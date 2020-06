Dušan Golo za "Nezavisne": Srbi treba da odbace sporazum HDZ-a i SDA

Dušan Golo, predsjednik Koordinacije srpskih udruženja u Mostaru, rekao je da sporazum o izborima u Mostaru između HDZ-a i SDA ne nudi ništa novo, posebno kada je riječ o položaju Srba u ovom gradu.

On naglašava da će sporazum samo produbiti agoniju cijelog grada Mostara, jer sve okolnosti govore u prilog tome.

Kada je riječ o predstojećim lokalnim izborima, koji će se u gradu Mostaru održati poslije 12 godina, Golo ističe da je jedini način da Srbi dobiju nešto jedinstvena srpska lista koja bi izašla na izbore, ali pod uslovom da se maksimalno animiraju ljudi da glasaju.

"Svako razjedinjavanje vodi nas u katastrofu. Imamo poruku ljudi iz dijaspore i inostranstva da će podržati jedino opciju gdje se nalazimo na jedinstvenoj listi i da se to prepozna kao takvo", rekao je Golo.

NN: Kako Srbi gledaju na sporazum koji su postigli HDZ i SDA?

GOLO: Taj sporazum je posljedica nekakvih dvadesetogodišnjih dešavanja u vezi s položajem srpskog naroda u gradu Mostaru. On nama ne nudi i ne donosi ništa novo i samo će, po mom mišljenju, produbiti agoniju cijelog grada Mostara. Sve okolnosti govore u prilog tome. Neshvatljivo je da dvije stranke potpišu sporazum uz garanciju dijela međunarodne zajednice da će, kad budu završeni izbori, u Gradskom vijeću izvršiti promjenu Izbornog zakona. Kakva je to poruka narodu, biračima. To znači da oni unaprijed znaju da će pobijediti. Znaju da će biti pobjednici izbora, da će ući u Gradsko vijeće i da će mijenjati Statut, a sve im to garantuje međunarodna zajednica. Zašto, ljudi, onda izlazimo na izbore? Ako se već zna da će pobijediti, da će mijenjati Statut, čemu izbori? To je toliko suludo da mi nije jasno.

NN: Da li bi srpski predstavnici u institucijama BiH i Federacije BiH trebalo da podrže taj sporazum HDZ-SDA, ili treba da glasaju za izmjenu Izbornog zakona u tom smjeru?

GOLO: Što se tiče nas, ni u kom slučaju. Tražimo da se sastanemo sa parlamentarcima iz Republike Srpske koji sjede u Predstavničkom domu Parlamenta BiH i Domu naroda da to blokiraju i da vidimo minimum nekih prava koje bi Srbi dobili ulaskom u Gradsko vijeće.

NN: Koji bi to bio minimum?

GOLO: Da nam se obezbijedi da dobijemo bar dva vijećnika od minimalno četiri, na koliko Srbi imaju pravo u gradu Mostaru. Ovako kako je sada, sve nacionalne stranke, i HDZ i SDA, će se truditi da u vrh svojih lista stave predstavnike srpskog naroda i da kao takvi uđu u Gradsko vijeće. Problem je što naši ljudi, i narod generalno, ne poznaju uređenje Mostara. On je dejtonska kategorija u kojem je dvodomno uređenje i Srbi kroz Gradsko vijeće i kroz Klub vijećnika imaju mogućnost vitalnog nacionalnog interesa i da nijedna odluka ne prođe ako ide na štetu srpskog naroda.

Ovako 20 i nešto godina nas predstavljaju neki ljudi sa nekih stranačkih lista i nikada nisu potegli pitanje vitalnog nacionalnog interesa i nikada nisu zaustavili nešto što ide na štetu srpskog naroda. Posljednjih osam godina iz budžeta je otišlo 400 miliona KM, a Srba tu nema ni u tragovima.

NN: Dakle, ključno bi bilo legitimno predstavljanje Srba u Mostaru?

GOLO: To je opšta prevara. Oni su se dogovorili da će obezbijediti legitimno predstavljanje naroda, ali to je nemoguće. Na koji način će to uraditi? Kako će oni, recimo, obezbijediti da SDP na drugo mjesto ne stavi, recimo, ženu koja je Srpkinja i ona će proći sigurno?

NN: Gdje je onda rješenje, mogu li srpske partije, recimo, jedinstveno nastupiti i preći cenzus u gradu Mostaru?

GOLO: Kako da ne. Mostar ima približno 8.000 Srba koji su na biračkom spisku, samo u Srbiji i Republici Srpskoj, i oni mogu obezbijediti dva vijećnika. Problem je animacija tih glasača. Vrlo je važno da izađemo sa srpskom listom, svaka druga opcija je za nas katastrofa i već radimo na tome. Naši političari ne znaju šta nama Statut Mostara nudi i oni neće da to uzmu.

NN: Koliko je realno da bude ta jedinstvena lista ako uzmemo u obzir iskustva sa opštih izbora?

GOLO: Mi smo se na opštim izborima izborili za jedinstvenu listu, samo smo imali kratko vrijeme i došlo je do nekih nesporazuma između SDS-a i SNSD-a. Treba očekivati da će oni, ako ništa, onda zbog naroda koji po potrebi koriste u određene svrhe, nekad za lične interese, nekad za kolektivne, shvatiti poziciju u kojoj se nalazimo. Svako razjedinjavanje vodi nas u katastrofu. Imamo poruku ljudi iz dijaspore i inostranstva da će podržati jedino opciju gdje se nalazimo na jedinstvenoj listi i da se to prepozna kao takvo.

NN: Šta mislite da li je u pitanju neznanje naših političara ili su neki drugi razlozi kao što je političko partnerstvo itd.?

GOLO: Šta će se dogoditi sa Mostarom ako srpski poslanici i predstavnici odbiju sporazum? Sve pada u vodu, vraća se na početak i biće optuženi da sabotiraju da Mostar izađe iz krize. Kako je moguće da HDZ i SDA potpišu sporazum, a ne očekuju da će srpska strana, koja nije konsultovana u razgovorima, pokušati da ga zaustavi u Parlamentu? Možda postoji prećutni dogovor, ali ja ne vjerujem u to.

NN: Bakir Izetbegović, lider SDA, nedavno je izjavio da će Srbi biti "jezičak na vagi" u Mostaru. Šta Vi mislite o tome?

GOLO: To je licemjerna izjava. Zašto do sada nisu bili jezičak na vagi, zašto u posljednjih 25 godina nije bilo tako. Sada su oni kao velikodušni pa će nam dati da budemo jezičak na vagi. Može, nije problem, ali pod uslovom da HDZ, SDA i SDP na svoje liste ne stavljaju Srbe, jer one nisu srpske partije. Pustite nas da izaberemo svoje predstavnike i to je to. Izetbegović je u pravu, ali kada bi u Gradskom vijeću i Klubu Srba sjedili pravi i autentični Srbi, a ne Srbi iz HDZ-a, SDA i SDP-a.