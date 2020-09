Erik Nelson za "Nezavisne": CIK tražio našu pomoć za izbore

Izbori u Crnoj Gori su bili uspješni jer su provedeni na miran i demokratski način uz poštovanje manjina i međusobni dijalog, rekao je u intervjuu za "Nezavisne" Erik Nelson, ambasador SAD u BiH.

Na pitanje kako komentariše negativne reakcije iz Sarajeva, rekao je da je važno da se u BiH ljudi fokusiraju na izazove u BiH.

"Važno je da se svi fokusiramo na te temeljne stvari i važno je i da se u BiH ljudi fokusiraju na trenutne izazove ovdje. Važna su prava svakog građanina bez obzira gdje živi i koje je etničke grupe", rekao je Nelson.

NN: Kako komentarišete rezultate nedavnih izbora u Crnoj Gori?

NELSON: Mislim da je naša ambasadorica u Podgorici to najbolje rekla. Izbori u nedjelju su bili uspješni jer su provedeni na miran i demokratski način, s dobrim odzivom građana. Ona je rekla da je to odnos koji treba da prevlada. Poštovanje manjina, dijalog, to je ključ demokratije.

NN: Bilo je, nažalost, dosta negativnih reakcija iz Sarajeva. S obzirom na to da uvijek s pravom kritikujemo sve ružne reakcije iz Banjaluke, treba li možda uputiti kritiku i prema Sarajevu ako pogrdnim imenima nazivaju Srbe u Crnoj Gori, koji se mirno i demokratski bore za svoja prava i svoju vjeru u Crnoj Gori?

NELSON: Kao što sam rekao, ključ za demokratiju je poštovanje svih ljudskih i manjinskih prava. Važno je da se svi fokusiramo na te temeljne stvari, i važno je i da se ljudi u BiH fokusiraju na trenutne izazove ovdje. Važna su prava svakog građanina bez obzira gdje živi i koje je etničke grupe.

NN: Ove godine se navršava 25 godina Dejtonskog sporazuma i ne mogu da se ne prisjetim svih Vaših prethodnika u Ambasadi koji su mi u intervjuima govorili da SAD poštuju Dejton i da promjena može doći samo iz BiH. Zašto se, po Vama, stalno spekuliše da će promjenama administracije biti promjene Dejtona, ili da će, recimo, dolaskom predsjednika Trampa biti ukinute sankcije Dodiku kad je vaša politika sve ove godine konzistentna i da ono što američki ambasador izjavi uvijek se pokaže u praksi bez obzira čija je administracija u Vašingtonu?

NELSON: Slažem se s Vama da smo konzistentni jer su SAD posvećene dejtonskom miru, koji je stvorio prostor za ovu zemlju da obnovi svoje institucije, demokratiju i osigura napredak za sve svoje građane. Snažno stojimo iza dejtonskog mira i odbrane teritorijalnog integriteta i suvereniteta ove zemlje. Dejtonski mir je završio rat, a Ustav koji je proizašao iz Dejtona je pružio početnu poziciju da se zemlja ponovo izgradi. Nijedan ustav nije vječan. Svaki ustav se vremenom treba prilagoditi novim okolnostima. Ja sam uvijek govorio da svaki ustav ima procedure kako se može mijenjati. A BiH mora usvojiti promjene koje će joj omogućiti da bolje funkcioniše i da je učini bezbjednijom i naprednijom. Mnogo reformi treba provesti. Neke će se odnositi na promjenu Ustava, ali sve one će zavisiti od ustavnih procedura i zahtijevati dijalog i kompromis. Promjene moraju odgovoriti potrebama građana, a lideri promjene moraju izvesti u skladu s onim što građani žele. SAD stoje uz građane i lidere koji žele da ova zemlja uspije.

NN: Znači, kad god u novinama čitamo da SAD promjenom administracije spremaju Dejton 2, Dejton 3, Dejton 5... možemo biti sigurni da SAD podržavaju samo one promjene u vezi s kojima se usaglase ljudi u BiH?

NELSON: Biću konzistentan i reći da to nisu američke inicijative, nego američka podrška za inicijative u BiH za reforme za koje znamo da su neophodne da bi se zemlja kretala naprijed.

NN: Vi i Vaša Ambasada igrali ste veliku ulogu u kompromisu u vezi s "Pregledom odbrane" u vezi s NATO-om. Da li ste zadovoljni kako se implementira?

NELSON: Zadovoljni smo što je BiH preduzela taj korak u partnerstvu s NATO-om. Time je BiH predstavila NATO-u koje reforme želi da postigne kako bi podigli standarde i operabilnost s NATO saveznicima. To je važan orijentir za saveznike u tome kako vam možemo pomoći. Sada bih želio da vidim više rezultata, da vidimo koje su reforme implementirane. Sad treba ići na posao.

NN: Kakvu sliku BiH šalje NATO-u kada je bilo toliko internih sukoba u vezi s tim dokumentom? Kako Ambasada SAD može pomoći da budemo odlučniji u ispunjavanju naših obaveza koje su navedene u Zakonu o odbrani?

NELSON: Za nas kao saveznike i lidere ovdje je važno da se objasni čemu služe te reforme. Cilj je stvaranje profesionalnijih Oružanih snaga ne samo za međunarodne misije, nego i za misije kod kuće poput poplava i slično.

NN: Moram da priznam da mi nije najjasnije sve u vezi s ovom američkom agencijom koja treba da pomogne u održavanju izbora. O čemu se tu radi?

NELSON: Integritet izbornog procesa je veoma važan prioritet za našu podršku u BiH i širom svijeta. Amerika vjeruje u moć demokratije i moć građana da odluče kakvu vlast žele. Mi Amerikanci najbolje znamo kako su izbori komplikovani. Imamo dugu listu preporuka ODIHR-a, OEBS-a i GRECO-a Savjeta Evrope, a BiH se želi pridržavati standarda ovih organizacija. CIK BiH je zatražio našu pomoć, a Međunarodna fondacija za izborne sisteme ima iskustvo širom svijeta da ponudi ekspertske savjete. Oni mogu pružiti savjete u vezi s, recimo, izbornim spiskovima. Ti savjeti onda mogu pomoći CIK BiH kako da te savjete primijeni. Sve aktivnosti će preduzimati domaće institucije u BiH. Oni su isti ovaj posao uradili ove godine u Srbiji i u Crnoj Gori, a ranije su bili aktivni na Kosovu i u Sjevernoj Makedoniji.

NN: Milorad Dodik je izrazio zabrinutost da bi ta agencija mogla ugroziti integritet izbora, a o tome će se izjasniti i NS RS. Kako možete uvjeriti građane da neće biti pokušaja da se utiče na izbore?

NELSON: Zato je važno da ste postavili to pitanje. Kao što ste rekli, važno je da se vaši čitaoci upoznaju s činjenicama. Nadam se da će debata u BiH o ovoj temi biti vođena na osnovu činjenica.

NN: SAD podržavaju članstvo BiH u EU, a pomogli ste nam i tokom kovida. Na koji način SAD i EU mogu uvjeriti građane da nas zaista podržavaju?

NELSON: Veoma sam ponosan na naš tim i našu vojsku koja je prva donijela pomoć još u martu Oružanim snagama BiH da im pomogne u borbi protiv pandemije. Od tada smo više puta slali pomoć. Sve je to dio odgovora koji je NATO ponudio. To je jedan od načina kako BiH može vidjeti koristi od NATO-a. Iako je SAD sada najteže pogođena kovidom, mi i dalje želimo pomoći drugima. To je vrijednost i korist kada ste dio Saveza. Sada je potrebna dobra koordinacija između entiteta i kantona s državnim nivoom i da se postigne potpuna transparentnost kako se pomoć distribuiše i da dobro pazimo da profiteri ne pokušaju zloupotrijebiti i korumpirati tu pomoć.

NN: Jedan od problema su migracije. Kako SAD mogu pomoći BiH?

NELSON: Pomažemo državnim institucijama u obezbjeđivanju granica, i to je jako važno. Ponosni smo na te investicije. Institucije poput Granične policije i Službe za poslove sa strancima moraju da imaju sve neophodne resurse. Ovo je humanitarna kriza i mi stojimo zajedno s vama i EU i da pomognemo tim ljudima da imaju sklonište. U ovaj posao treba da se uključe svi u BiH, ne samo pojedini kantoni.

NN: Da li je ovaj problem na bilo koji način povezan s ugovorom o razmjeni informacija koji je BiH trebalo da potpiše s Vladom SAD?

NELSON: Povezan je na način da se radi o tome kako BiH upravlja granicama. Što se tiče putovanja vazduhom, to može biti izazov ako ne znate uvijek ko stiže na aerodrome. Sistem koji smo ponudili BiH bi omogućio bolje upravljanje podacima o putnicima, a to bi poboljšalo nadzor nad podacima ko ulazi u zemlju i kako dijeliti te podatke s lokalnim vlastima kako bi svi pomogli integritetu granica. Nadamo se da će ova pomoć biti prihvaćena jer mi u Americi znamo koliko je to važno.

NN: Ako ne prihvatimo tu pomoć, hoće li to ugroziti našu bezbjednosnu saradnju?

NELSON: Ovu pomoć nismo ponudili uz uslovljavanje, ali Vašington uvijek gleda ko su naši kredibilni partneri u globalnoj bezbjednosti. Ovo su sistemi koji su važni za antiterorizam, a BiH je uvijek bila naš ozbiljan partner na tom nivou. Uvijek smo tražili da bolje koordiniraju unutar zemlje jer je ta koordinacija ključna za uspjeh kada se radi o terorističkim prijetnjama. Zato investiramo u one partnere koji demonstriraju ozbiljnost. Prihvatanje ove pomoći je važno, ali nije ničim uslovljeno.

BiH ne treba da koristi kinesku 5G tehnologiju

NN: Jedna Vaša izjava o 5G tehnologijama izazvala je veliku buru u javnosti, a mnogi su pomislili da je to neka naredba čiju tehnologiju treba da koristimo. Možete li pojasniti šta ste pod tim mislili?

NELSON: Prvo, usvajanje 5G tehnologija je izuzetno važno za BiH da bude u samom vrhu tehnološkog napretka. Ali ta infrastruktura treba da bude sigurna. Znamo koliko je važna zaštita podataka i bezbjednost na internetu. Zato je od fundamentalne važnosti čiju tehnologiju ugrađujete u vašu mrežu. Važno je da ugradite tehnologiju u koju možete da imate povjerenje. A ako odaberete proizvođača kojeg u krajnjoj liniji kontroliše Komunistička partija Kine, onda morate razumjeti kome ste dali kontrolu nad prekidačem koji vodi do pristupa vašim podacima i razgovorima. Znači, ne radi se o mašini, već ko je kontroliše. Treba da odaberete dobavljača koji podliježe zakonima pravne države, koga ako treba možete izvesti pred sud jednog dana i nekoga ko će morati garantovati da poštuje pravila koja javnost pred njega postavlja, umjesto dobavljača koji ne podliježe vladavini prava, već odgovara partiji s centralom u Pekingu. Mi želimo da ljudi budu svjesni ovoga. Američki kongres je bio jasan da mi nećemo koristiti mreže koje se oslanjaju na nepouzdane dobavljače jer ne želimo da neko neovlašteno pristupi podacima naših građana i firmi. Drago nam je da nacije u Evropi od Slovenije do Švedske shvataju koliko je to važno.

NN: Ali mnogo ljudi kod nas kupuje jeftinu robu. Recimo, kineski telefoni možda nisu kvalitetni kao iPhone, ali su mnogo jeftiniji. Kako ubijediti ljude u siromašnim zemljama da kupuju skuplju tehnologiju?

NELSON: Kada govorimo o ovim sistemima, ja tvrdim da je nesporazum da su kineske ponude jeftinije. To se ne vidi u tenderima. A čak i ako postoji mala razlika u cijeni treba da vodite računa o tome da zadržite integritet mreže.