Dejan Ljevnaić: Zahvaljujući Dodiku ljudi ovdje žive bolje

Menadžerski tim na čelu sa Dejanom Ljevnaićem pokrenuo je skijanje na Balkanu, a sada se pred njima nalaze novi izazovi. Pitanje s kojim se susreće veliki broj svjetskih ski-centara je kako realizovati zimsku sezonu u uslovima pandemije virusa korona, da li će skijanje biti moguće i na koji način?

Vrijedni tim Olimpijskog centra "Jahorina" već je osmislio i predočio niz mjera koje garantuju bezbjednost i bezbrižnost svih gostiju ove planine u toku predstojeće zimske sezone. Svoje dosadašnje uspjehe pripisuju dobrom timskom radu, iskustvu, jasnim vizijama i čvrstoj realizaciji ciljeva. Uvijek naglašavaju kako uspjeh na Jahorini ne bi bio moguć bez ogromne podrške člana Predsjedništva BiH gospodina Milorada Dodika i predsjednika Vlade RS gospodina Radovana Viškovića.

NN: U čemu se konkretno ogledaju podrška Dodika i Viškovića i zahvalnost koju tako često pominjete?

LJEVNAIĆ: Mislim da bez podrške Milorada Dodika ne bismo uspjeli. Zahvaljujući njemu ljudi ovdje žive bolje, Jahorina je veliko gradilište, pokrenuli smo čitavu privredu i tu politiku bi trebalo podržati na predstojećim izborima. Kada smo krenuli sa svim projektima na Jahorini, mnogi nisu vjerovali u naše ideje i vizije, ali on je bio taj koji nas je od samog početka podržao. Izložili smo mu naš plan za Jahorinu i odmah smo imali njegov odgovor: Samo radite! Evo primjera, obratimo se javnom preduzeću i po dva mjeseca nam ne odgovore.

Tek kad se obratimo gospodinu Dodiku, problem je riješen, jer on odmah reaguje. Prije nekoliko dana je, obilazeći radove na hotelu "Rajska dolina", primijetio rupe na putu i evo sada su počeli da asfaltiraju. Naše je da mu skrenemo pažnju i on odmah reaguje, rezultat toga je potpuno novi asfalt na Jahorini, što je i te kako značajno za goste koji u svim godišnjim dobima dolaze na našu planinu. Jedini način da mu zahvalimo na tome što podržava razvoj Jahorine, od koje je direktno zaposleno 2.000 ljudi i od koje neposredno živi čitav region, jeste da njegovu politiku podržimo na predstojećim izborima.

NN: Na koji način ste se pripremili za nadolazeću sezonu? Kako ćete skijašima na skijalištu obezbijediti bezbrižnost i uživanje u omiljenom snježnom sportu?

LJEVNAIĆ: Skijaši nose rukavice, bandane, a 90 odsto njih kacige, koje za odrasle nisu obavezne, nego preporučene, dok su za djecu obavezne. Apelujemo da se ski-pas kupuje putem našeg webshopa. Skijaši treba da znaju da smo duplirali broj prodajnih mjesta na Jahorini ukoliko se odluče da kupuju na licu mjesta, tako da ih je ukupno 18. Poštovaće se fizička distanca, dezinfikovaćemo žičare, gondole, imaćemo tri punkta za dezinfekciju, laboratoriju za testiranje. Kabinu gondole, koja inače prima 10 osoba, ograničili smo na četiri, naručili smo uređaj koji dezinfikuje cijelu kabinu za pet sekundi. Imamo kapacitet da prevezemo 17.000 skijaša, ali zbog zdravstvenih mjera gondola je redukovana za 1.500, za žičare ostaju sve po starom, tako da će ove zime kapacitet biti 15.500 skijaša na sat.

NN: Kakvi sve noviteti očekuju skijaše?

LJEVNAIĆ: Sigurni smo da će skijaši ove zime uživati više nego ikada skijajući na idealno pripremljenim stazama koje smo u prethodnom periodu posebnom mehanizacijom "popeglali" do savršenstva. Pored već osvijetljene kompletne staze "Poljice", ove zimske sezone na biće osvijetljena još jedna staza, a to je "Marina". Cilj nam je da razvijemo noćno skijanje. Sarajevo je blizu, ljudi rade do 17 h, a staze su za noćno skijanje otvorene od 18 do 21 h. Prošle godine smo krenuli s noćnim skijanjem po FIS standardima, više od 70 fluksa je naša nova rasvjeta i ove godine ćemo imati četiri kilometra osvijetljenih staza. Za vrijeme noćnog skijanja radi i naš Olimpijski bar. Izgradili smo i jednu potpuno novu stazu dužine 1.000 m i sada Jahorina raspolaže sa ukupno 46 km staza za alpsko skijanje. Naš Olimpijski bar će ove zime posjetiocima otvoriti vrata s proširenim kapacitetom, ali i novim menijem. Noviteti za ovu zimu će biti i uređeniji ski-vrtići i poligoni za početnike sa dodatnim pokretnim trakama, potom osvijetljena šetačka staza koja vodi do vrha planine, ali i nove kategorije ski-karata sa uključenim i noćnim skijanjem. Pripremamo i projekte osnježavanja sedam km novih ski-staza, ali i izgradnju šestosjeda na lokaciji "Rajska dolina".

NN: Da li zbog korone očekujete pad broja gostiju?

LJEVNAIĆ: Ski-centri u Francuskoj su najavili da će biti zatvoreni. Prvi put se dešava da ljudi koji su do sada skijali u Francuskoj, Italiji, Austriji bukiraju Jahorinu i to nije mali broj. Prema informacijama koje sada imamo, bolji je buking ove godine nego prošle. Inače, prvog i drugog vikenda na početku sezone, dakle od 3. do 6. i od 10. do 13. decembra cijena ski-pasa po danu biće 10 evra, što je najjeftiniji ski-pas u Evropi. Radimo zajedno s hotelijerima i mogu slobodno da kažem da za ovu godinu niko neće podizati cijene, čak je većina hotela spustila cijene i uveli su dodatne mjere za suzbijanje širenja virusa. Ogromno je interesovanje, jer su se ljudi pomirili s tim da neće ići u Francusku, Italiju ili Austriju i zato sada bukiraju Jahorinu.

Ski-škola

Instruktori ski-škole Olimpijski centar spremni su da na zanimljiv i uzbudljiv način obuče sve one koji žele da postanu skijaši ili borderi, kao i da polaznicima, bez obzira na to odakle dolaze i koji jezik govore, pomognu da sa sobom ponesu sjajne utiske sa olimpijske planine. Za ovu sezonu ski-škola Olimpijski centar jedina na Jahorini pripremila je i nove metode obuke, Expres i Expert kurseve, koji su prilagođeni svim kategorijama skijaša i bordera.

Sve dodatne informacije dostupne su pozivom na broj +387 65 182 343 ili slanjem upita na mail: skiskola@oc-jahorina.com.