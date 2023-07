Dunja Mijatović za "Nezavisne": Kriminalizacija klevete guši javnu debatu i vodi u autocenzuru

Ako Narodna skupština Republike Srpske u Krivični zakonik uvede klevetu, došlo bi do regresije iz situacije u kojoj se kleveta tretira u građanskom pravu i doprinijelo bi daljem pogoršanju ionako nepovoljnog ambijenta za rad novinara i slobode izražavanja u širem smislu, kaže u pisanom intervjuu za "Nezavisne novine" Dunja Mijatović, komesarka za ljudska prava u Savjetu Evrope u Strazburu.

Ističe da bi usvajanje ovakvog zakona imalo dalekosežne negativne efekte na ljudska prava i predstavljalo bi prijetnju kritičkom nezavisnom novinarstvu, istovremeno otežavajući nadzor i kontrolu onih koji su na vlasti.

"Kazne bi trebale biti proporcionalne navodnoj šteti uzrokovanoj klevetničkom izjavom, a tu građansko pravo daje uravnoteženiji pristup", rekla je ona i nadležne pozvala da ne usvajaju ovakav zakon.

NN: Kako komentarišete konačni prijedlog zakona kojim se ponovo uvodi kriminalizacija klevete u RS?

MIJATOVIĆ: Iako novi prijedlog izmjena i dopuna Krivičnog zakonika u sebi ne sadrži mogućnost zatvorske kazne za klevetu, ostaju razlozi za zabrinutost, jer krivične odredbe mogu dovesti do autocenzure i narušiti slobodu javnog izražavanja. Kao što sam često naglašavala, kazne bi trebale biti proporcionalne navodnoj šteti uzrokovanoj klevetničkom izjavom, a tu građansko pravo daje uravnoteženiji pristup.

NN: Argument Vlade RS je da mnoge evropske zemlje imaju kriminalizaciju klevete, zašto je u ovom slučaju situacija drugačija?

MIJATOVIĆ: Ovo nije valjan argument. Dosljedno sam pozivala na dekriminalizaciju klevete u svim državama članicama Savjeta Evrope zbog negativnog uticaja takvih zakona na slobodu izražavanja i na učešće u javnom životu. U slučaju Republike Srpske, ukoliko se ove izmjene i dopune usvoje, došlo bi do regresije iz situacije u kojoj se kleveta tretira u građanskom pravu na situaciju u kojoj se njom bavi krivični zakonik. Osim toga, to bi stvorilo kontrast u odnosu na zakon u Federaciji Bosne i Hercegovine i kao takvo predstavljalo bi veliki korak unazad za Bosnu i Hercegovinu. Takođe, to bi doprinijelo daljem pogoršanju ionako nepovoljnog ambijenta za rad novinara i slobode izražavanja u širem smislu.

NN: Kako bi ovaj zakon mogao uticati na stanje ljudskih prava, slobode govora i rada novinara i aktivista u RS?

MIJATOVIĆ: Zakoni koji kriminalizuju klevetu mogu imati dalekosežne negativne efekte na ljudska prava, uključujući slobodu izražavanja, i predstavljaju prijetnju kritičkom nezavisnom novinarstvu i otežavaju nadzor i kontrolu onih koji su na vlasti. Oni mogu dovesti do autocenzure i ugušiti javnu debatu šaljući vrlo negativnu poruku cijelom društvu.

NN: Šta će Vaša kancelarija preduzeti u narednim danima i nedjeljama da riješi ovaj problem?

MIJATOVIĆ: Već sam izrazila zabrinutost po ovom pitanju i pozvala na povlačenje prethodnog nacrta amandmana. Nastaviću da pratim ovo pitanje i, ako bude potrebno, ponovo ću iznijeti svoju zabrinutost nadležnima.

NN: Kakve bi mogle biti posljedice za građane, za Bosnu i Hercegovinu i za Savjet Evrope kao organizaciju ako se ovaj zakon usvoji, budući da mnoge vlade u regionu pažljivo gledaju kako će ovaj zakon proći?

MIJATOVIĆ: Ne mogu spekulisati šta bi se moglo dogoditi. Ono što vidim je da je ovo zabrinjavajući korak unazad. Mogu samo da se nadam da će biti dovoljno političkog zdravog razuma i odgovornosti prema građanima i da će ovaj zakon biti povučen. Ovakav zakon definitivno nije zakon koji je potreban građanima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.