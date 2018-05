Dušan Golo za "Nezavisne": Srbi u FBiH moneta za potkusurivanje

BANJALUKA - Srbi u Federaciji BiH su kolateralna šteta dvije stranke i dva naroda, koji se bore svaki za svoj položaj u Federaciji BiH i na nivou BiH, rekao je u intervjuu za "Nezavisne" Dušan Golo, predsjednik Koordinacije srpskih udruženja u Mostaru.

Posljednju odluku Ustavnog suda FBiH, koji je u utorak odlučio da su Srbi u tri kantona konstitutivni, naziva još jednim običnim papirom koji će ostati mrtvo slovo jer "ne postoji politička volja da se to pitanje uredi".

"Od SDA i HDZ-a isključivo zavisi rješavanje tog pitanja. Da li će oni ignorisati odluku Ustavnog suda FBiH? Mislim da hoće, i nemate instrumenata da ih natjerate da to urade", kaže Golo u intervjuu za "Nezavisne novine".

NN: Šta bi u praksi značila puna konstitutivnost Srba?

GOLO: Srbi bi odlučivali u polugama vlasti u Mostaru i kantonu. Kada bi Srbi imali autentične predstavnike i one koji bi branili interese svog naroda, a koji sjede u Domu naroda Parlamenta FBiH, mogli bi, recimo, preko mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa blokirati sve odluke na štetu Srba. Ne znam da li se iko sjeća da je u posljednjih 25 godina iko pokrenuo to pitanje vitalnog interesa. Dobili bi ista prava kao druga dva naroda, od participacije u potrošnji budžetskih sredstava do zapošljavanje na svim nivoima u institucijama sistema, javnim preduzećima, upravljačkim strukturama, obrazovanju, zdravstvu. U Mostaru, recimo, kada bi se to primijenilo po popisu iz 1991. godine, ne bi bilo nezaposlenih Srba. Dobili bismo pravo da izučavamo svoj jezik i pismo, da imamo nacionalnu grupu predmeta i da nam djeca u školi ne uče da su agresori, genocidni, četnici. Prepreka za to je isključivo politika i nečija politička volja.

NN: Kakva je sada situacija sa zapošljavanjem?

GOLO: Nikakva. Ne vodim statistiku, ali znam da u Gradskoj upravi Mostara od 519 radnika radi 23 Srba. I u ostalim institucijama smo na nivou statističke greške, a imamo samo visokoobrazovanih na birou oko 80 ljudi koji rade manuelne poslove na pumpama, prodavnicama itd. da bi preživjeli. U Mostaru imate samo sedam agencija sa nivoa BiH, a gdje su kantonalne, federalne, gradske institucije, javna preduzeća... Problem je u tome što i tamo gdje se primaju Srbi dolaze Srbi iz Republike Srpske, uglavnom iz istočne Hercegovine i onda ovi Srbi iz Mostara odlaze odavde i nestajemo.

NN: Koga smatrate kočničarom boljeg položaja Srba?

GOLO: Nijanse su u pitanju, s tim što su jedni jasno i glasno protiv određenih pomjeranja i oni vežu promjene statusa Srba za položaj Hrvata na nivou BiH i oni to gledaju kao neki paket koji treba da se otpakuje, samo niko ne zna kada. Čekajući to raspakivanje paketa mi smo kolateralna šteta dvije stranke, HDZ-a i SDA, i dva naroda, koji se očito bore za položaj u Federaciji.

NN: Ustavni sud FBiH je rekao da će se primjenjivati odredbe Ustava FBiH dok se ne izmijene ustavi kantonalnih skupština. Znači li to da su Srbi sada praktično konstitutivni?

GOLO: Oni jesu naložili, ali u čemu je razlika bila do sada. I do sada se primjenjivao Ustav FBiH i on ima veću snagu nego Ustav kantona i zašto za 18 godina to nisu implementirali. To vam je samo još jedan papir u moru drugih i ostaće mrtvo slovo i to dok ne bude političke volje onih koji odlučuju o tome. Od SDA i HDZ-a isključivo zavisi rješavanje tog pitanja. Da li će oni ignorisati odluku Ustavnog suda FBiH? Mislim da hoće i nemate instrumenata da ih natjerate da to urade. Nama predlažu, i to je jedini put, da se ide tužbom protiv poslanika u kantonalnoj skupštini, ali vi znate kakvo je naše pravosuđe i koliko bi trajao taj proces. Spas za Srbe u FBiH je da izađu na izbore u oktobru i dobiju svoje autentične predstavnike i da onda kroz institucije odlučuju o svom položaju.

NN: To znači zajedničke liste. Radi li se na tome?

GOLO: Da, i mi insistiramo na tome da bez obzira na sve suprotnosti i animozitete među političkim partijama iz RS idemo sa jedinstvenom listom i u jednoj koloni dođemo do rezultata koji će nam omogućiti da sami odlučujemo o svojoj sudbini. Ovako smo prepušteni na milost i nemilost druga dva naroda koji se ponašaju kako se ponašaju.

NN: Pa je li dogovorena ta zajednička lista?

GOLO: U Mostaru smo to odmah riješili. Tu ide lista SDS-a i SNSD-a i narednih dana trebalo bi da se potpiše koalicija. Mislim da ćemo i za HNK uspjeti sa jedinstvenom listom, ali kad je u pitanju FBiH, imamo razgovore i pokušavamo da idemo s jednom listom.

NN: Kakva je sudbina Srba u Federaciji BiH?

GOLO: Sudbina srpskog naroda inače u BiH je takva da svi napuštaju svoje prostore. Mi kao narod od Dejtona do sada nismo se pomakli s mjesta, osim ako se izuzme bezbjednosna situacija. Sve ono što čini život jednog čovjeka, jednog naroda nama je uskraćeno i zato se i borimo. Ta borba je neravnopravna i zna se ko će izgubiti, a ko pobijediti, ali ne odustajemo. Bez obzira na odluku Ustavnog suda FBiH da li će ili neće biti implementirana, mi ćemo svoju borbu nastaviti za prava koja nam kao narodu pripadaju.