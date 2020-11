Dalibor Pavlović: Prijedor odlučan za promjenu

Dalibor Pavlović, kandidat SNSD-a za gradonačelnika Prijedora, kaže da je taj grad odlučan za promjenu, a to temelji na osnovu razgovora s ljudima na terenu u proteklim mjesecima.

"Prvi sam kandidat za gradonačelnika koji je saslušao probleme, zahtjeve, realno stanje lokalne zajednice, ne na papiru gradske uprave, nego u praksi među ljudima. Znao sam da nije sjajno, ali nisam vjerovao da je toliko loše", ističe Pavlović u intervjuu za "Nezavisne novine".

NN: Na čelu Prijedora godinama je čovjek iz DNS-a. Da li će se to sada promijeniti i na čemu to temeljite?

PAVLOVIĆ: DNS neprikosnoveno vlada Prijedorom već 16 godina, za to vrijeme niko drugi osim njih nije imao pristup zapošljavanju, tenderima, projektima, prijedlozima niti se riječ ili savjet uvažavao ako niste bili bliski aktuelnoj lokalnoj vlasti. Zbog toga je SNSD prije dvije godine odlučio da u Prijedoru DNS-u kaže: "Dosta!" Građani nisu zadovoljni, ali što je u posljednje vrijeme sve izraženije, prilaze mi i članovi DNS-a, koji kažu da ne smiju javno govoriti, ali više ne mogu da gledaju kako se krug ljudi 16 godina enormno bogati dok ostali bukvalno preživljavaju. Prijedor je odlučan za promjenu, a to temeljim na osnovu razgovora sa ljudima na terenu u proteklim mjesecima. Prvi sam kandidat za gradonačelnika koji je saslušao probleme, zahtjeve, realno stanje lokalne zajednice, ne na papiru Gradske uprave, nego u praksi među ljudima. Znao sam da nije sjajno, ali nisam vjerovao da je toliko loše. Dogovorili smo mnogo toga, dio se već realizuje, od legalizacije zemljišta u novim naseljima, na šta su mještani čekali dvije decenije, do asfaltiranja ulica, jer su ti ljudi 16 godina kažnjavani da bukvalno hodaju po blatu zato što nisu glasali za DNS!

NN: Zašto bi birači na glasačkom listiću trebalo da stave X ispred Vašeg imena umjesto ispred imena vaših protivkandidata?

PAVLOVIĆ: Zašto građani da glasaju za mene - zbog toga što imam iskrene namjere, realna obećanja, za koja su potrebni trud i pošten rad, imam podršku sa republičkog nivoa vlasti, zajedno smo odlučni da Prijedor bude privredni centar, perspektivan grad u budućnosti, u kojem ostaje da živi mladost.

NN: Koji su gorući problemi stanovnika Prijedora i kako namjeravate, ukoliko budete izabrani, da ih riješite?

PAVLOVIĆ: Gorući problemi stanovnika Prijedora su: kanalizacija u Tukovima, višemilionski projekat koji se radi deset godina, a moram da napomenem da je rok završetka radova bio 15 mjeseci. Još jedan veliki problem su katastrofalne poplave, evo, zadesile su grad 2014. godine pa zamalo iste da se ponove 2019. godine. Zar grad za 16 godina vladavine DNS-a nije bio u stanju da jednom i zauvijek zaštiti mještane od poplava? To će biti moj zadatak i u tome sam odlučan. Mi u Prijedoru i danas krpimo rupe na putevima, pa imate i u centru grada takve situacije, a da ne govorim o naseljima nadomak centra ili dalje. Putna infrastruktura je u katastrofalnom stanju, tome mora doći kraj. Bolnica, sa lošim 16-godišnjim rukovođenjem, podsjeća na stacionar, a ne na zdravstvenu ustanovu. Svakodnevno mi se obraćaju zdravstveni radnici za pomoć. Obećavam da ću kao gradonačelnik tražiti hitnu sanaciju bolnice, da se Prijedorčani konačno liječe kao ljudi, za šta već imam i obećanje predsjednika Dodika. O problemima bih mogao da pričam koliko želite, ali ovo je samo dio onoga što namjeravam da uradim.

NN: Kako Prijedor vidite sada, a kako bi on trebalo da izgleda u narednim godinama?

PAVLOVIĆ: Prijedor danas vidim kao grad koji je zbog lošeg vođenja doveden gotovo do statusa opštine. Kao grad bez života, privrede, investicija, turizma i grad kojem nedostaje još mnogo toga. Za četiri godine, na kraju mog gradonačelničkog mandata, Prijedor će biti suprotno svemu onome što je danas. Želim da ljudima vratimo vjeru u bolji život i da to osjete, a s pripremljenim programima i onim što moj tim i ja planiramo da uradimo, sasvim sigurno mogu da kažem da će u grad na Sani dolaziti mnogi da vide kako može kada se imaju dobre i poštene namjere, bićemo primjer mnogima, to mogu da obećam.