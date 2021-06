Drljević za "Nezavisne": Vakcinisani građani treba da putuju, ostali oprez

U Bosni i Hercegovini nemamo ni evidenciju koliko se bh. državljana vakcinisalo u Srbiji i Hrvatskoj. Kad sve skupa uzmemo, broj vakcinisanih nije veći od 10 odsto. Pošto mi, izgleda, nismo bili u stanju da nabavimo vakcine, bilo bi bolje da su nam te prijateljske, susjedne, zemlje poslale vakcine pa da mi podignemo nivo vakcinacije, rekao je u intervjuu za "Nezavisne novine" Ednan Drljević, infektolog iz Opšte bolnice "Abdulah Nakaš" Sarajevo, koji je govorio o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u BiH, procesu imunizacije te ljetovanjima u doba korone.

"Građani koji su vakcinisani mogu da putuju gdje god žele i treba da putuju, moraju se ljudi odmoriti. Ipak oni koji nisu vakcinisani time rizikuju. Putovanje je rizik i za njih, ali i za čitavu državu u krajnjoj liniji", kazao je Drljević.

NN: Posljednjih nekoliko dana imamo veliki pad broja oboljelih i preminulih u BiH te se čini da se epidemiološka situacija stabilizuje. Koji su razlozi za trenutnu epidemiološku situaciju?

DRLJEVIĆ: Sada zaista imamo povoljnu epidemiološku situaciju. Jedan od razlog za bolju epidemiološku situaciju je i to što svaki virus ima želju za samouništenjem. Drugi razlog je to što je u svim okolnim zemljama situacija značajno bolja, tako da nema ulaska novih slučajeva u BiH, a treće je što je broj građana koji su bili u kontaktu s virusom oko 30 odsto te i oni predstavljaju određenu barijeru u širenju virusa. S druge strane, imamo i određeni broj vakcinisanih.

NN: Kada je riječ o vakcinaciji, kako ona teče kod nas? U kolikoj mjeri je proces vakcinacije uticao na poboljšanje epidemiološke situacije?

DRLJEVIĆ: Premali broj građana je dosad vakcinisan, otprilike oko 10 odsto je primilo vakcinu. Ciljna grupa je najmanje 55 odsto i plus ovih 30 odsto koji su prebolovali koronu, to bi bilo više od 80 odsto osoba koje imaju antitijela. To bi tek bilo dovoljno da se spriječi brzo širenje virusa, ne da se on iskorijeni, ali da se spriječi njegovo brže širenje.

U BiH nemamo ni evidenciju koliko se bh. državljana vakcinisalo u Srbiji i Hrvatskoj. Kad sve skupa uzmemo, broj vakcinisanih nije veći od 10 odsto.

Pošto mi izgleda nismo bili u stanju da nabavimo vakcine, bilo bi bolje da su nam te prijateljske, susjedne, zemlje poslale vakcine pa da mi podignemo nivo vakcinacije, jer je i u Srbiji i u Hrvatskoj broj vakcinisanih prešao 50 odsto, što je veoma zadovoljavajuće.

Sa druge strane, kod nas je bio veći broj zaraženih, tako da kada je riječ o antitijelima, relativno smo dobro stali s time, zbog čega bi i mi trebalo brzo da dođemo do oko 50 odsto osoba koje su razvile antitijela. Nažalost, i to je premalo ako u zemlju uđe neki novi soj, kao što je indijski. Tada bismo mogli doživjeti četvrti val virusa te bi ponovo bio ugrožen bh. zdravstveni sistem. Mogli bismo iskusiti nagli rasta broja novooboljelih, koji je dosta teško kontrolisati, jer se virus širi geometrijskom progresijom.

NN: Vidimo da je Slovenija najavila da će proglasiti pobjedu nad virusom. Koliko smo daleko od dana kada ćemo mi proglasiti pobjedu nad kovidom-19 te od čega će to zavisiti?

DRLJEVIĆ: Slovenija još ima ograničene mjere za ulazak u zemlju. To je osnovna stvar koju mora da ima svaka zemlja u vrijeme pandemije, osim BiH. Bilo da su u pitanju strani državljani ili naši građane koji se vraćaju iz inostranstva, svi bi morali da ispunjavaju određene uslove. Kod je nas je ta propusnost granica bila maksimalno izražena, a to nije u redu.

Sa druge strane, Slovenija ima više od 80 odsto građana koji su razvili antitijela na virus korona. Mi još jako dugo nećemo virus iskorijeniti.

NN: Da li preporučujete građanima odlazak na ljetovanja van zemlje te da li smatrate da će to negativno uticati na epidemiološku situaciju?

DRLJEVIĆ: Građani koji su vakcinisani mogu da putuju gdje god žele, i treba da putuju, moraju se ljudi odmoriti. Ipak, ljudi koji nisu vakcinisani time rizikuju. Putovanje je rizik i za njih, ali i za čitavu državu u krajnjoj liniji.

Mnoge turističke destinacije, kao što su Španija, Turska, Hrvatska i Crna Gora, su previše liberalizirale ulazak u svoje države. Zbog toga se nevakcinisani građani izlažu velikom riziku, ali i prilikom povratka dovode u rizik čitavu zemlju. Oni bi trebalo da prilikom povratka u BiH budu testirani PCR testom ne starijim od dva dana. Sramota je da naši građani koji odu na odmor u stranu zemlju, a nisu vakcinisani, ne budu testirani prilikom povratka. Trebalo bi da na povratku imaju ili PCR test ne stariji od 48 sati ili da idu u karantin 14 dana. Nažalost, toga nema, građani mogu slobodno da odu u drugu zemlju, zaraze se i šire virus kada se vrate, čime se i zdravstveni sistem izlaže ogromnim troškovima, a zdravstveni radnici padaju od umora. Ministarstvo civilnih poslova BiH je zaista pokazalo ogromnu dozu neodgovornosti prema svom narodu.