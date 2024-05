Elizabet M. Alen za "Nezavisne": Budućnost BiH je u evroatlantskoj zajednici, ne s Rusijom

Partnerstvo SAD sa BiH i regionom zapadnog Balkana je nepokolebljivo, rekla je u intervjuu za "Nezavisne novine" Elizabet M. Alen, podsekretarka u Stejt departmentu za javnu diplomatiju i javne poslove, koja boravi u posjeti BiH i regionu.

"Mi smo prijatelj i partner, posebno BiH, već 30 godina, i to ćemo i dalje biti, posebno zato što vjerujemo da je njena budućnost u evroatlantskoj zajednici, a ne s Rusijom", rekla je ona.

NN: Vjerovatno znate da na zapadnom Balkanu, posebno među srpskim narodom, Rusija ima posebno mjesto s obzirom na istorijske veze. To je jako emotivan i dubok odnos i primjećuje se kod običnih ljudi da je teško da razluče šta pripada geopolitici, a šta su te istorijske veze. Kako Vi to vidite?

ALEN: Veoma mi je drago što ste postavili ovo pitanje jer slične razgovore ja vodim u regionu, ali i s vlastitom porodicom i prijateljima u SAD koji su istorijski povezani s ovim regionom. Veoma važno je prihvatiti da dijelimo istoriju, kulturu i tradicije, stvari poput hrane, muzike, plesova, praznika i svega onoga do čega je ljudima stalo kada je u pitanju njihova istorija i kultura. Zato mislim da je važno da u slučaju Rusije napravimo razliku između istorije, naroda i trenutnog režima. Ono što bih ja ljudima rekla je da, gledajući ono što Vladimir Putin radi, ne mogu da zamislim da neko može da osjeti privrženost za nekoga čije akcije su destabilizirajuće, kao na primjer invazija na Ukrajinu. On je zloupotrijebio energiju kao oružje, a napadima na silose i druge mete u Ukrajini doprinio globalnoj nesigurnosti hrane, počinio ratne zločine, užasna nedjela protiv žena i djece u Ukrajini. Tako da, kada govorimo o destabilizirajućim akcijama Putina s jedne strane, i SAD kao partnera koji podržava zapadni Balkan na putu evroatlantskih integracija s druge, mislim da možemo napraviti razliku između destabilizirajućih aktivnosti Vladimira Putina i potpuno razumljivog čuvanja pozitivnih osjećanja prema istoriji, kulturi i običajima.

NN: U posljednje vrijeme mnogo se govori o dezinformacijama, misinformacijama i manipulacijama. Kako napraviti razliku između slobode izražavanja s jedne strane i zabrana nekih medija, recimo Russia Today, što je pitanje koje je u BiH veoma aktuelno, dakle da li spriječiti neki medij kao medij ili samo spriječiti da se šire misinformacije i dezinformacije? Kao neko ko se bavi problemom dezinformacija, kakvu poruku Vi možete poslati medijskoj zajednici u BiH?

ALEN: Veoma sam vam zahvalna na prilici da nešto kažem na ovu temu. Mnogo vremena provodimo u Vašingtonu razmatrajući politike i mjere i misleći o njima. Rusija je ta koja širi kampanje dezinformisanja u ovom regionu, kao što i vi znate, ali i širom svijeta. S moje pozicije, mnogo razmišljamo o problemu misinformacija, dezinformacija, propagande i integriteta informacija na globalnom nivou. Znamo da su ljudi na zapadnom Balkanu žrtve veoma agresivne ruske kampanje dezinformisanja. U odgovoru na vaše pitanje osvrnuću se na nešto na šta ste i vi aludirali. Važno je razlikovati misinformacije kojih je prepun internet, a koje često ne dolaze s namjerom da se manipuliše. Ali dezinformacije to uvijek čine. Moramo biti veoma jasni u vezi s dezinformacijama plasiranim s ciljem manipulisanja ljudima. Znamo da je prostor informacija neka vrsta bojnog polja suprotstavljenih narativa. Rusija je posebno efektivna u manipulisanju tim prostorom. Prvo ću na vaše pitanje odgovoriti globalno. SAD su nedavno pokrenule okvir za suprotstavljanje malignim stranim uticajima. To je sposobnost SAD da rade s EU i zemljama širom svijeta, našim prijateljima na Indopacifiku i prijateljima na globalnom jugu. Dakle, sa svim zemljama širom svijeta koje razumiju da informacioni prostor treba više istine, više integriteta. Svi mi možemo raditi zajedno na mjerama kako da se suprotstavimo misinformacijama, dezinformacijama i malignim stranim uticajima. To možemo činiti, recimo, upoređivanjem analiza, razobličujući narative dezinformacija. Ono što je jako važno, to možemo i pružanjem podrške nezavisnim medijima, što ide ka onom što ste pitali u vezi s medijima. Izuzetno je važno podržati nezavisne medije, omogućiti istraživačko novinarstvo, poticanjem onih informacija koje se suprotstavljaju dezinformacijama, koje pružaju činjenice javnosti. Druga komponenta je da pomognemo javnosti da budu bolji korisnici informacija. Na primjer, kroz programe medijske pismenosti, programe digitalne pismenosti. Kada razgovaram s novinarima i urednicima, a imala sam neke od tih razgovora ovdje juče u Sarajevu, kao što ste i sami primijetili, oni se bore za svoje poslovne strategije, kako da se održe i opstanu na medijskom tržištu. Tako da će jedan od alata u našoj paleti biti edukacija ljudi. Istovremeno, pružamo podršku nezavisnim medijima.

NN: I novinari i javnost u BiH se suočavaju s još jednim problemom, konkretno u Republici Srpskoj ponovo je kriminalizovana kleveta na način da će novinarima generalno biti mnogo teže raditi. Kako SAD mogu pomoći, a da istovremeno to ipak bude djelo domaćih aktera, dakle novinara, nevladinih organizacija, da ne bude neka vrsta nametanja?

ALEN: I kriminalizacija klevete i nacrt zakona o stranim agentima u Republici Srpskoj je nešto o čemu sam čula direktno od novinara u BiH. To je nešto što posebno pratimo. SAD su bile jasne da ovi zakoni prate scenarije iz Rusije koji se repliciraju širom cijele regije. Znamo da je ovaj nacrt u RS slično onome što je uradila Rusija da bi suzbila građansko društvo, potisnula drugačija mišljenja i ograničila nezavisne medije. Mi ćemo nastaviti da glasno govorimo o takvim zakonima. Takođe, nastavićemo da investiramo u nezavisne medije i njihovu mogućnost na nastave svoj posao i u smislu istraživačkih projekata i davanjem potrebnih resursa, stupanjem u partnerski odnos s građanskim društvom, kako bi im bilo lakše da se zastupaju kada se suoče s optužnicama iz tih nepravednih zakona. Želimo da budemo jasni da se ovakvi zakoni poput ovih o kleveti i stranim agentima često lažno predstavljaju kao zakoni koji štite ljude. A u stvari radi se o tome da se želi ljude ograničiti, potisnuti istina. To je protivno ciljevima koje mi imamo i ciljevima u koje mi vjerujemo, a i ljudi u BiH vjeruju - težnji za budućnošću u slobodi.

NN: Da li su rat u Ukrajini i ono što se dešava na zapadnom Balkanu po Vašem mišljenju povezani na bilo koji način? Da li taj rat treba da gledamo samo kao na veliku ljudsku tragediju ili da pratimo neke tendencije koje bi se mogle odraziti i na naš region?

ALEN: Naravno da postoji veza jer vidimo sve agresivniju Rusiju koja gleda kako da destabiliše ovaj region, kao što je Putin destabilizovao Ukrajinu, a onda je i napao. Moramo biti jasni u vezi s tom prijetnjom i moramo biti jasni u vezi s liderima kao što je Milorad Dodik, čiji se ciljevi poklapaju s Putinovim ciljevima. Zbog toga je naše partnerstvo u BiH i regionu zapadnog Balkana nepokolebljivo. Mi smo prijatelj i partner, posebno BiH, već 30 godina i to ćemo i dalje biti, posebno zato što vjerujemo da je njena budućnost u evroatlantskoj zajednici, a ne s Rusijom.

