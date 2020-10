Džuel za "Nezavisne": Aranžman poslije izbora na zahtjev bh. vlasti

Ne postoji formalna veza između aranžmana Međunarodnog monetarnog fonda sa BiH i programa EU, ali EU bi svoju makroekonomsku pomoć mogla pokrenuti tek nakon što aranžman s MMF-om bude zaključen, rekao je u intervjuu "Nezavisnim" Endrju Džuel, stalni predstavnik MMF-a u BiH.

"Koliko sam ja shvatio, oni ne mogu sprovesti svoj makroekonomski program ako ne bude bio zaključen aranžman sa MMF-om", rekao je Džuel. On je dodao da se očekuje da bi pregovori MMF-a i bh. vlasti mogli biti završeni u januaru te da su bh. vlasti insistirale da se o tome razgovara tek nakon izbora.

"Fokus programa će biti odgovor na pandemiju", pojasnio je Džuel.

NN: Nedavno ste imali izvještaj o stanju ekonomije u BiH. Kakva je trenutna situacija, posebno u svjetlu pandemije koja je i dalje i te kako prisutna?

DŽUEL: Bilo je realno očekivati da će ekonomske aktivnosti opasti nakon uvođenja mjera ograničenja proljetos. Jasno je da su aktivnosti kada poredimo sada u odnosu na period prije godinu dana, smanjene, ali je sada stanje bolje nego što je bilo u proljeće. Trenutno smo u procesu revidiranja naše procjene rasta. Proljetos smo iznijeli procjenu da će ekonomija opasti za pet odsto. Uskoro ćemo iznijeti naše nove procjene, mislim još tokom ovog mjeseca. Procjene će pokazati blagu korekciju prema dolje, dakle, veći pad od pet odsto. Ali te podatke ćemo uskoro detaljno objaviti.

NN: U kojoj su fazi pregovori za novi aranžman i o čemu se trenutno razgovara?

DŽUEL: Vlasti su od nas zatražile novi program, koji bi bio višegodišnje prirode. Podsjetiću vas da smo proljetost odobrili posebnu tranšu u okviru programa koji zovemo Instrumenti brzog finansiranja. Vlasti su tada od nas zatražile tradicionalniji program, koji bi pokrio period od nekoliko godina. Vrlo vjerovatno će to biti novi produženi aranžman. Trenutno planiramo održati nekoliko sastanaka na tehničkom nivou. Tokom ovog mjeseca bićemo u procesu realizovanja tih sastanaka. Nakon toga imaćemo jednu pauzu tokom izbora, a onda ćemo konačno finalizirati razgovore nakon što izbori budu završeni. Cilj je da program predstavimo našem izvršnom odboru na odobravanje u januaru.

NN: Postoji li poseban razlog što ćete pregovore zaključiti poslije izbora ili je u pitanju čista slučajnost?

DŽUEL: Vlasti su tako tražile. Vlasti su od nas tražile da veći dio pregovora sprovedemo nakon što se izbori završe. Da ponovim, ovo što sada radimo su tehnički razgovori. Možda će biti i nekih manjih preliminarnih razgovora još prije izbora, ali većina pregovora će biti održana kada se izbori završe, a to su od nas tražile vlasti.

NN: Samo da budemo krajnje precizni i jasni, nije bilo insistiranja ili urgiranja od strane međunarodne zajednice da se aranžman zaključi nakon izbora?

DŽUEL: Vlasti BiH su od nas zatražile da pregovore obavimo nakon izbora. Mi smo ovako postupili na njihov zahtjev.

NN: Pretpostavljam da je još rano da govorimo o detaljima budućeg aranžmana, ali možete li nam bar ugrubo reći šta možemo očekivati da bude dio paketa?

DŽUEL: Prvo i osnovno, fokus programa će biti odgovor na pandemiju. U fokusu će biti da li su vlasti uradile dovoljno kao odgovor na pandemiju, a ako nisu, onda će biti pitanje koje dodatne mjere bi trebalo da preduzmu. To će svakako biti početni fokus programa. To uključuje pitanja poput, recimo, mjera u javnom zdravstvu i načinu na koji je ono odgovorilo na krizu. Nakon toga, vidjećemo kako će se stvari odvijati, s obzirom na to da će se raditi o programu koji ćemo sprovoditi tri naredne godine. Vjerovatno ćemo se osvrnuti na strukturalne reforme. Vidjećemo gdje ćemo biti za nekoliko mjeseci, zato što će puno stvari zavisiti od epidemiološke situacije, hoće li biti dostupne vakcine, hoće li biti trećeg talasa u BiH i Evropi ili će doći do smirivanja. Znači, mnogo će zavisiti od ovih faktora. Tako da ćemo možda za godinu dana i dalje govoriti o mjerama odgovora na krizu, a možda ćemo se usmjeriti na dugoročnije stvari nakon kovida, poput strukturalnih reformi koje će podstaći ekonomski rast.

NN: EU je predstavila svoj investicioni paket. Hoće li MMF program na bilo koji način biti povezan s mjerama koje će EU implementirati u BiH ili druge međunarodne organizacije i institucije?

DŽUEL: I da, i ne. Da u smislu da o svemu što radimo razgovaramo s našim međunarodnim partnerima. Uvijek pokušavamo na neki način uskladiti naše prioritete. Na primjer, želimo da reforme na koje se mi fokusiramo budu usklađene s reformama koje želi Svjetska banka. Ilustracije radi, jedna od tema kojom ćemo se mi baviti je reforma preduzeća u većinskom državnom vlasništvu. To je tema o kojoj razgovaramo i sa bh. vlastima i sa Svjetskom bankom, Evropskom bankom za obnovu i razvoj te EU. Znači, ta vrsta koordinacije postoji. Međutim, naši programi nisu direktno povezani. Tu postoji jedan aspekt koji ću spomenuti, ali bi to svakako trebalo da provjerite s EU, u smislu da će EU svoj makroekonomski program sprovesti jedino u kontekstu programa MMF-a. Znači, za njih je program MMF-a preduslov da počnu s makroekonomskom pomoći. Tu je ta neka, može se reći, formalna veza s njihove strane. Svjetska banka ima vlastite programe, ali i s njima stalno razgovaramo o tome što oni rade i onome što mi radimo.

NN: Ako sam dobro razumio, ne postoji formalna veza onoga što radite vi i EU, ali EU neće pružiti makroekonomsku pomoć ako ne vidi uspješno zaključen aranžman sa MMF-om?

DŽUEL: Tako je. Pokušavamo usaglasiti ono što radimo i mi, i oni, ali formalno, to je jedina veza koja je meni poznata, međutim, detalje bi svakako trebalo da provjerite s EU. Koliko sam ja shvatio, oni ne mogu sprovesti svoj makroekonomski program ako ne bude bio zaključen aranžman sa MMF-om. Takođe, nešto što možete provjeriti s njima je to da je ovaj program EU makroekonomske pomoći o kojem se sad govori mogao biti pokrenut tek nakon što smo mi zaključili Instrumente brzog finansiranja proljetos. Tek nakon toga oni su počeli pregovore sa bh. vlastima.