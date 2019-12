Dragana Kosić: Tajna je u timskom radu

Dragana Kosić, generalna direktorica kompanije "Sector Security", rekla je da kada radnici imaju uspješno i ugodno radno okruženje, dobar nivo životnog standarda, to više vrijedi, naročito kada ste u svom gradu, sa svojom porodicom i svojim prijateljima. "Naši timovi broje oko 1.400 zaposlenih u 15 poslovnica širom BiH. Da, odlazak radnika je pogodio sve industrije, pa i bezbjednosnu. Dijelimo sudbinu s ostalim kompanijama i građanima, ali se ne predajemo. Imamo stalni program obuka, poboljšanja uslova rada i života naših zaposlenih", rekla je Kosićeva.

​Ona naglašava da se u "Sector Securityju" cijeni razvoj kapaciteta zaposlenih te da se obuke organizuju stalno, a zaposleni, uključujući i glavne rukovodioce, odlaze na konferencije i seminare u zemlji i inostranstvu, gdje stiču nove licence i sertifikate.

NN: Kako je voditi kompaniju od preko 1.000 ljudi?

KOSIĆ: Obaveza je velika, ali je i zadovoljstvo veliko. Kada stvari funkcionišu i kada kompanija postiže uspjeh, zadovoljstva su daleko veća, kako samih zaposlenih, tako i naših klijenata, a naravno i moje lično. Mislim da je "Sector Security" za 20 godina rada izgradio strukturu koja je stabilna i koja očigledno može da obezbijedi kvalitetnu uslugu za naše klijente. Tajna je u timskom radu. Stara je mudrost koja kaže da pojedinac može mnogo, ali tim može sve.

NN: Bez obzira na sve izazove s kojima se susreće, kompanija "Sector Security" konstantno radi na podizanju standarda kvaliteta primarnih usluga i uvođenju novih usluga. Svojim poslovnim partnerima nudite savremena, inovativna bezbjednosna rješenja, koja su vrata u 22. vijek - digitalizaciju, integrisani sistemi zaštite.

KOSIĆ: Naš prvi, osnovni i jedini zadatak je da se osjećate bezbjedno i zaštićeno u sigurnom okruženju. Osim usluga fizičkog obezbjeđenja, transporta novca i vrijednosnih pošiljaka, usluge interventne službe i dežurnog operativnog centra, pružamo kompletnu podršku usluga iz domena bezbjednosti - konsaltinga, bankarske opreme i elektroinstalacija, kao i projektovanja i izvođenja radova na ugradnji tehničkih sistema zaštite - slaba struja i sistema iz oblasti energetike - jaka struja. Iz oblasti slabe struje, pored video-nadzora, vatrodojave, alarmnog sistema protivprovale, protivprepada, naglasila bih posebno sisteme integrisane bezbjednosti i zaštitu sigurnosnih područja, perimetarsku zaštitu s upotrebom vještačke inteligencije, sisteme evakuacijskog i ambijentalnog ozvučenja, sisteme zaštite bankomata od napada eksplozivnim sredstvima - plinom, tehničke preglede uređaja za priređivanje igara na sreću. Iz oblasti jake struje radimo isporuke i montažu LED rasvjete, polaganje napojnih kablova, montažu gromobranske i uzemljivačke instalacije kao i isporuku i montažu električne galanterije. Imamo sopstvenu proizvodnju i montažu elektroormara svih dimenzija, radimo sisteme za besprekidna napajanja kao UPS i agregate.

NN: Kako rješavate problem odlaska radne snage van zemlje? Da li to utiče na poslovanje?

KOSIĆ: Naši timovi broje oko 1.400 zaposlenih u 15 poslovnica širom BiH. Da, odlazak radnika je pogodio sve industrije, pa i bezbjednosnu. Dijelimo sudbinu s ostalim kompanijama i građanima, ali se ne predajemo. Imamo stalni program obuka, poboljšanja uslova rada i života naših zaposlenih, uvođenje stimulativnih mjera za one koji se posebno angažuju, imamo programe solidarnosti, razvijen društveno-sportsko-rekreativni život. Svima je omogućeno da razvijaju svoju karijeru kod nas. Budno pratimo dobre prakse drugih velikih kompanija u svijetu i kod nas i primjenjujemo oprobane metode koje su dale rezultate u Njemačkoj ili SAD, te ih prilagođavamo našim okolnostima.

NN: Kakvi su to programi obuke i edukacije koje sprovodite? Da li je to dovoljan razlog da zaposleni ostanu kod vas i da ne odu u drugu zemlju?

KOSIĆ: Nikada jedan segment ukrštenice nije dovoljan da se riješi problem. Uvijek je to kombinacija više mjera, više instrumenata koje koristimo. Moram istaći da se kod nas jako cijeni razvoj kapaciteta zaposlenih, obuke se organizuju stalno, zaposleni, uključujući i glavne rukovodioce, odlaze na konferencije i seminare u zemlji i inostranstvu, stiču nove licence i sertifikate. Sve naše kolege cijene da time ulažu u sebe, u svoje znanje, u svoje vještine, koje im uvijek mogu donijeti bolje rezultate u radu, bolju nadoknadu i nagradu na više nivoa. Kada radnici imaju uspješno i ugodno radno okruženje, dobar nivo životnog standarda, to više vrijedi, naročito kada ste u svom gradu, sa svojom porodicom i svojim prijateljima. Treba da naglasim da imamo više stotina radnika koji su kod nas preko 10 i 15 godina. To mnogo govori o nama.

NN: Da li je dovoljno da se firme same angažuju da naprave bolje uslove za radnike ili država treba da preduzme neke korake?

KOSIĆ: Kao odgovorna kompanija trudimo se da uradimo sve da kreiramo što bolje i sigurnije radno okruženje za svoje radnike. Vjerujem da za velike kompanije treba imati dodatno razumijevanje i davati određene podsticaje. Naša kompanija je dio grupacije koja zapošljava oko 1.800 ljudi, to je realno preko 7.000 građana koji zavise od ovih radnih mjesta. Smatramo da zajedno sa državom možemo i moramo obezbijediti adekvatan ambijent za život, rad i stvaralaštvo naših ljudi.

Biti prvi i najbolji je standard od kojeg ne odustajemo

NN: Kada je osnovana kompanija "Sector Security"?

KOSIĆ: Kompaniju je osnovao i razvijao 20 godina naš osnivač Slaviša Krunić. Postavio je temelje odlične organizacije i doveo je do pozicije prve kompanije u industriji bezbjednosti u Republici Srpskoj. S obzirom na to da je kompanija u potpunom vlasništvu porodice Krunić, visoki profesionalni standardi su ostali nepromijenjeni, kao i vizija razvoja i doprinosa opštem društvenom boljitku. Biti prvi, biti najbolji je standard od kojeg ne odustajemo. Kada ste najveća domaća bezbjednosna firma, to morate pravdati svaki dan, svake nedjelje, mjeseca, godine. Bezbjednost klijenata ne ide na godišnji odmor, mi smo stalno budni.