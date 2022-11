Edtštadler za "Nezavisne": Prihvatamo postojanje RS i želimo BiH u EU

Austrija prihvata postojanje Republike Srpske i to smo dolaskom u Banjaluku željeli pokazati, rekla je Karoline Edtštadler, austrijska ministarka za EU i ustavno uređenje, u intervjuu za "Nezavisne novine".

"Činjenica je da postoje dva entiteta - FBiH i RS. To treba prihvatiti. Ne radi se o tome da se promijeni ono što je utemeljeno ugovorom u Dejtonu, nego o tome da se sprovedu reforme koje će na kraju dovesti do usklađenosti s pravnom stečevinom EU", rekla je ona.

NN: Došli ste u Banjaluku. Kojim ste povodom tu i s kim ste razgovarali?

EDTŠTADLER: Razlog što sam u Banjaluci je taj što želim pokazati da se bavimo situacijom u ovoj državi u kojoj postoje dva entiteta - FBiH i RS. Zato mi je bilo važno da dođem u Banjaluku. Imala sam sastanak s novom članicom Predsjedništva BiH. Usput, nas dvije se znamo odranije, još od Salcburga, gdje smo se srele prije dvije godine na Salcburškom evropskom samitu. Takođe, susrela sam se s gradonačelnikom Banjaluke. Još imam jedan razgovor s građanskim udruženjima. Perspektive koje postoje su različite i mislim da je važno da dobijem neku zajedničku sliku. To je barem ono što želim pokušati.

NN: Kako vidite preporuku Evropske komisije da BiH dobije kandidatski status?

EDTŠTADLER: Austrija, i ja, svi mi, jako podržavamo da BiH dobije kandidatski status. Naravno, svjesni smo da se u BiH mora puno toga uraditi. Od februara je nastala potpuno nova situacija jer se ponovo na evropskom tlu vodi rat, a u junu su Ukrajina i Republika Moldavija dobile kandidatski status. Mi smo i tada govorili da i BiH treba da dobije status. To ne znači da zemlja u narednih nekoliko godina automatski dobija punopravno članstvo, nego to znači da i BiH treba da dobije vjerodostojnu perspektivu i da pokušamo da ispravimo propuste koji su se desili na evropskom nivou i nadam se da, ako do toga dođe - a ja polazim od toga da će na Evropskom savjetu u decembru za BiH to biti zaključak koji mora biti jednoglasan - da će građanska udruženja, građani i političari biti ohrabreni. Ali to znači da do decembra trebamo vidljive reformske korake ovdje u BiH kako bismo one države koje još nisu u potpunosti ubijeđene pridobili na našu stranu.

NN: S obzirom na to da je u BiH bilo malo reformi, da li bi ta kandidatura bila nezasluženi poklon za BiH? Šta biste rekli onima koji tako misle?

EDTŠTADLER: U ovom vremenu ozbiljnih višestrukih kriza potrebni su nam hrabri politički znakovi. Hrabar politički znak sada bi bilo davanje kandidatskog statusa BiH da spriječimo da dobijemo dvije klase budućih članica EU od sadašnjih kandidatkinja za članstvo. Jer bismo imali na jednoj strani Ukrajinu i Moldaviju, koje takođe definitivno ne ispunjavaju uslove, a na drugoj strani BiH koja se već decenijama bori za sljedeći korak.

NN: Koje reforme se sad traže od BiH? One koje su u izvještaju Evropske komisije za BiH koji je nedavno objavljen?

EDTŠTADLER: Utisak koji sam ja stekla je da političari pokušavaju smanjiti očekivanja govoreći da su upravo održani izbori, da nove pozicije još nisu popunjene, da ne možemo ispuniti sve te reforme do decembra... Naravno. Mi ni ne tražimo da se sve te reforme sprovedu do decembra, ali moramo početi. Moraju se napraviti prvi koraci kako bi se pokazalo da postoji volja. A naravno, riječ je o osam prioriteta koji su navedeni u izvještaju.

NN: U RS postoji zabrinutost da bi evropske integracije mogle oslabiti autonomiju koju RS uživa u BiH. Kako to vidite?

EDTŠTADLER: Upravo zbog toga sam i došla u RS! Želimo vam pokazati da smo svjesni kako je strukturisana ova država. Činjenica je da postoje dva entiteta - FBiH i RS. To treba prihvatiti. Ne radi se o tome da se promijeni ono što je utemeljeno ugovorom u Dejtonu, nego o tome da se sprovedu reforme koje će na kraju dovesti do usklađenosti s pravnom stečevinom EU. To su temeljna pitanja poput jačanja pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

NN: Vjerovatno znate da u BiH postoje mnogi koji smatraju da izbori nisu bili pošteni. Da li će Austrija priznati rezultate izbora?

EDTŠTADLER: Svi smo sa zebnjom pratili izbore, kao i EU, jer nam je bilo ukazivano na to da će izbori biti lakmus-test da li država funkcioniše. Iz svega što su nam međunarodni posmatrači rekli može se reći da su, uopšteno gledano, ovi izbori provedeni u skladu s pravilima. Naravno, poznato nam je da je došlo do ponovnog brojanja, ali vjerujem da je puno toga bilo uspješno. Zato mi prihvatamo ove rezultate i sada treba sprovesti brzo formiranje vlasti, popuniti institucije i onda stvarno prionuti na posao jer mnogo je posla pred nama. S obzirom na to da, kao što sam rekla, polazim od toga da će BiH u decembru dobiti kandidatski status, sada je pred nama dug i trnovit put do punopravnog članstva u EU.

NN: Baš djelujete sigurno! Koliko stvarno mislite da će BiH dobiti status?

EDTŠTADLER: Ja sam optimista i prilično sam sigurna da će do toga doći jer mi kao EU moramo u ovome stajati zajedno i pojačati i podržati ovaj prostor zapadnog Balkana i privesti ga ka EU, zato što je pitanje naših odnosa sa zapadnim Balkanom vezano za sigurnost EU. Mi moramo vratiti izgubljeno povjerenje. Zato nam treba ovaj hrabri znak.

NN: Takođe, još jedno važno pitanje je produženje mandata EUFOR-a, u kojem Austrijanci igraju važnu ulogu. Kako vidite tu odluku?

EDTŠTADLER: Laknulo nam je kad smo čuli da je došlo do produženja mandata EUFOR "Althea". Mi to jako pozdravljamo. Mir i stabilnost u regionu su temelj svega ostalog. Jako smo ponosni da se to sve dešava pod austrijskim komandovanjem. Stekla sam utisak da su jedinice EUFOR-a važne jer one mogu prevenirati konflikt prije nego što do njega dođe.

NN: Ja imam porodicu u Austriji, skoro svako u BiH ima porodicu tamo. U tom kontekstu, kako vidite odnose između Austrije i BiH?

EDTŠTADLER: Teško da ima druga članica EU koja tako dobro razumije BiH kao Austrija. Postoje tako intenzivni odnosi, istorijski, kulturni, privredni. Austrija je najveći investitor u BiH i srela sam neke od austrijskih preduzetnika koji ovdje rade. Svi oni žele napredak u pretpristupnom procesu, i važno nam je da u tome posredujemo. Takođe, važno je da naglasim da nenapredovanje na evropskom putu ne dotiče samo BiH, iako nju možda posebno, nego i Sjevernu Makedoniju i Albaniju, gdje je došlo do zastoja od skoro dvije i po godine. Mi moramo pogledati i pozitivnu stranu, a pozitivna strana je da otkad je Austrija u drugoj polovini 2018. preuzela predsjedavanje Savjetom, a ja kao političarka se intenzivno bavim regionom, mnogo se toga desilo. Vidljivost zapadnog Balkana i njegova neminovnost za bezbjednost Evrope postali su jasni svima. Kada sam početkom 2020. postala ministarka za Evropu, bilo je malo država koje su govorile na temu zapadnog Balkana, možda tri ili četiri. Proteklih mjeseci o ovoj temi je govorilo njih do 17. Kao austrijska političarka stavljala sam na dnevni red Savjeta zapadni Balkan jer je pitanje uvođenja evropskih standarda pitanje bezbjednosti Evrope.