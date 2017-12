Dušan Torbica, povodom nagrade "Nezavisnih": Profesionalni pristup otvara vrata svih tržišta

Dušan Torbica, predsjednik Uprave "Elnos grupe", ovogodišnji dobitnik nagrade za najboljeg privrednika u okviru manifestacije "Ličnost godine in memoriam Željko Kopanja", poznat je kao energičan lider domaćeg koncerna iz oblasti elektroenergetike, koji iz godine u godinu bilježi sve bolje rezultate u regiji i Evropi.

"Elnos grupa" je u protekle dvije decenije prešla izazovan put od porodične firme do kompanije koja ima više od 420 zaposlenih.

"Motivacija i potraga za uvijek boljim i inovativnijim rješenjem uz podršku porodice su sasvim sigurno ključni faktori svake dobre poslovne priče", kaže nam Torbica, sa kojim smo razgovarali o poslovnom putu "Elnos grupe".

NN: Kako doživljavate priznanje "Nezavisnih" za privrednika godine?

TORBICA: Moram istaći da ovogodišnju nagradu za najboljeg privrednika ne mogu da doživim lično. Smatram da je ona prije svega nagrada za sve zaposlene koji su vrijedno radili i razvijali poslovanje "Elnos grupe", i za moju porodicu koja mi je uvijek bila velika podrška pri svakom novom poslovnom koraku koji sam pravio. Ova nagrada je zaista lijepa potvrda našeg zajedničkog zalaganja.

NN: Šta je, po Vama, najveći uspjeh "Elnos grupe" i kako ste do njega došli?

TORBICA: Prije desetak godina naša vizija je bila da postanemo internacionalna elektroenergetska inženjering kompanija. Bili smo svjesni da to možemo postići samo ukoliko postoje spremnost, radna posvećenost i lična strast svih zaposlenih da svoje poslovne snove ostvarimo. Za svaki ozbiljan poslovni iskorak neophodno je da težite ka uvijek boljim i naprednijim rješenjima. Smatram da je to ispravan poslovni put koji na kraju mora da donese dobar rezultat. "Elnos grupa" je to uspjela, postali smo aktivan i uspješan subjekat i poželjan partner na evropskom tržištu znanja i tehnologija, sinonim za "know how". Danas smo dostigli ono što smo nekada priželjkivali. Naši projektni i operativni timovi izgrađuju i oživljavaju najsloženije nove tehnološke elektroenergetske infrastrukture širom Evrope, pozicionirali smo se među liderske kompanije u našoj oblasti djelovanja.

NN: Uspješno djelujete na evropskom tržištu. Koliko je ono zahtjevno i koliko se razlikuje od domaćeg i regionalnog?

TORBICA: I prije izlaska na međunarodno tržište njegovali smo profesionalni pristup modernim projektnim zahtjevima. Standardi rada su svuda univerzalni i ne razlikuju se mnogo od našeg regiona, pa naše prilagođavanje međunarodnoj dimenziji nije bilo toliko specifično ili zahtjevno. Otvaranju vrata međunarodnog poslovanja je sasvim sigurno doprinijelo i to što smo u radu uvijek primjenjivali nove tehnologije. Za uspjeh u našoj branši je jako važno posjedovanje izuzetno visokog nivoa inženjerskih znanja i poslovanje usklađeno sa striktnim procedurama projekt menadžmenta. Poslujući na ovaj način u godinama iza nas nismo zabilježili nijednu lošu referencu.

NN: Kakva je ovo bila poslovna godina za Vas i šta očekujete u narednoj?

TORBICA: Iza "Elnos grupe" je jako uspješna godina. Kompanija je u ovoj godini postala bogatija za nove članice u EU, u Sloveniji i Norveškoj. Realizacijom novih projekata učvrstili smo partnerstva i napravili veoma značajne iskorake na skandinavskom tržištu. Na regionalnom i domaćem tržištu sve više realizujemo projekte vezane za oblast obnovljivih izvora energije. Tako, na primjer, u Srbiji radimo projekat revitalizacije sedam mini-hidroelektrana za EPS, učestvujemo u revitalizaciju HE Zvornik, radimo i na prvom "zelenom" projektu u oblasti rudarstva u EPS-u, izradi odlagača 12.000, te izgradnji najvećeg vjetroparka na zapadnom Balkanu, VP Čibuk 1. Ponosni smo što smo dio domaćih projekata iz obnovljivih resursa kao što su izgradnja "Eko-toplane" Banjaluka, zatim dvije mini-hidroelektrane na području Gradiške i mini-hidroelektrane Bočac 2.

NN: Koji su to najveći problemi s kojima se suočavate u poslovanju i kako ih prevazići?

TORBICA: Teški ekonomski uslovi pred privrednike uvijek postavljaju velike izazove. Za realizaciju poslovanja potrebna je ekonomska, monetarna i svaka druga stabilnost, čime se naše područje ne može uvijek pohvaliti. Ipak, smatram da to samo znači da okolnosti u kojima radite morate da posmatrate sa većom dozom opreza. U ovakvim uslovima je jedna od ključnih stvari zadržati optimističan stav. Mi smo uvijek nastojali da svojim načinom rada potvrdimo da smo pouzdan partner koji nudi kvalitetna i ekonomična rješenja, koja mogu pomoći da unaprijede svoje poslovanje na efikasan način, što je u teškim vremenima možda i najvažnije. Svjesni smo da Vlada RS i resorno ministarstvo energetike rade na stvaranju povoljne klime za njihovu realizaciju, a mi kao "Elnos grupa" ćemo sasvim sigurno i u budućnosti biti kompanija koja svojim znanjem i rezultatima značajno doprinosi jačanju poslovnog imidža RS u regiji i Evropi.

NN: Kakvi su planovi kada je budućnost u pitanju?

TORBICA: Naš plan je da realizujemo profitabilan rast kompanije i postignemo energetski, ekonomski, ekološki i društveni napredak. Potencijalno je to učešće "Elnos grupe" u izgradnji novih hidropotencijala, kako za potrebe elektroprivreda RS i Srbije, tako i za privatne investitore, te kontinuitet saradnje sa "Elektroprivredom" i "Elektroprenosom BiH" u nastavku investicionog ciklusa. Jedan od naših poslovnih prioriteta je i zadržavanje dobrih radnih kadrova, inženjera i montera. Svjesni smo toga da samo uz vrijedan i obrazovan radni kadar firma može da ostvaruje dobre rezultate i uvijek ćemo ulagati u njihovo usavršavanje. Cilj nam je da u još većem obimu učestvujemo u projektima iz oblasti obnovljivih energetskih izvora, jer smatramo da je ovo energetski plan na kojem ćemo tek pokazati koliko znamo i umijemo.