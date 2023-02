Dragan Šormaz: Invazija na Ukrajinu će završiti u Moskvi

Dragan Šormaz, osnivač i predsjednik Evroatlantskog saveta Srbije, član SNS-a, narodni poslanik 22 godine u više saziva i 10 godina šef delegacije Skupštine Srbije pri PS NATO-a, govori za "Oslobođenje".

- Gospodine Šormaz, godina je od početka ruske invazije na Ukrajinu. Zašto javnost Srbije još ne želi da razumije kako je riječ o ruskoj agresiji?

ŠORMAZ: Komplikovano je pitanje. Više je razloga. Prvo, ti porazi 90-ih, a pre svega poraz '99. i bombardovanje NATO-a. Prošlo je četvrt veka, a mi to nismo ostavili istoriji, nego se i dan-danas bavimo time, iako je situacija drastično drugačija. Nažalost, i političke elite i svi ostali se bave time, a time treba da se bave samo istoričari i niko više. Političarima je posao da brinu o sadašnjosti i budućnosti, a o prošlosti posao istoričara. Političari iz prošlosti treba samo da uče, jer jedino se budala sapliće dva puta na isti kamen. E sad, zašto mi to nastavljamo, ja opet tvrdim iz politikantskih razloga. Samo ako se razmišlja o interesu Srbije i budućnosti, treba se potpuno drugačije ponašati.

- Kako biste u najkraćem ocijenili uticaj Rusije na NATO-integracije BiH i zapadnog Balkana?

ŠORMAZ: Prvenstveno, oni žele da kontrolišu sve u svetu, ako je moguće. To pokazuju. Ono što se mislilo posle pada Berlinskog zida i '90-ih godina, da je Rusija završila sa svojim imperijalnim namerama, dolaskom Putina na vlast svega nekoliko godina kasnije pokazalo se kao potpuno netačno. Oni su, u stvari, samo želeli da stanu na noge, da se ekonomski obnove, da iskoriste ekonomsku saradnju sa Zapadom i taj liberalni kapitalizam, koji je kod njih na najnižem mogućem nivou, onako brutalan kakav je bio u vreme nastajanja sindikata i socijalističke misli tamo u 19. veku. Oni to nisu prevazišli ni dan-danas, kao ni mnogo toga drugog, jer oni su oni koji nikad ne uče na greškama iz istorije. Oni su i protiv evropskih, ne samo NATO-integracija. Tu su im ostale samo Srbija i Bosna, kao neko kome mogu da smetaju i to otvoreno rade. Ostali su već ili ušli u NATO ili su kandidati. Ja sam se, inače, borio i zalagao i za to i da Bosna, koliko je to poznato u javnosti ili ne - čak sam i u zgradi Predsjedništva BiH govorio o tome, treba što pre da dobije status kandidata, i kad god sam imao razgovor s evropskim zvaničnicima, bilo da su poslanici ili neke druge institucije, ja sam se zalagao za Bosnu jer poreklom sam Bosanac. Ali, Rusija će učiniti sve što može da nas destabilizuje - i Albaniju i Srbiju i Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Sve. Koga god može.

- Upravo je agresija Rusije na Ukrajinu otvorila potpuno novu stranicu historije. Zapadni Balkan i BiH u njegovom epicentru nerijetko se pominju kao potencijalno novo žarište. Koliko je izvjesno da do toga dođe?

ŠORMAZ: To je sasvim sigurno njihova želja, jer oni bi na taj način učinili dve stvari. Prvo bi smanjili pritisak na problem u koji su oni upali u ukrajinskom blatu - da pokušaju tu da se izvuku - a sa druge strane pokazali bi da je Evropska unija nesposobna da organizuje prostor za koji smatra da je njena interesna zona, i EU i SAD. Ali, njima je cilj EU, jer oni misle da bi SAD oslabili činjenicom da je EU nesložna, a samim tim i NATO. Međutim, to se ne događa. To je sasvim sigurno njihov cilj. E sad, sreća naša je da oni nemaju potencijal da to urade, da su oni po mom dubokom ubeđenju država u raspadu, da se njima sistem raspada i da im puca po svim šavovima, da oni nemaju tu snagu o kojoj se mislilo. To je sama Ukrajina pokazala, da njihova vojska nema snagu, da su to njihovo naoružanje najobičnije kante i to će 2023. godina pokazati. Mi u Jugoslaviji smo bili srećni u neku ruku, a Boga mi u neku ruku sada, kada pogledamo današnje vreme, i nesrećni, što nismo znali šta je Sovjetski Savez. Sovjetski Savez je mogao da funkcioniše samo uz pomoć laži. Oni su lagali svoje građane, svoje okruženje i ceo svet da bi mogli da opstaju i funkcionišu. Nažalost, Ruska Federacija je taj sistem vladanja, tehnologiju vladanja lažima, preuzela i nastavila. Tu se ništa nije promenilo. Veoma su sposobni da prodaju laž, da spinuju činjenice.

- Da li je moguće da Ukrajina neće biti Putinova zadnja stanica, kako to kaže predsjednik Zelenski?

ŠORMAZ: Ukrajina će biti Putinova zadnja stanica, jer on će zbog ove njegove agresije na Ukrajinu nestati sa političke scene Rusije. Ja sam u to ubeđen. Ovaj rat će se završiti u Moskvi. I to govorim već godinu. Neće se završiti u Ukrajini. Hvala Bogu, pa je Ukrajina pružila ovakav otpor. Hvala Bogu, pa neki evropski genijalci nisu uspeli u nameri da Ameriku isele iz Evrope, jer bezbednost Evrope se zasniva na SAD. Tačka. Bez Amerikanaca, američke vojske i reći ću grubo za Srbe da čuju, naročito oni, bez američke čizme u Evropi nema mira, slobode, nema demokratije, ekonomskog napretka i nema sigurnosti. Prema tome, mislim da je to najveći dobitak ovog zla i svega ovog lošeg što je ukrajinski rat doneo, tj. što je donela agresija, ali mislim da će se tu i sve završiti. Ukrajina će pobediti, a da je Ukrajina izgubila, da se Evropa nije u poslednjem trenutku dozvala pameti, danas bismo verovatno već razgovarali o nekoj većoj prisutnosti ruske vojske u Moldaviji ili na granicama baltičkih republika i same Poljske.

- Kolege u regionu tvrde da je Putin Srbiju već okupirao i da mu je za to bio dovoljan hibridni rat: može li i hoće li Srbija pružiti otpor Rusiji?

ŠORMAZ: Ne, on nije okupirao Srbiju. To je loša pretpostavka. Nažalost, napravljen je takav ambijent. Srbija je dozvolila da se napravi takav ambijent da je Rusija nešto bitno, ali već ljudi uviđaju da je to bila greška i videćete da će se u Srbiji taj narativ promeniti. Naravno da ima još, ne mnogo - nego previše, onih koji se nadaju da će Rusija izaći kao pobednik iz svega ovoga, ali i taj će se broj iz dana u dan smanjivati. Mene žalosti što očigledno moramo, da bi Srbija krenula napred, čekati poraz u Ukrajini, a siguran sam i kada se to dogodi, da će se mnogo toga i u Srbiji promeniti. Teško je promeniti narativ. Recimo, ja se borim svakog dana za to, ali nas je malo i malo prostora imamo, dok ovi drugi imaju mnogo više prostora. Ali, jedna po jedna stvar otpada. Ovaj sporazum koji moramo do leta sasvim sigurno da napravimo sa Prištinom i uvođenje sankcija Rusiji će mnogo toga promeniti, a zapečatiće sudbinu Rusije na zapadnom Balkanu preko Srbije kao platforme porazom Rusije u Ukrajini. U to sam sto posto siguran.

- Stoltenberg je najavio jačanje podrške NATO-a Bosni i Hercegovini, bez obzira na protivljenje Moskve širenju Alijanse. Kako gledate na ove najave?

ŠORMAZ: Mislim da je put za Bosnu i Hercegovinu i Srbiju isti - Evropska unija i NATO. Vi imate jedan apsurd - Srbija ima vojnu neutralnost, a ima mnogo viši stepen saradnje, broj vežbi, raznih aktivnosti, u oblasti nauke itd. nego Bosna sa NATO-om. Tako da Bosna mora na tome da počne malo više da radi. Znam da je u BiH sve teško, jer postoji taj ključ odlučivanja i onda je sve nekako mnogo teže nego nama u Srbiji, ali ja sam optimista po tom pitanju. Mislim da će i Bosna i Srbija i Albanija i Makedonija, da ćemo svi biti deo evropske porodice i evroatlantskog sveta u bezbednosnom smislu.

Objavljivanje ovog teksta je dijelom finansirano grantom Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država.