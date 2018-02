Dragan Stanojević: Formiramo stranku srpske dijaspore

Srpska dijaspora formiraće politički pokret koji će prerasti u stranku s ciljem da pomogne svojim državama porijekla i da se bori za dobro svog naroda, kaže Dragan Stanojević, predsjednik Skupštine dijaspore Srba u regionu.

"Naš cilj nije da preuzimamo vlast, nego da budemo poluga koja bi mogla uticati na vlast. Sada nam je cilj da budemo u Srbiji u parlamentu, a sutra, zašto ne, i u RS da imamo predstavnike", kaže on.

NN: Koji je povod Vašeg boravka u Banjaluci?

STANOJEVIĆ: Pozvani smo od strane predsednika Milorada Dodika i ministara da se napravi forum u Banjaluci. Odazvalo se stotinak ljudi iz rasejanja. Dijaspora je jedan od najvažnijih segmenata srpskog društva i jedno od najvećih izvorišta prihoda. Ne znam da li znate, u Srbiju godišnje od dijaspore dođe četiri do šest milijardi dolara doznaka, i to samo ono što može da se registruje. Osim toga, iskustva pokazuje da svaka vlast koja dođe ne tretira dijasporu na pravi način. Dijaspora može da bude najbolji ambasador Srbije i svih srpskih zemalja.

NN: Samo da pojasnimo, radi se o srpskoj dijaspori zemalja u regionu?

STANOJEVIĆ: Ovde imate ljude od Rusije, preko Francuske pa dalje. A poreklom su iz Srbije, iz RS. Ja inače mislim da dijasporu ne treba deliti prema poreklu. Ja sam lično sa Zlatibora, a imate ljude iz Banjaluke, iz drugih krajeva BiH, Srbije, itd.

NN: Šta to dijaspora može da uradi?

STANOJEVIĆ: Ako govorimo o RS, dijaspora može da brani interese RS u svim domicilnim državama u kojim se nalazi koristeći kontakte i uticaje koje tamo ima. Mi možemo da branimo našu stranu s obzirom na to da vidimo kako se nas predstavlja u lošem svetlu, a niko ne govori da smo mi Srbi u stvari ugroženi u sopstvenim državama. Mi želimo da se povrati poverenje u dijasporu jer je ona, posebno u Srbiji, mnogo puta bila iskorištena i izvarana. Moj predlog je da se obezbede uslovi za naše ljude da investiraju.

NN: Gdje Vi vidite srpski narod danas u pogledu geopolitičkih strategija?

STANOJEVIĆ: Svedoci smo da je u svetu danas došlo do jednog globalnog preloma koji se posebno osetio posle dešavanja u Ukrajini, gde je država izgubila suverenitet i gde njom upravljaju svi sem naroda koji tamo živi. Počeli su da sprečavaju da se koristi ruski jezik. Slično se dešava u Crnoj Gori. Ljudi koji vode te države su pod uticajem zapadnih struktura koji ne štite interese nas, tradicionalnog naroda. Te strukture nameću neke druge tradicije i vrednosti, a to onda rezultira sukobima kao u Ukrajini između Zapada i Rusije, gde Rusija više nije kao u doba Jeljcina. Pokazala je da zna i ume da se brani, a mi smo to prepoznali. Te naše veze s Rusijom nisu samo ekonomske, jer Rusija i nema neki veliki ekonomski interes ovde, nego se radi o tradicionalnim, genetskim vezama.

NN: Znači, Vi smatrate da Srbi treba da se od Zapada okrenu Rusiji?

STANOJEVIĆ: Po meni, ova politika koja se vodi u RS je prava politika koju većina naših ljudi prihvata.

NN: Mislim da će vam sami biznismeni ovdje reći gdje je njihov interes, koji tržišta imaju uglavnom u zapadnim zemljama.

STANOJEVIĆ: Vi ne znate sledeći podatak: u Rusiji je do ovih dešavanja 2014. bilo 300.000 naših ljudi koji su tamo radili. Niko nije zarađivao ispod 1.500 dolara. Verovatno ne znate da je preko milijarde dolara dolazilo samo iz Rusije. Govorimo o doznakama koje dolaze sa Zapada, a ove niko ne prepoznaje. U RS ima mnogo ljudi koji rade u Rusiji, a kući su doneli šestocifrene iznose. To se ne prepoznaje jer ne ide kroz bankarski sistem, ljudi donose kešom, ili preko Kipra, ili slično. Osim toga, u RS su najkrupniji investitori ruski, jeste da su vezani za naftu i gas, ali to je činjenica. Evroazijsko tržište je najveće tržište. Zašto se zapadne kompanije bore da dođu na rusko tržište, a mi se ovde pravimo pametni?

NN: Da li ste o tome razgovarali sa biznismenima odavde? Šta oni kažu?

STANOJEVIĆ: Naravno, pričamo s njima i ukazujemo na taj ogromni potencijal tamo. Želim još nešto ekskluzivno da vam kažem: mi kao dijaspora smo rešili da formiramo jedan pokret rodoljuba u otadžbini i dijaspori. Faktički, to će biti stranka srpske dijaspore koja će biti u Srbiji, Rod, tako će se zvati. Svi dosadašnji načini da pomognemo nisu urodili plodom, pa smo odlučili da probamo ovako. U svakoj zemlji imamo ljude koji su lideri. Sve su to ugledni i dokazani ljudi.

NN: Iz kojih su zemalja?

STANOJEVIĆ: Iz svih evropskih, počev od Nemačke, Austije, Švajcarske...

NN: Dakle, sa Zapada?

STANOJEVIĆ: I iz Rusije. Ja pokrivam Evroaziju i jedan sam od glavnih inicijatora. Ima nas i iz Australije, Amerike, Kine... Sa svih strana. Borićemo se za srpske interese bilo gde. Mi nemamo nikakav materijalni interes za to što radimo. Naši motivi su najčistiji, jer mi razmišljamo dugoročno.

NN: Ako sam dobro shvatio, ta organizacija imaće i ekonomski i politički dio?

STANOJEVIĆ: Tako je. Imaćemo preko deset saveta - savet za ekonomska pitanja, za kulturu, obrazovanje, zdravlje itd... Sve će tu biti stručni ljudi u svetu u svojoj oblasti. Tu ćemo uključivati ljude iz naših zemalja koji su stručni u tim oblastima. Tu će biti projekti od onih za očuvanje kulture, jezika, tradicije, pa do ekonomskih. Vidite kako je došlo do revizije istorijskih činjenica, kao, recimo, u Ukrajini gde se pravoslavci međusobno bore gde ih je Zapad zavadio koristeći fašističku ideologiju.

NN: Bićete, kako vidim, politička organizacija?

STANOJEVIĆ: Pokret, koji će prerasti u političku organizaciju.

NN: I kandidovati se na izborima u Srbiji, RS, Hrvatskoj?

STANOJEVIĆ: Svugde gde budemo imali podršku. I gde budu uslovi. Ja da bih glasao moram da odem u Moskvu i ako sam iz Vladivostoka moram da pređem 12.000 km da bih se uopšte prijavio da mogu da glasam. Mi zahtevamo elektronsko glasanje, kao što je to u svim savremenim zemljama.

NN: Koliki mislite da je vaš domet ili potencijal ovdje u RS?

STANOJEVIĆ: Naš cilj nije da preuzimamo vlast, nego da budemo poluga koja bi mogla uticati na vlast. Sada nam je cilj da budemo u Srbiji u parlamentu, a sutra, zašto ne, i u RS da imamo predstavnike i po ministarstvima.

NN: Da li je vaš primarni cilj da popravite položaj dijaspore ili da utičete na dešavanja unutar svojih zemalja porijekla?

STANOJEVIĆ: I jedno i drugo. Da bismo imali jačinu, moramo imati svoje predstavike u svojoj državi. Do sada smo imali nekakve činovnike koji su u naše ime odlučivali, što je potpuno nepravilno. Ja imam mnogo uticaja u Moskvi, neko ima u drugim zemljama, zašto to ne iskoristiti? Mi smo rodoljubi koji žele i da utiču na vlasti i da im pomažu. Za nas je dugoročni cilj dobro srpske nacije.*