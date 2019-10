Edin Ramić: Svi mi imamo zahtjeve, ali vlast moramo formirati

Nadam se da ćemo u ponedjeljak razgovarati i približiti stavove kako bi došlo do konstituisanja izvršne vlasti na nivou Federacije BiH, kaže u intervjuu za "Nezavisne" Edin Ramić, potpredsjednik SDA i još aktuelni federalni ministar izbjeglica i raseljenih lica, koji će u ponedjeljak biti u delegaciji SDA koja će razgovarati sa HDZ-om u Mostaru.

On ističe da su izmjene Izbornog zakona BiH veliki i sveobuhvatan posao koji mora uključiti cijelu BiH, a ne samo FBiH.

NN: Šta očekujete od sastanka visokih delegacija SDA i HDZ BiH?

RAMIĆ: Vidjećemo tek u ponedjeljak. Logično je da mi sa HDZ-om i ostalim partnerima završimo konstituisanje federalne vlade. Nadam se da ćemo u ponedjeljak u vezi s tim i razgovarati i dodatno dati prijedloge i približiti stavove.

NN: Šta je ono od čega SDA neće odstupiti kada je u pitanju formiranje Vlade FBiH?

RAMIĆ: Kada su u pitanju uvjeti, svi mi možemo imati različite uvjete i zahtjeve.

NN: A kako ćete približiti stavove kada su u pitanju izmjene Izbornog zakona BiH?

RAMIĆ: Obavezuje nas presuda Evropskog suda za ljudska prava koju treba da implementiramo. Moramo paziti kako ne bismo rješavanjem jedne diskriminacije na nivou FBiH došli u situaciju da diskriminišemo neke druge građane pa da ponovo moramo mijenjati Izborni zakon. Tako da je logično da sada traju duže ti razgovori, ali kad onda dođemo do nekog rješenja, da ono bude sveobuhvatno.

NN: Kako dogovoriti formiranje federalne vlade s vašim glavnim partnerom u FBiH - HDZ BiH, kada ova stranka izričito uslovljava prvo izmjene Izbornog zakona pa onda izvršna vlast u FBiH?

RAMIĆ: Ti uvjeti HDZ-a su stari nekoliko godina. Oni su bili aktuelni i u prošlom sazivu. I nakon prošlih izbora kada smo konstituisali vlast, imali smo slične uvjete, pa se od toga odustalo. Ali, nažalost, potrošili smo četiri godine, a da nismo riješili taj problem.

NN: Kako sada riješiti taj problem u nekoliko dana ako to nije riješeno u protekle četiri godine, kada nema do kraja konstituisane ni Parlamentarne skupštine BiH koja bi trebalo da donese izmjene Izbornog zakona BiH?

RAMIĆ: Očigledno je da mi imamo potrebu za redefinisanjem kompletnog Izbornog zakona na širem prostoru BiH, ne samo u FBiH. Očigledno je da u izbornom zakonodavstvu postoje očigledni neredi. To se vidi od same registracije političkih subjekata, do zloupotreba koje se dešavaju kroz biračke odbore, na biračkim mjestima, kroz pitanje transparentnosti izbornog proscesa i niz drugih tema. Nije to samo pitanje nekog legitimnog predstavljanja, tako da treba napraviti te izmjene koje će biti sveobuhvatne.

NN: Postoji li šansa da nakon razgovora sa HDZ BiH SDA nastavi razgovore sa SNSD-om, odnosno da tri stranke nastave pregovore o konstituisanju vlasti na nivou BiH. Ima li nade za konačni dogovor?

RAMIĆ: Trenutno vam ne mogu ništa više kazati o tome. SNSD je pobjednik na ovim izborima. SNSD je faktor s kojim treba razgovarati ako se želi konstituisati vlast do kraja. Tako da će u narednom periodu razgovora biti.

NN: Mirko Šarović, predsjednik SDS-a, u nekoliko navrata je pominjao mogućnost neke nove parlamentarne većine, bez SNSD-a. Je li to moguće?

RAMIĆ: Nemojte više da odgovaram na ovaka pitanja, ne bih više. Rekao sam sve što treba.