korupcijom koji jedu utrobu naše zemlje. Naravno, očekujem i čišćenje biračkog spiska koji je prepun fantomskih birača, a nakon toga i pripremu za popis stanovništva 2021. godine, koji može u potpunosti promijeniti dosadašnju krvnu sliku naše zemlje.

NN: Koliko će teško biti vladati s obzirom na jako tijesnu većinu u Skupštini Crne Gore i gdje će biti najveći izazov kada je riječ o očuvanju te vlasti?

DAJKOVIĆ: Najveći izazov u očuvanju nove vlasti jeste nalaženje modela koji će pomiriti tri koalicije koje su ideološki potpuno različite. U toj različitosti leži i bojazan da će u nekom trenutku puknuti sve ono što je mukotrpno ostvareno. Ipak, s druge strane, nova vlast može pokazati i mudrost time što bi te razlike okrenula u svoju korist tako što bi narodu pokazala da je interes Crne Gore važniji od interesa bilo koje partije. Ako govorimo o tijesnoj većini, siguran sam da će uskoro početi "prelijetanja" iz opozicionih klupa u one vladajuće, jer pojedinci iz bivše vlasti nisu sposobni da prežive u mutnoj vodi kakva je ona opoziciona.

NN: Da li dešavanja u Crnoj Gori mogu, i koliko, uticati na region u smislu promjene politika koje su već decenijama manje-više iste?

DAJKOVIĆ: Ne bih rekao da dešavanja u Crnoj Gori mogu uticati na region, prevashodno imajući u vidu da Crna Gora nikad nije bila zemlja koja se miješala u unutrašnja pitanja susjeda, niti bi joj to priličilo po njenoj geografskoj, ekonomskoj ili vojnoj snazi. Mi se, za razliku od svih naših komšija, prvi put susrećemo sa fenomenom kakav je smjena vlasti i zbog toga će nam možda i biti potrebna iskustva iz zemalja regiona, a možda čak i bratsko savjetovanje. Bilo kako bilo, vjerujem da će srpski narod u regionu konačno stati na noge u onom najpozitivnijem smislu. Da bi se to desilo moramo osjećati, disati i živjeti ono što se zove srpsko jedinstvo. Samo ujedinjeni možemo imati mirnu i stabilnu budućnost.