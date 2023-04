Darko Tomaš za "Nezavisne": Za rast Prnjavora zaslužni građani i privrednici

Pitanje je dana kada će Republika Srpska dobiti jedanaesti grad - Prnjavor. Vlada Republike Srpske podržala je inicijativu da opština Prnjavor dobije status grada, a Narodna skupština Republike Srpske je na drugoj redovnoj sjednici usvojila Zakon o gradu Prnjavor, i to po hitnom postupku.

Da je ta odluka definitivno zaslužena na osnovu pozitivnih privrednih rezultata koje Prnjavor izdvaja od drugih lokalnih zajednica i opština, istakao je u razgovoru za "Nezavisne novine" Darko Tomaš, načelnik ove lokalne zajednice.

NN: Prnjavor je jedanaesta opština koja dobija status grada u Republici Srpskoj. Šta će to značiti za stanovnike Prnjavora?

TOMAŠ: Još je neophodno da ovaj zakon prođe proceduru u Vijeću naroda RS i da se objavi u "Službenom glasniku Republike Srpske", a ja očekujem da će kroz petnaestak dana ta procedura biti okončana. Sigurno je da status grada nosi i neke nove odgovornosti i obaveze. Uvjeren sam da ćemo biti u prilici da na ozbiljnijim mjestima razgovaramo o privrednom razvoju naše opštine i u tom kontekstu da dobijemo jedan viši nivo. Ono što će Prnjavor dobiti je status koji je zaslužio, jer neke druge lokalne zajednice, koje već imaju taj status, inferiornije su od Prnjavora. Svako dobronamjeran ko prođe Prnjavorom, a prolazio je i prije desetak godina, može vidjeti konstantan napredak na svim poljima. Svaki pojedinac koji je na bilo koji način doprinio dobitku zajednice zaslužan je za ovaj uspjeh. Najveće zasluge u cijelom procesu dobijanja statusa grada pripadaju privrednicima i građanima.

NN: Privreda u Prnjavoru bilježi zadnjih godina trendove rasta. Koliki je rast prihoda za proteklu godinu i da li je to jedan od razloga za dobijanje statusa grada?

TOMAŠ: Jedan od uslova za dobijanje statusa grada, pored toga da opština u posljednje tri godine pripada redu razvijenih zajednica, jeste i da ima ili više od 50.000 stanovnika, ili da je stopa zaposlenosti veća od republičkog prosjeka. Opština Prnjavor ne ispunjava kriterijum po broju stanovnika, imamo oko 35.000 stanovnika, ali ono što ispunjavamo je stopa zaposlenosti na području lokalne zajednice. Republički prosjek, prema posljednjim podacima je 41,60, a prosjek u opštini Prnjavor, trenutno je 47,10. Znači stopa zaposlenosti je skoro šest procentnih poena veća od republičkog prosjeka.

Broj zaposlenih na teritoriji opštine Prnjavor je najveći od kako se prate takvi pokazatelji u Prnjavoru. Činjenica je da ekonomski podaci posljednjih godina Prnjavor svrstavaju u jednu od najrazvijenijih lokalnih zajednica. U 2020. godini prihod je bio preko 700 miliona KM, a već 2021. bio je preko milijardu i 29 miliona, što je povećanje za oko 38 odsto. U tom momentu Prnjavor je bila lokalna zajednica u Republici Srpskoj sa najvećim rastom prihoda u privredi. Kada dobijemo sve podatke za 2022. godinu, očekujem da će prihod biti oko milijardu i po KM. Zahvalan sam privrednicima i građanima na ovim odličnim pokazateljima privrednog rasta, a ako oni smatraju da ima i jedan mali doprinos nas političara, to me čini još zahvalnijim i srećnijim.

NN: Očekujete li da će privredne aktivnosti nastaviti s rastom?

TOMAŠ: Naravno da očekujem, a u prilog tome su i sve činjenice. Sve što je urađeno u Prnjavoru posljednjih godina, od izgradnje auto-puta "9. januar", do formiranja Poslovne zone Vijaka, a kazaću slobodno i još jačeg zalaganja privrednika da svoje privredne aktivnosti unaprijede i prošire, dovelo je Prnjavor u red jedne od najrazvijenijih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj. Ako to mjerimo odnosom izvoza i uvoza, Prnjavor je druga lokalna zajednica u Republici Srpskoj koja ostvaruje jedan od najvećih pozitivnih bilansa razmjene robe sa inostranstvom i sigurno ćemo zadržati i u narednom periodu takve podatke, s obzirom na to da je većina naših privrednih subjekata izvozno orijentisana.

NN: Tokom Vašeg mandata realizovani su brojni infrastrukturni projekti. Koje biste izdvojili kao najznačajnije za stanovnike Prnjavora?

TOMAŠ: Najznačajniji su svakako izgradnja auto-puta "9. januar", kao i formiranje Poslovne zona Vijaka, što nam je otvorilo novu razvojnu perspektivu i uspjeli smo da stvorimo privrednicima povoljno poslovno okruženje. Vrijednost u privredi stvara nove uslove, a ti novi uslovi stvaraju novu vrijednost. Građani očekuju najviše da se investira u saobraćajnu infrastrukturu u koju je već mnogo uloženo. Međutim, uvijek je neophodno više, očekivanja su veća nego što su realne mogućnosti. Uvjeren sam, da je bilo ko drugi bio na mom mjestu, sigurno ne bi uspio više sredstava obezbijediti posljednjih godina, što smo mi uspjeli, zajedno sa republičkim vlastima. Moja zahvalnost ide i njima i svim odbornicima koji su uvijek bili podrška razvoju naše lokalne zajednice.

NN: Nedavno ste izjavili da nema više slobodnih mjesta u Poslovnoj zoni Vijaka. Da li je u planu otvaranje nove, proširene poslovne zone?

TOMAŠ: U Poslovnoj zoni Vijaka trenutno nema više slobodnih mjesta u smislu nekih većih kapaciteta. Slobodne su površine za manje privredne subjekte i naša namjera u narednom periodu je otvaranje nove poslovne zone. U planu je gradnja zaobilaznice regionalnog puta od Prnjavora do Srpca. Kada se izgradi novi put, planirano je i otvaranje nove poslovne zone.

NN: Ministar Zlatan Klokić ranije je izjavio da je održan sastanak sa vlasnikom jedne njemačke kompanije koja planira na području Prnjavora investiciju veću od 50 miliona evra i da se polovinom aprila ili početkom maja očekuje potpisivanje memoranduma o saradnji te kompanije, opštine Prnjavor i Vlade Srpske. Možete li nam reći više detalja?

TOMAŠ: Zbog poslovne politike i ozbiljnosti kompanije koja je u pitanju nemam mandat i dozvolu da iznosim više informacija. Mogu reći da su pregovori u završnoj fazi i da je riječ o firmi koja je prošle godine imala prihod veći od tri biliona evra.

NN: Da li je zabrinjavajući trend odlaska u inostranstvo radno sposobnog stanovništva iz Prnjavora?

TOMAŠ: Trend odlaska nije zabrinjavajući, jer mi analiziramo podatke koje dobijamo od Policijske stanice Prnjavor. Ti podaci nisu alarmantni kao u nekim drugim loklanim zajednicama. Uvijek je bila praksa odlaska i migracije stanovništva. Iz Prnjavora imamo ljude koji su odlazili šezdesetih i sedamdesetih godina, ali činjenica je da ti ljudi zadržavaju ovdje svoje mjesto boravka, a reći ću slobodno, na najbolji način doprinose razvoju naše lokalne zajednice. Smatram da su kod nas uslovi svake godine sve bolji i bolji i da će se taj trend odlaska, ne samo zaustaviti, već i okrenuti u drugom pravcu, a to je povratak našeg stanovništva, a mi već imamo takvih pozitivnih primjera.

NN: Nedavno ste primili u posjetu radnike firme "The Welly" koji su ostali bez posla. Kakvi su dalji koraci pomoći ovim radnicima?

TOMAŠ: Opština nije direktno nadležna za rješavanje problema radnika te privatne firme, ali smo im ponudili besplatnu pravnu pomoć. Posljedica te čitave situacije su sudski sporovi o kojima ja ne bih da komentarišem i ulazim u tu problematiku. Prioritet je zaštita interesa radnika, kako im pomoći da riješe problem iz radnog odnosa i naplate potraživanja po osnovu plata. S druge strane, advokati će raditi i na zaštiti interesa opštine, jer je ovoj firmi, koja je poslovala u Poslovnoj zoni, prodato zemljište u vlasništvu opštine pod povoljnijim uslovima od tržišnih.

NN: Koje projekte planirate u budućnost i šta je najveći problem u Prnjavoru sa kojim se treba izboriti?

TOMAŠ: Jedan od problema u domenu loklane zajednice je definitivno snabdijevanje vodom. Daćemo prioritet rješavanju pitanja vodosnabdijavanja, ali i rješavanju saobraćajne infrastrukture po mjesnim zajednicama. Međutim, najveći problem koji imamo je snabdijevanje električnom energijom, ali on nije u nadležnosti opštine, već je u nadležnosti Javnog preduzeća "Elektrokrajina" Banjaluka. Oni zaista moraju preduzeti aktivnosti da promijene situaciju na terenu.