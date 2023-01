Enis Bešlagić za "Nezavisne": Više očekujem od ljudi nego od 2023.

Želim da ljudi počnu da budu konačno ljudi, da nema prezira i zavisti, da političari prestanu biti samo političari i da znaju da za sobom u grob neće ponijeti ništa, poručio je u intervjuu za "Nezavisne novine" proslavljeni glumac Enis Bešlagić.

"Mi treba da se zagledamo oko sebe, da pogledamo ljudima u oči i moramo biti slobodni, a to znači - putovati i širiti ljubav. A to je uvijek bilo teško. Najlakše je mrziti, tada imate najviše navijača", poručio je, između ostalog, Bešlagić.

NN: Šta očekujete od nove godine?

BEŠLAGIĆ: Od nove godine, kao neke vremenske zone, zaista ne očekujem ništa... Možda da će biti malo blaža prema nama, u smislu da će biti manje nepogoda koje nas pogađaju, poput poplava, kiša, zemljotresa, pandemija. Evo, to su stvari za koje molim majku prirodu. Ali sve ostalo je do nas, odnosno od ljudi, a od ljudi zaista očekujem puno više - da budu mnogo bolji ljudi, da ne budu zavidni. Nije to pitanje da se ljudi mrze, jednostavno preziru se ljudi na poslu, iste kolege, ljudi istih vjera, istih nacija i običaja. Vidimo da se ljudi dijele i po kućama, roditelji ne pričaju sa djecom, niti djeca s njima, ne pričaju sa svojim prijateljima. To je jedno veliko nepoštovanje generalno i zato očekujem više od ljudi nego od nove godine.

NN: Šta biste poručili političarima u BiH za kraj ove godine?

BEŠLAGIĆ: Političarima poručujem da prestanu biti samo političari. Biti političar nije samo funkcija, oni su mimo toga ljudi sa svojim emocijama i osjećajima. Neka znaju da sa sobom neće ponijeti ništa u grob, a da će za sobom ostaviti samo ono što su učinili. Smatram da političari moraju imati veću širinu, sposobnost da se dogovaraju, pregovaraju, a za sve stvari za koje se ne mogu dogovoriti - neka ostave generacijama koje dolaze iza njih. Ne mogu na sebe preuzeti ulogu da će i prije rata biti političari, i da će u ratu biti političari, i da će poslije rata biti političari i da će tako uvijek odlučivati kako ćemo mi živjeti. Neka se dogovaraju generacije koje dolaze i za koje vjerujem da će sigurno biti mnogo pametnije od njih sad.

NN: Koliko smo napredni u kulturnom u odnosu na politički plan?

BEŠLAGIĆ: Onoliko koliko su političari u kulturi, toliko nam je i politika spremna izdvajati za kulturu. Nažalost, poslije Tita nema više kulture kod nas. Snima se to sve, ali to nije pitanje snimanja filmova i serija, to nije kultura. Kultura je ono što je ostavljeno u nasljeđe. Kultura su domovi kulture koji su otvoreni poslije Drugog svjetskog rata. A kod nas su nakon rata zatvarani ti domovi, a otvarani tržni centri. Mislim da nismo mogli održati ni ono što smo naslijedili, a kamoli da smo uspostavili neke dodatne vrijednosti umjesto toga da se ljudi mjere po tome kakav auto voze, šta piju i naručuju po kafanama i koliki bahatluk ispoljavaju.

NN: Skoro nas je napustio Davor Janjić, Vaš prijatelj. Koliki je to gubitak za naše društvo i šta radimo po tom pitanju da dobijemo nekog novog Davora Janjića?

BEŠLAGIĆ: Mi teško možemo dobiti novog Davora Janjića kad nismo znali sačuvati ni ovoga starog. Janjić je bio fenomenalan glumac, koji je nažalost otišao premlad. Za mene su to neke nerazjašnjene okolnosti, ali više nije ni bitno kad čovjeka više nema. Jednostavno, društvo se sjeti samo onoga ko je otišao da mu uputi neku poruku, a dok su ljudi živi niko se ne obazire. Nažalost, oko nas je mnogo Davora Janjića. Mi treba da se zagledamo oko sebe, pogledamo ljudima u oči i moramo biti slobodni, a to znači putovati i širiti ljubav. A to je uvijek bilo teško. Najlakše je mrziti, tada imate najviše navijača.

NN: Kakvi su Vaši planovi za 2023. godinu na profesionalnom planu?

BEŠLAGIĆ: Očekuje me nekoliko TV projekata, predstava, kao i snimanje filma uskoro. To bi sve, ako bog da, trebalo da bude odmah nakon Nove godine. Zaista svima želim sve najljepše, prije svega zdravlja, da budemo bolji ljudi, jer samo smo tako bliži sebi, drugima i Bogu.