Dejan Prošić za "Nezavisne": Policija ne reaguje na prijave zbog migranata

Dejan Prošić, načelnik opštine Bosanski Petrovac, rekao je da je u odnosu na prošlu godinu primjetno povećanje broja migranata koji prolaze kroz tu opštinu, a samim tim i incidenata, zbog čega je bezbjednosna situacija narušena i lošija nego prošle godine.

"Vrlo loša je komunikacija sa policijskim strukturama i ne možemo naći neki zajednički jezik u rješavanju tih problema. Radi se o opštini koja je vrlo rijetko naseljena, gdje ima mnogo staračkog stanovništva, koje se ne osjeća sigurno. Kada naiđu grupe od 50 ili 100 migranata, osjeća se nesigurnost", rekao je Prošić.

NN: U čemu se ogledaju incidenti koje migranti prave?

PROŠIĆ: Uglavnom u provaljivanju u stambene objekte gdje migranti prenoće, odmore se i provedu neko vrijeme i tu se smjenjuju. Kako koja ruta nailazi, oni se u tim objektima smjenjuju. U tim objektima onda se desi poneka krađa, nekada ukradu i auto itd.

NN: Dešava li se to svakodnevno ili povremeno?

PROŠIĆ: U ovom periodu oni svakodnevno nailaze. Bilo je dana kada ih prođe 20 ili 30, a bilo je dana kada ih prođe i do 150. Oni prvenstveno idu u pravcu Bihaća, a u kampu Lipa, koji je napravljen za njih, bude maksimalno nekoliko stotina migranata koji se dalje kreću prema Bihaću i granici sa Hrvatskom. Njima kamp služi samo da se malo odmore, dobiju hranu, vodu i da idu dalje.

NN: Kakva je saradnja sa policijom, koliko ona reaguje na prijave?

PROŠIĆ: Vrlo rijetko i vrlo malo. Ljudski kapaciteti policije su vrlo skromni i oni jednostavno se ogluše na te prijave. Vlasti USK su donijele neke rigorozne mjere prije nekoliko dana, da se zabrani kretanje, i policija ne može da izvršava te mjere. Mi smo u Bosanskom Petrovcu kao Civilna zaštita angažovali mrežu povjerenika i građani nam se javljaju. Mi izađemo na teren, građane ohrabrimo jer nemamo ingerenciju za rješavanje takvih problema. Kada se obratimo policiji, ona nema ni zapisnika ni evidencija. Nama su se obraćali iz kantona, tražili evidencije koje imamo, šta se promijenilo u životu građana, od čega strahuju itd., ali od policije nemamo jasnu reakciju.

NN: Dakle, umjesto policije, pripadnici Civilne zaštite po prijavi izlaze na teren!

PROŠIĆ: Da. Oni izađu, evidentiraju štetu, iskontrolišu koliko mogu i to je to. Crveni krst se trudi da migrante u tranzitu sprovede mimo teritorije Bosanskog Petrovca, gdje im dijele hranu i vodu i upute ih magistralnim putem da što prije prođu.

NN: Koja su opravdanja policije, zašto ne izlazi po prijavama za provale, krađe itd?

PROŠIĆ: Ne znam. Vrlo loša je komunikacija sa policijskim strukturama i ne možemo naći neki zajednički jezik u rješavanju tih problema. Radi se o opštini koja je vrlo rijetko naseljena, gdje ima mnogo staračkog stanovništva, koje se ne osjeća sigurno. Kada naiđu grupe od 50 ili 100 migranata, osjeća se nesigurnost. Do sada još nije bilo nekih fizičkih nasrtaja i stvari koje bi ugrozile živote građana, ali nikada ne znamo kada se to može desiti.

NN: Koliko se migranti zadržavaju na teritoriji opštine Bosanski Petrovac i gdje je rješenje problema koji imate?

PROŠIĆ: Od nekoliko sati do dan ili dva. Što se tiče rješenja, zna se kako je to zakonom predviđeno. Državne institucije bi trebalo da vode računa, prije svega Ministarstvo sigurnosti i Ured za strance trebalo bi da preduzmu aktivnosti koje bi dovele do rješavanja toga. Mi se bojimo jer vidimo da postoje različiti pogledi na rješavanje tog problema. S jedne strane su međunarodne organizacije, s druge strane opštine, kantonalne vlasti, s treće entitet i državne vlasti i svi imaju različite poglede i različite aršine u ocjenjivanju i rješavanju te krize. Na kraju ispaštaju građani. Međunarodne organizacije koje insistiraju na rješavanju te krize uopšte ne dozvoljavaju da se tim migrantima organiči kretanje, da se legitimišu i evidentiraju i mi na kraju ne znamo kakve zdravstvene i bezbjednosne rizike nose sa sobom. IOM je organizacija koju dosta okrivljujem za ovo stanje.

NN: Do kada će trajati ovakva situacija? Pretpostavljam da zimi ima manje migranata.

PROŠIĆ: U odnosu na prošlu godinu povećan je broj migranata i incidenata i bezbjednosna sitaucija je lošija nego prošle godine. Prošle zime ih je bilo manje, ali ove godine nisam siguran da će to i stajati ako uzmemo u obzir najave i dešavanja u Turskoj, Grčkoj i Srbiji i nisam siguran da će to tek tako stati.