Dragana Popović za "Nezavisne": Melanom se liječi ako se rano otkrije

Besplatni pregledi kože u sklopu kampanje "Euromelanoma 2024" biće organizovani širom Bosne i Hercegovine, sa primarnim ciljem podizanja svijesti o značaju prevencije melanoma, malignog tumora kože i sluznica, za koga stručnjaci kažu da je najsmrtonosniji karcinom.

Kako za "Nezavisne novine" kaže Dragana Popović, specijalista dermatovenerolog, zaposlena na Klinici za kožne i polne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, preventivni pregledi u ovoj zdravstvenoj ustanovi biće održani 31. maja, u dvije smjene.

NN: Kada ljudi treba da reaguju i dođu na pregled kod dermatologa?

POPOVIĆ: Bitno je naglasiti da se melanom razvija na koži i sluzokožama, odnosno na vidljivim regijama tijela i samim tim to nam je ogromna prednost, jer na taj način možemo na vrijeme da ga uočimo. On se može razviti na koži na kojoj nemamo nikakvu prethodnu promjenu, a može se razviti i iz prethodno nastalih promjena u smislu mladeža, odnosno nevusa, kako kažemo mi dermatolozi. Naše stanovništvo obično ima tu predrasudu da kaže da urođeni mladež ne treba dirati i slično. Međutim, mladeži koji su prisutni od rođenja isto su faktor rizika za nastanak melanoma. Bitno je da ljudi prate svoje pigmentne promjene na koži, u smislu da prate promjenu boje, oblika ili veličine, kao i da prate da li je bilo krvarenja, da li ima subjektivnih senzacija, svrbeža, bola, da li se javlja spontano krvarenje. Često pacijenti dođu i kažu da su se vjerovatno ogrebali ili povrijedili, ali se ne sjećaju kad, ali da mladež krvari, a tad se najčešće desi da dijagnostikujemo melanom.

NN: Koji su faktori rizika za nastanak i razvoj melanoma i da li možemo na njih uticati?

POPOVIĆ: Faktori rizika za razvoj melanoma na koje ne možemo uticati su genetski faktori, imunosupresija kod pacijenata koji boluju od neke bolesti i zbog toga su imunosuplimirani. Isto tako imamo faktore na koje možemo uticati i zato mi u suštini i provodimo kampanju, a to je prvo da na vrijeme otkrijemo potencijalno malignu promjenu, ali i da utičemo na stanovništvo da izbjegava faktore rizika. Od faktora rizika na koje možemo uticati jedan od najznačajnijih i najčešći je štetno djelovanje ultravioletnog sunčevog zračenja i popularni solarijumi i vještačko UV zračenje. Što se tiče sunčevog zračenja, često kažemo da je sunce neophodno za život, za vitamin D i naše normalno funkcionisanje, međutim isto tako UV zračenje ima i svoje kancerogeno djelovanje, pogotovo na melanocide. Zato preporučujemo zaštitu od sunčevog zračenja u nekom periodu od 10 do 17 časova kada je UV indeks naročito visok. Isto tako strogo smo protiv upotrebe solarijuma. To vještačko UV zračenje je ogroman rizik, pogotovo kod osoba koje imaju genetski potencijal. Mene je jako iznenadilo kada sam pročitala podatak da kod osoba koje su genetski predisponirane samo jedno izlaganje solarijumu, samo jedno izlaganje je dovoljno da dođe do ekspresije tog gena i da dođe do razvoja melanoma. Mislim da je to dovoljno da se shvati koliko je izražen taj rizik i koliko mi u suštini svojim djelovanjem i ponašanjem možemo da izbjegnemo nastanak te bolesti.

NN: Da li imate mlađih osoba oboljelih od melanoma među svojim pacijentima?

POPOVIĆ: Što se tiče mladih osoba definitivno ih ima među mojim pacijentima. Mislim da se danas i ta svijest probudila i da je više ljudi, pa i mladih, informisano o potencijalnom melanomu, bolestima kože, pa se češće javljaju na preglede. Mi u sklopu Klinike za kožne bolesti imamo dermoskop "Fotofinder", koji je jedan od najboljih uređaja za dermoskopiju i na svakodnevnom nivou obavljamo dermoskopske preglede. Dermoskopija je jedna od najboljih metoda za ranu detekciju bilo kakvih promjena, pogotovo pigmentnih promjena na koži, a i fenomenalna je metoda za dalje praćenje. Samom dijagnostikom melanoma i primjenom terapije nije završeno praćenje pacijenata, jer ono traje najmanje deset godina, a nekada čak i duže.

NN: Imate li podatak koji je postotak izlječenja kada se melanom ne otkrije na vrijeme, u ranoj fazi?

POPOVIĆ: Kada je u pitanju melanom in situ, odnosno T1 faza, tada je bukvalno izlječenje potpuno. Mi uvijek razmišljamo o petogodišnjem periodu preživljavanja, a ako ga ulovimo u toj prvoj fazi tada je postotak izlječenja 99,6 odsto. Ukoliko se dijagnostikuje u periodu kada da samo svoj lokalni recidiv, onda se priča o petogodišnjem preživljavanju smanjuje na oko 73 odsto, a kada su u pitanju udaljene metastaze tada se taj postotak stvarno smanjuje na čak oko 30 odsto. Treba napomenuti da je u zadnjih desetak godina napravljen ogroman proboj u terapiji melanoma, tako da su periodi preživljavanja produženi.

NN: Imate li podatak koliko u Republici Srpskoj ima oboljelih od melanoma i da li se sve češće otkriva i kod mlađih generacija?

POPOVIĆ: Nažalost, u Republici Srpskoj nemamo nacionalni registar oboljelih od melanoma, tako da nemam tačnu informaciju koliko je trenutno oboljelih i novooboljelih. Međutim, bitno je naglasiti da se melanom češće razvija kod osoba starijih od 60 godina. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, ovo je treći po redu karcinom koji se javlja kod osoba mlađih od 30 godina. Njegova učestalost na svjetskom nivou je oko 1,7 odsto, odnosno podaci kažu više od 300.000 novootkrivenih u cijelom svijetu na nekom godišnjem nivou.

NN: Da li je pregled bezbolan i šta pacijenti mogu da očekuju kada dođu na pregled?

POPOVIĆ: Što se tiče dermoskopije, to je u stvari korištenje kamere, nema zračenja, nema bola, jako je komotno za pacijente, bez bilo kakvih nuspojava. Pacijenti moraju da se skinu da bismo mi mogli da pregledamo kožu i to je možda jedino što im potencijalno može biti neprijatno.

NN: Kada i gdje će građani Srpske imati priliku za preventivnim pregledima u sklopu kampanje "Euromelanoma 2024"?

POPOVIĆ: Kampanja "Euromelanoma" se u Bosni i Hercegovini odvija od 2011. godine, a ove godine učestvovaće oko 85 ljekara, pretežno dermatologa, a u sklopu Republike Srpske učestvuje oko 35 ljekara. Kampanja će početi od 1. maja i trajaće do 9. juna, a u Banjaluci će besplatni pregledi biti 31. maja na UKC-u. Bitno je naglasiti da je kampanja dobrovoljna, javna i preventivna i usmjerena ka svim građanima naše države i svi ljekari rade na dobrovoljnoj osnovi.

Na Univerzitetskom kliničkom centru besplatni preventivni pregledi radiće se u dvije smjene, a radiće je i drugi dermatolozi u privatnoj praksi u Banjaluci. Građanstvo će biti naknadno obaviješteno o broju telefona i kako mogu da se zakažu termini. Nažalost, nismo u mogućnosti da obavimo preglede bez zakazivanja termina. Prošle godine u toku tog jednog dana kada smo radili besplatne preglede u Banjaluci pregledano je oko 200 građana i imali smo sedam suspektnih na melanom, a koliko mi je do sada poznato, jedan je potvrđen, s tim da je bilo i drugih otkrivenih karcinoma kože, ne samo melanom. Podaci o tačnom vremenu i mjestu besplatnih pregleda se mogu naći na web-stranici "Euromelanoma".

