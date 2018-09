Duško Tomić za "Nezavisne": Ide se ka istini u predmetu "Dragičević"

Od američke ambasade i Ministarstva bezbjednosti BiH ćemo tražiti ko je pozvao FBI da izuzima dokaze u predmetu "Dragičević" i da li mogu pomoći da se slučaj riješi, kaže u intervjuu za "Nezavisne" Duško Tomić, član Davorovog tima.

Takođe, on tvrdi da mu je ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač rekao da je spreman snositi odgovornost, kao i da treba saslušati sve koji tvrde da znaju imena umiješanih u ubistvo.

NN: Vaše troje kolega u timu slažu se da je položaj oštećenika u našem pravnom sistemu očajan. Kako će Davorov pravni tim riješiti taj problem?

TOMIĆ: Slažem se s mojim kolegama. U našem sistemu oštećeni je u rukama tužioca i policije. Ako je tužilac nesposoban, pored njega mi možemo samo čir dobiti. Ako se istrage obustave, a odbrana smatra da to nije u redu, mi se možemo samo žaliti glavnom tužiocu, a on je taj koji praktično obustavlja predmete uz saglasnost tužilaca koji vode predmete. U predmetu "Dragičević" desilo se nešto što je prijatno iznenađenje, što može izmijeniti našu sudsku i tužilačku praksu. Ja sam o Želimiru Lepiru, glavnom tužiocu Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, mislio sve najgore. Sada bih da mu se izvinim jer je zaista učinjen pomak. On nam je rekao da je spreman da sve naše sugestije uvaži i da želi zajedno s nama voditi istragu i podijeliti sve što ima. To je dokazao tako što nam je rekao nešto što se nikad ne govori oštećenima i advokatima dok traje istraga. Kroz to što nam je rekao vidi se da je Lepir na strani onih koji žele da se dođe do istine.

NN: Razumijem da sad ne možete dijeliti te podatke iz istrage, ali možete li nam barem reći šta je vaš naredni korak?

TOMIĆ: Posjetićemo američku ambasadu i ministra bezbjednosti Dragana Mektića, jer se američki FBI u jednom trenutku očigledno umiješao u istragu. To se može desiti samo ako je Ministarstvo bezbjednosti dalo takvo odobrenje. Ako nije, onda je to grubo miješanje. A ako su se sami pozvali, da vidimo šta je njihov cilj i da li nam mogu pomoći. Jer, dosadašnja iskustva miješanja stranih agencija nisu dovela do rješavanja nijednog slučaja.

NN: Kako mislite da se umiješao FBI? I da li ćete ih pozvati da uđu u istragu?

TOMIĆ: Od ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača i direktora Policije RS Darka Ćuluma dobili smo informaciju da je FBI boravio kod njih i da je određeni dio materijalnih dokaza odnio na provjeru. Sad treba da vidimo da li ih je pozvalo Ministarstvo bezbjednosti i na koji način su se umiješali. Nama je stalo da se utvrdi istina. Mi njih sve pozivamo, i FBI i njemačku službu i sve da nam pomognu da riješimo ovaj slučaj. Jer, ako slučaj ne riješimo, on može postati gorući problem. Onda trg može da preraste u nešto gore. Cilj je da se na trgu saopšti istina. Treba da se uzdržimo od teških riječi, da ne vrijeđamo jedni druge i da se izvinimo jedni drugima. Predsjednik RS Milorad Dodik nas pozvao i dao svoju podršku, ali mi smo rekli da nećemo otići kod njega dok se ne izvini Davoru Dragičeviću što mu je rekao da ima još dvoje djece i da mu nije ugašena slavska svijeća. Ako je cilj istina, onda nema teških riječi. Uvjeren sam da se i ovim gestom da će biti optuženi prikrivači materijalnih dokaza, ma ko to bio, ide ka istini. Jer, ako je policija saopštila da je David bio u kući na Laušu, a nije našla tragove, ta policija je načinila grubu povredu dužnosti. Nedopustivo je da neko kaže da je, eto, bacio Davidov donji veš, pogotovo kad se zna da jedan končić ili dlačica mogu biti ključni dokazi. Ako je David imao donji veš, a prikazalo se da ga nema, jer su mu obukli pantalone bez donjeg veša, to je grubi i tendenciozni pokušaj prikrivanja istine koji moramo razjasniti. Ako bude spremnosti da se one koji su to radili procesuira, onda nema dileme da su s nama da nađemo istinu. Ako se to prikrije, naša sumnja raste.

NN: Da li su to propusti ili je to neko namjerno radio, kao što tvrdi Davor?

TOMIĆ: Mi smo zamolili Davora, koji je naš prijatelj, jer smo mi tu po njegovoj volji i volji njegove bivše supruge, da na trgu budu samo ljubav, traženje istine i nijedna opora riječ i sumnjičenje ljudi dok to ne dokažemo. Koliko sam se ja uvjerio od Davora, to ide ka tome. I BN televizija, koja je dosta doprinijela da se dođe do ove faze, je neke stvari redukovala. Jer, nakon što smo imali tvrdnje da je egzaktno utvrđeno da nema ubistva, a nakon toga se podigne istraga zbog ubistva, onda više nema dileme da su Davor, trg, BN televizija i vi zaslužni da smo došli do ovog da imamo promijenjen odnos i da se stvar polako otvara. Ne bih rekao da je bilo mnogo propusta, ali su krucijalni. Jer, nikad se ne ide u javnost bez tužioca, nikad se ne ide s kriminalizacijom žrtve bez dokaza. Na kraju i predsjednik Republike je izjavio da je onaj pres bio greška. E sad, da li su to sve samo propusti, kako vi kažete, ili se radi o nečem gorem, mi smo tu da to rasvijetlimo. Ako se budu vodili krivični postupci, a hoće, onda će se tokom suđenja utvrditi šta je tačno iza toga. Nama su svi, i ministar i svi, rekli da su spremni da snose odgovornost za propuste...

NN: Ministar Lukač lično vam je to rekao?

TOMIĆ: I on lično, da. Ali je jako značajno, rekao nam je da ga neko na tabli na ulici označava kao ubicu i ugrožava mu djecu, a da ga niko nije ni saslušao dosad kao sumnjivo lice. Naravno da je Tužilaštvo sada u delikatnoj ulozi. Ako se ljude javno sumnjiči, onda Tužilaštvo treba da sasluša sve.

NN: Sve? Od najnižeg do najvišeg?

TOMIĆ: Sve. Pazite, ako hoćemo istinu, moraju biti saslušani i novinari, Slobodan Vasković. On je dosta pomogao i ako ima saznanja - daj da pomogne, da iznese to što zna. Naravno, i otac Davor, ako kaže da zna ubice, mora nam i on pomoći. Jer, znate, gospodin Nobilo, gospođa Zora, gospodin Feraget, oni ulažu svoj ugled da nam pomognu. A ja sam animirao sve njih, da znate, ja sam ih doveo i garantovao da će sve biti korektno i pravedno. Ja sam dobio punomoć od majke Suzane i oca jer sam i sam izgubio dijete. Jer i sam nosim obdukcione nalaze moje kćerke u kojima piše da ne znaju uzrok smrti, a sve kosti su joj polomljene.

NN: Davor spominje 5. oktobar kao datum kada očekuje istinu. Da li ćete moći Davoru pružiti informaciju do tada?

TOMIĆ: Za mene i naš tim je svaki dan 5. oktobar. Mi svaki dan očekujemo da smo bliži istini o ovom užasnom događaju. Davor i ljudi oko njega prvi su sumnjali da se radi o ubistvu. Evo, sada i mi svi, nakon donošenja naredbe od strane tužioca, imamo da se radi o ubistvu. Meni je lično tužilac rekao da više nema nikakve dileme da je u pitanju ubistvo.

I ja sam izgubio dijete, imam lični motiv da pomognem

NN: I vas ću pitati kao vaše kolege - zašto ste pristali da ovo vodite pro bono?

TOMIĆ: Kao što sam rekao, i ja sam izgubio kćerku, imam i lični motiv da se otkrije istina. Ja najbolje znam kako je Suzani i Davoru. Ja i dalje vodim istragu u Beogradu. Ako su njoj polomljene sve kosti od pluća i pozadi, onda kako može neko reći da se ne zna uzrok smrti? Kako to može da ne bude ubistvo? Ja sam advokat i želim pomoći da se Davidov slučaj riješi, imam lični motiv. Zastupao sam više porodica u kojima tvrdim da su ubijeni, a u nekim slučajevima sam rizikovao i vlastiti život. To su moji motivi. A zar nije čast s kolegama Nobilom, Zorom, Feragetom doživjeti krunu karijere da uspijemo zajedno s Davorom, mojim bratom po mukama, da saznamo istinu o Davidovom stradanju?