Dragan Bogdanić: Opoziv Miličevića nije hir, život u Tesliću stao

​Dragan Bogdanić, predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a Teslić, ocjenjuje da je u toj opštini stao život te ističe da vjeruje da će 3. marta građani izglasati opoziv aktuelnog opštinskog načelnika Milana Miličevića.

"Načelnik ne sprovodi odluke Skupštine opštine, stale su sve investicije i projekti u Tesliću", rekao je Bogdanić u intervjuu za "Nezavisne".

Po njegovim riječima, ima još prostora za razvoj Teslića u brojnim oblastima, kao i zainteresovanih investitora.

"Ali, ušli smo definitivno u problem, jer ovakvim načinom rada iz Teslića svaki dan ljudi odlaze", naglasio je Bogdanić.

NN: Stanovnici opštine Teslić se 3. marta izjašnjavaju o povjerenju aktuelnom načelniku Milanu Miličeviću. Kakav epilog referenduma očekujete?

BOGDANIĆ: Mi smo se opredijelili na pokretanje procedure za opoziv načelnika jer je u proteklom periodu došlo do promjene skupštinske većine i pokušaja dogovora između novoformirane skupštinske većine i načelnika, što nije urodilo plodom, tako da nije došlo do usvajanja rebalansa budžeta niti budžeta. Načelnik ne sprovodi odluke Skupštine opštine, stale su sve investicije i projekti u Tesliću. Jednostavno, stao je život. Stoga, najlogičnije je bilo da se pokrene inicijativa za opoziv načelnika, ne zato što je on svojim imenom ili djelovanjem sam krivac za ovu situaciju, već, očigledno, nakon republičkih izbora, došlo je do promjene političke situacije u RS, a to se odrazilo i na Teslić. Tako da je najveći broj odbornika SDS-a okrenuo leđa aktuelnom načelniku. Zato smo mišljenja da je najlogičnije da se 3. marta provjeri gdje se to danas nalazimo i da dođemo do rješenja koje će donijeti napredak Tesliću.

NN: Mislite da će građani opozvati Miličevića?

BOGDANIĆ: Da, vjerujem da će biti opozvan pošto većina onih koje je narod izabrao u Skupštinu nisu imali dilemu, jer su uvidjeli da načelnik ne radi u korist naroda. Dva odbornika su tada bila odsutna, a samo šest odbornika SDS-a bilo je protiv opoziva. Dva odbornika, koja su bila na toj sjednici Skupštine, glasala su protiv opoziva samo da ne bi došlo do isključenja iz stranke. U takvoj situaciji, a posebno što se ovakav odnos načelnika i novoformirane skupštinske većine odražava na cjelokupan život svakog pojedinca, mislim da bi najlogičnije bilo da načelnik shvati da je izgubio većinu. Iz kog razloga i na koji način? Priča o kupovini odbornika je besmislena. Cijeli Teslić zna da je Miličević 2012. formirao skupštinsku većinu kupovinom dva odbornika SNSD-a. Inače, osnovni razlog svega ovog u vezi s opozivom je potpuna nesaradnja s Vladom RS, a sada neće biti saradnje ni sa Savjetom ministara BiH. U takvoj situaciji mislim da bi Teslić ušao u ogroman problem, a opštinski budžet je i danas u katastrofalnom stanju. Troškovi socijalnih davanja, plata i kredita dostigli su negdje oko 90 odsto budžeta. Jedino saradnjom s Vladom RS bi Teslić mogao da krene naprijed. Pazite, morate znati da je nelogično da ja kao ministar zdravlja i socijalne zaštite RS nisam mogao da uložim ništa u Dom zdravlja u Tesliću sve do promjene direktora te ustanove. Kada je on promijenjen, Vlada RS je kupila digitalni mamograf za Dom zdravlja u Tesliću. Zamislite, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS uložilo je 47 miliona KM u rekonstrukciju ambulanti i domova zdravlja u RS, a u mjestu gdje živite nije uložena ni marka. To je potpuni apsurd i nesaradnja. Moram da kažem da su sve stranke, uključujući i dobar dio SDS-a, za opoziv načelnika. To je potreba, a ne hir ili, kako on kaže, interesna grupa. Koja to interesna grupa može ići na prazan budžet?! Lokalna zajednica je pokušala formirati dvije industrijske zone, a nijedna nije stala na noge. U Tesliću se priča pošalica o "letećim Holanđanima", koji su trebali da prave fabriku auto-prikolica, pa su na kraju otišli u FBiH. Industrijska zona "Borja" u centru Teslića, na površini od 56.000 kvadratnih metara, stoji neiskorištena.

NN: U kojim oblastima bi se Teslić još mogao razvijati?

BOGDANIĆ: Teslić ima jako razvijenu privredu. Odnosi se to, recimo, na drvnu, kožarsko-tekstilnu, metalsku industriju. Tu je i turizam, a mislim da i poljoprivreda može dodatno da se razvija. U svim ovim oblastima ima još prostora za razvoj, a ima i zainteresovanih investitora. Ali, ušli smo definitivno u problem, jer ovakvim načinom rada iz Teslića svaki dan ljudi odlaze. To je najveći problem - nedostatak radne snage. Evo, ja sam se vratio na poziciju direktora Zdravstveno-turističkog centra "Banja Vrućica" i moram reći da skoro trećinu radnika imamo izvan Teslića.

NN: Imate li, kao jedna od najuspješnijih banja u regionu, podršku opštine?

BOGDANIĆ: Ne! Nemamo nikakvu podršku. Naš projekat izgradnje restorana s banket salom, što je investicija od 2,5 miliona do tri miliona maraka, čeka četiri godine. Definitivno smo donijeli odluku da 1. jula krenemo s tom investicijom, bez obzira na to da li ćemo uspjeti dobiti sve dozvole ili ne. To je novih 30 radnih mjesta. Zamislite da ta tri miliona stoje sve ove četiri godine na računima "Banje Vrućice"! Neću dozvoliti to u narednom periodu, bez obzira na ponašanje lokalne vlasti.

NN: U srijedu naveče, na zajedničkoj sjednici Izvršnog komiteta i Predsjedništva Opštinskog odbora SNSD-a Teslić, izabrani ste za kandidata ove stranke na izborima za opštinskog načelnika. Da li je to konačna odluka?

BOGDANIĆ: Da, izabran sam za kandidata SNSD-a na izborima za načelnika opštine Teslić. Ja sam cijeli svoj život posvetio razvoju Teslića i "Banje Vrućice", ali razmotrićemo još neka imena. Ako neka druga politička stranka, na primjer Socijalistička partija, kao stranka koja je sljedeća po broju osvojenih glasova, bude imala želju i adekvatan prijedlog, spremni smo i to da prihvatimo. Nismo apriori za to da načelnik mora biti iz SNSD-a. Bitno je da to bude neko ko će razvijati Teslić.