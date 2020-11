Dragan Čavić: Opoziciono djelovanje se pretvorilo u rijaliti šou

Uprkos tome što smo 10 godina bili konstruktivna opozicija, rezultati iz izbora u izbore su bili sve lošiji za partiju, u smislu manjeg broja glasova, pa je napuštanje matrice koja nije bila prepoznata kod većine glasača bila u tom momentu najracionalnija odluka, ističe u intervjuu za "Nezavisne novine" Dragan Čavić, lider Narodnog demokratskog pokreta (NDP).

"Naročito nakon izbora 2018. godine, kada je postalo jasno da se opoziciono djelovanje pretvara u rijaliti šou i da su konstruktivne stvari zamijenile površnost i samopromocija. NDP se nije vidio u takvom načinu djelovanja i odlučili smo da sve svoje profesionalne kapacitete usmjerimo u drugom pravcu", rekao je Čavić.

NN: Kakva su očekivanja NDP-a od predstojećih lokalnih izbora?

ČAVIĆ: Na izbore izlazimo sa ambicijom da aktivno učestvujemo u vršenju vlasti u lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj. Imamo odborničke liste kandidata u 43 lokalne zajednice te očekujemo da ćemo imati značajnu participaciju u radu svih opštinskih i gradskih skupština. Tamo gdje budemo imali svoje odbornike, bićemo u dobroj poziciji da sprovodimo naše programe, a tamo gdje imamo kandidate za načelnikе, poput Đorđa Miličevića, očekujemo pobjedu jer je u protekle četiri godine Šamac bio primjer uspješnog upravljanja lokalnom zajednicom. Svuda izlazimo s kvalitetnim kandidatskim listama za odbornike u gradskim i opštinskim skupštinama, a riječ je o prepoznatlјivim imenima, ali i nekim novim mladim licima. Npr. u Trebinju imamo jednu mlađu ekipu predvođenu Bojanom Šapurićem, koji je ujedno bio najmlađi odbornik u Republici Srpskoj, koji vodi pristojnu kampanju, a svojim djelovanjem unosi jednu novu energiju u rad NDP-a. U pojedinim gradovima potpisali smo zajedničke platforme sa drugim političkim partijama i odlučili se za zajednički nastup. Podržali smo kandidate za načelnike i gradonačelnike u sredinama za koje smo ocijenili da su radili dobar posao u protekle četiri godine i koji se naslanjaju na programske smjernice NDP-a. Tako u Banjaluci podržavamo Igora Radojičića, jer smatramo da je u protekle četiri godine kvalitetno upravlјao gradom, te da je lokalna vlast realizovala mnoge komponente našeg plana iz 2016. godine, te sprovela dobar dio reformi i aktivnosti koje su bile dio programa NDP-a za Banjaluku. Smatram da ćemo podrškom koju dobijemo od glasača stvoriti dobru osnovu za republičke izbore, kada planiramo da potvrdimo povjerenje glasača.

NN: Koje su osnovne komponente plana i programa NDP-a u ovoj kampanji?

ČAVIĆ: Programi za 2020. godinu su nastavci politike kontinuiteta za koje se zalažemo u svakom izbornom ciklusu. Naši planovi su nadogradnja ranijih programskih rješenja po kojima smo bili prepoznatlјivi, gdje smo opredijelјeni za učešće u rješavanju otvorenih pitanja kroz konstruktivne ideje i rješenja. Konkretno, u Banjaluci izlazimo sa planom koji smo nazvali "10x10", jer uklјučuje 100 mjera, po 10 konkretnih rješenja u 10 različitih kategorija, a koje pokrivaju najznačajnije oblasti važne za kvalitetan život građana i razvojne resurse koje Banjaluka do sada nije adekvatno razvijala i koristila. Sprovođenjem našeg plana Banjaluka može postati savremen i razvijen grad sa izuzetno dobrom razvojnom perspektivom u narednih pet godina.

NN: Slogan NDP-a glasi: "Dosta je priče - idemo raditi!" Zar se u godinama iza nas nije dovoljno radilo za bolji život građana?

ČAVIĆ: Ne ulazeći u dublju analizu šta se svih ovih godina radilo, odnosno obećavalo, a nije ispunilo, mi smo ovogodišnu kampanju bazirali na tome da nas prazna priča koju naši građani slušaju godinama ne vodi nikuda i zato je naša poruka jasna i glasi: "Dosta je priče - idemo raditi!" Kao dio kampanje odlučili smo se za jedan kreativniji i drugačiji pristup u odnosu na ostale stranke. Kroz kratke TV spotove želimo simbolično poručiti svim građanima, a ne samo glasačima koji dijele naše stavove, da nema više vremena za trošenje na priču koju ljudi na ovim prostorima slušaju godinama, bilo da dolaze od nekog političara, javne ličnosti ili prvog komšije. Neki od aktera naših spotova pričaju o rijalitijima, sjede u kladionici, bave se svjetskom politikom na koju ne mogu da utiču ili čekaju da neko drugi dođe i riješi njihov problem. Umjesto toga, svi zajedno, treba da prestanemo da trošimo vrijeme na bespotrebne stvari, već energiju ispravno da usmjerimo, a dobre ideje i inicijative da sprovedemo u djelo. Naročito na lokalnom nivou gdje je potrebna ta inicijatva, gdje građani prepoznaju kandidate, svoje komšije i prijatelje za koje znaju da su vrijedni i čestiti ljudi. Kampanja je ove godine radi kovida-19 drugačija od svih prethodnih, te smo u pojedinim opštinama otkazali masovne skupove i preselili komunikaciju na društvene mreže i direktni kontakt s ljudima. Dakle, poruka našeg slogana je univerzalna, od sjedenja, pričanja i čekanja da se stvari promijene same od sebe nema velike koristi, a umjesto toga treba iskoristiti svaku šansu da se konstruktivno djeluje. Druga stvar koju smo željeli naglasiti je da NDP ne odustaje od principa na kojima počivamo; radu stručnih kadrova, vrijednih ljudi, domaćinskog poslovanja i konkretnih rješenja, odnosno svega onoga na čemu smo uvijek temeljili i danas temeljimo našu politiku.

NN: Da li će uopšte biti zahvalno činiti vlast u lokalnim zajednicama u naredne četiri godine, s obzirom na veliku krizu izazvanu epidemijom?

ČAVIĆ: Zahvalno sigurno neće biti, ali ako budemo potpuno iskreni, situacija kod nas je oduvijek takva da nije zahvalno biti vlast. Pred nama je težak period, jer će poslije svega ovog s pandemijom lokalne zajednice u Republici Srpskoj biti značajno pogođene posljedicama korone, dok će privreda biti u nezavidnom položaju i boriti se za povratak u normalne poslovne tokove. To će nužno povući i umanjene budžetske prihode i u konačnici manje mogućnosti za investicije iz vlastitih sredstava. I upravo zbog toga smatram da građani ovog puta treba da biraju dosta odgovornije nego ikada prije i da izaberu one koji će imati i znanja i sposobnosti da upravljaju resursima u takvoj situaciji.

NN: Bili ste jedan od glavnih kritičara aktuelne vlasti u RS, a onda je NDP ušao u vlast. Je li to, iz današnje perspektive, bila dobra ili loša odluka?

ČAVIĆ: Uprkos tome što smo 10 godina bili konstruktivna opozicija, rezultati iz izbora u izbore su bili sve lošiji za partiju, u smislu manjeg broja glasova, pa je napuštanje matrice koja nije bila prepoznata kod većine glasača bila u tom momentu najracionalnija odluka. Naročito nakon izbora 2018. godine, kada je postalo jasno da se opoziciono djelovanje pretvara u rijaliti šou i da su konstruktivne stvari zamijenile površnost i samopromocija. NDP se nije vidio u takvom načinu djelovanja i odlučili smo da sve svoje profesionalne kapacitete usmjerimo u drugom pravcu. Zato smatram da je to bila dobra odluka, a racionalnim glasačima NDP-a poručujem da smo sada u poziciji da budemo korektivni faktor vlasti, te da smo i dalje otvoreni za argumentovane kritike, kvalitetna rješenja i inicijative, što je bila i ostala politika kontinuiteta NDP-a. Lično, kao čovjek i političar neprestano sam bio na nekoj vjetrometini, često sam morao donositi teške političke odluke koje dan-danas kao breme nosim na svojim leđima.

NN: Gotovo svakodnevno politički zvaničnici mijenjaju stranačke dresove i uglavnom "migriraju" od opozicije prema vlasti. Kako Vi to posmatrate?

ČAVIĆ: Ukoliko upoređujete te pojave s našom situacijom, moram naglasiti da je odluka u oktobru 2018. godine donesena većinskom voljom na Predsjedništvu stranke. Dakle, nije se radilo o nekom prelijetanju pojedinca iz stranke u stranku ili cijepanju na frakcije. Mi nismo promijenili ideologiju ili program, kao što se to dešava u slučajevima kada neko napusti stranku i "promijeni ploču" za 180 stepeni. Šta je to što ponuka čovjeka na takav korak, ne bih vam znao reći. Kod nekih je to možda "ponuda koja se ne odbija", kod drugih možda osveta bivšim strankama, a neki možda zaista dožive neka "prosvjetljenja". U svakom slučaju, svako nosi svoje breme takve odluke i s tim kasnije nastavlja karijeru, manje ili više uspješno. A priznaćete i sami da je to većinom ova druga varijanta, što će reći da se to i ne cijeni kao tako loše kako se priča da jeste. Rezultati našeg rada su vidljivi tamo gdje učestvujemo u vlasti na opštinskom nivou ili tamo gdje kadrovi NDP-a obavljaju odgovorne funkcije. Smatram da smo za dvije godine učešća u vlasti, u skladu sa svojim udjelom u koaliciji, bili veoma efikasan dio vlasti i da su kadrovi naše stranke opravdali očekivanja, odnosno uspješno rukovodili republičkim institucijama ili vode velika javna preduzeća i to je poruka koju želimo prenijeti glasačima. Npr. rezultati Ministarstva privrede i preduzetništva vidljivi su u mnogim realnim podacima, poput porasta prosječne neto plate u RS, koji je direktna posljedica samo jednog od mnogih kvalitetnih zakonskih rješenja koja dolaze iz ovog ministarstva.