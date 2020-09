Drljača za "Nezavisne": Hrvatska neće odustati ako je neko ne natjera

Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad, kaže u inetrvjuu za "Nezavisne" da je na entitetskoj liniji sve manje migranata, ali da je i dalje prisutna praksa da ih policija USK dovozi do granice s Republikom Srpskom.

"Oni nemaju želje da se zadržavaju u Republici Srpskoj ili tom prostoru, jer smo im mi samo tranzit. Ovo što trenutno rade vlasti USK je ishitreno i dovedeni su pred svršen čin zbog neugodnih situacija i s građanima Kladuše, Cazina, Bihaća... i sada pokušavaju da umire stanovništvo", rekao je Drljača.

Kada je riječ o izgradnji skladišta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, Drljača kaže da očekuju formiranje ekspertskog tima i podnošenje tužbe protiv Hrvatske, jer sve drugo je iluzija s obzirom na to da Hrvatska nikada neće odustati od tog projekta dok je neko ne natjera.

NN: Kakva je situacija trenutno kada su u pitanju migranti na entitetskoj liniji kod Novog Grada?

DRLJAČA: Dosta dobra. Migranata je sve manje, a gdje nestaju i gdje završavaju ne znamo. Prvih nekoliko dana kada su intenzivno dovođeni što autobusima, što policijskim vozilima bilo ih je između 500 i 600, a jutros (petak) ih nije bilo više od 50. Ne znamo šta se tačno dešava s njima. Imamo poluinformaciju da im je ponuđeno da idu u kamp Lipa i da im je to alternativa. U svakom slučaju smatramo da ne mogu ostati na tom prostoru.

NN: Da li je još prisutna praksa da ih pripadnici policije Unsko-sanskog kantona dovoze na taj prostor između Republike Srpske i FBiH?

DRLJAČA: Naravno. Policija ih dovozi, ali oni brzo prođu, jer vjerujem da nemaju toliko policijskih snaga da zatvore taj prostor. Migranti se "dignu" u brda, u šumu, i nekim zaobilaznim putevima vraćaju se na područje Bihaća i Velike Kladuše. Oni nemaju želje da se zadržavaju u Republici Srpskoj ili na tom prostoru, jer smo mi za njih samo tranzit. Njima je cilj Evropska unija, a ovo što se trenutno radi je ishitreno. Vlasti USK su dovedene pred svršen čin, jer bilo je neugodnih situacija s građanima Kladuše, Cazina, Bihaća i ovo što sada rade je pokušaj da se umiri stanovništvo USK.

NN: Imate li kontakte s vlastima u USK i tih lokalnih zajednica i ima li informacija do kada će to trajati?

DRLJAČA: Imam kontakte i njih to isto zabrinjava kao i nas. Niko nema informaciju do kada će to trajati. Sigurno znam da USK, kao i mi, očekuje da vlasti Bosne i Hercegovine da se to riješi i oni su nezadovoljni. Priča se uvijek o nekim velikim parama koje su ušle kako bi se riješilo pitanje migranata, a da li je to tako, da li je to utrošeno ili nije i koliko je USK dobio neku značajniju cifru jako je upitno, zato što oni imaju ogroman problem. Ono što mi osjećamo je da ljudi u Sarajevu ne razumiju najbolje problematiku koja je na terenu.

NN: Gdje je rješenje onda, kako migrantsku krizu staviti pod kontrolu u USK, ali i u Bosni i Hercegovini?

DRLJAČA: Kontrola granice prema Srbiji i Crnoj Gori i alternativa tome ne postoji. Hrvatska je na granici s EU i ono što oni rade nije bez znanja Evropske unije. Oni su spremni da zatvore svoju granicu. Još im je problem s obzirom na vegetaciju i činjenicu da je granica s USK prekrivena šumama kroz koje se migranti mogu provući i, realno, teško je iskontrolisati. Kada opadne lišće i vidljivost se poveća, uz tehničku opremu biće im mnogo lakše, jer u toku je opremanje njihovih jedinica sofisticiranom opremom.

NN: Da li je bilo pokušaja prelaska migranata iz Novog Grada u Hrvatsku?

DRLJAČA: Ima informacija da se neki čamci nađu sa druge strane i onda ljudi idu i vraćaju ih, ali mislimo da nema naših stanovnika koji se bave tim i sve je to sporadično.

NN: Šta se trenutno dešava po pitanju Trgovske gore i namjere Hrvatske da izgradi odlagalište nuklearnog otpada?

DRLJAČA: Nema novih informacija. Očekujemo da se otkoči proces u Savjetu ministara BiH i da se imenuje ekspertski tim kako bismo išli ka tužbi te da institucije BiH zaštite ne samo nas, već i ostalih 250.000 stanovnika u dolini rijeke Une.

NN: Vjerujete li da postoji iskrena volja Savjeta ministara i konkretno pojedinih ministara da se to pitanje riješi?

DRLJAČA: Ne znam zašto je to zakočeno. I ta tema je došla za potkusurivanje u političkim dogovorima. Mislim da je konkretno vezano za neka imenovanja, ali to je pogrešno, jer ta tema treba da bude zajednička. Sve razgovore smo doveli do toga da znamo šta želimo da uradimo. Ekspertski i pravni tim treba da angažuju neku evropsku kancelariju i da kao odgovorna država idemo u tužbu protiv Hrvatske. Sve ostalo je iluzija, jer Hrvatska neće pristati da promjeni svoj stav ukoliko je neko ne natjera.