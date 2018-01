Fadil Novalić: Zabrinut sam, ali 2018. neće biti izgubljena

Fadil Novalić, premijer Federacije BiH, kaže da ne može reći da nije zabrinut, ali je poručio građanima ovog entiteta da će uraditi sve da 2018. godina ne bude izgubljena.

Nije mogao reći kada će biti održane sjednice oba doma Parlamenta FBiH.

"Nadam se da će to biti naredne sedmice", rekao je Novalić u intervjuu za "Nezavisne".

Nije negirao prisutne blokade u FBiH, ali je stao u odbranu svoje stranke - SDA, uz tvrdnju da se ona ponaša najkonstruktivnije u Federaciji BiH.

NN: Da li imate informacije o tome kada će Parlament FBiH zakazati sjednicu na kojoj će raspravljati o budžetu?

NOVALIĆ: U ovom trenutku još traju konsultacije među strankama i unutar kolegija oba doma federalnog parlamenta. Termin održavanja eventualnih vanrednih sjednica još nije poznat, no to bi, prema mojim informacijama, trebalo da bude naredne sedmice.

NN: Da li je FBiH u blokadi? Šta će se desiti ukoliko ne bude do naredne sedmice usvojen budžet?

NOVALIĆ: Bez budžeta bit ćemo prinuđeni preći na privremeno finansiranje. To bi značilo da će se iz budžeta vršiti samo najneophodnije isplate za budžetske korisnike. Nećemo, dakle, moći da krenemo u realizaciju nijednog od razvojnih projekata uvrštenih u budžet. Prije svega, radi se tu o infrastrukturnim projektima, cestogradnji, investicijama u aerodrome, željeznice. Nećemo moći da krenemo u realizaciju sporazuma sa boračkim udruženjima. Blokirane će biti i isplate za poljoprivrednike. Ovo je, dakle, najgori mogući scenarij i mi ga moramo po svaku cijenu izbjeći.

NN: Da li je Vlada FBiH pripremila prijedlog za privremeno finansiranje Federacije BiH?

NOVALIĆ: Ovo je samo tehnička stvar. Za sada još računamo da će budžet ipak biti usvojen u roku pa da za privremenim finansiranjem neće biti potrebe.

NN: Da li je moguće da se Federacija odblokira i šta je potrebno napraviti da se partneri konačno dogovore?

NOVALIĆ: Znam da smo ušli u predizbornu godinu pa je prostor za pregovore među strankama poprilično sužen. Ipak, mislim da reformski zakoni na kojima smo predano radili u protekle tri godine vrijede da se na stranu stavi nepotrebno politikantstvo. Mislim tu ne samo na politikantstvo unutar koalicije, ali i na opoziciju koja je, nažalost, svojim destruktivnim djelovanjem dovela do trenutne krize. Moramo se svi malo uozbiljiti i umjesto na izbore, početi misliti na građane.

NN: Ima li SDA rješenje?

NOVALIĆ: Mislim da se SDA u toj novonastaloj situaciji ponaša najkonstruktivnije. SDA je uvijek bez pogovora podržavala Vladu Federacije, što ne možemo reći o ostalim koalicionim partnerima. Nikad od strane SDA nije bilo nikakvih opstrukcija, SDA je uvijek podsticala kompromise i mislim da će tako biti i ovaj put.

NN: Šta će se desiti ukoliko ne bude budžeta, kakav je scenarij?

NOVALIĆ: Ukoliko ne bude budžeta, usvojit ćemo odluku o privremenom finansiranju, no i ovo je samo kratkoročno rješenje na tri mjeseca. U svakom slučaju, ponavljam: još uvijek ne uzimamo u obzir ovakve mogućnosti i računamo na brzo rješavanje trenutne blokade.

NN: Šta je s reformskim zakonima, posebno sa Zakonom o PIO? Hoće li u narednom periodu to biti riješeno s obzirom na to da je SDA u svojevrsnom sukobu s koalicionim partnerima - sada i HDZ BiH zateže, jednostavno ne žele da se održi sjednica Parlamenta FBiH, SBB već mjesecima izlazi iz vlasti. Postoji li nada da će biti bolje?

NOVALIĆ: Ne smijemo zaboraviti da je Vlada Federacije u ime svih stranaka dala penzionerima obećanje da će Zakon o PIO biti usvojen do kraja prošle godine. Penzioneri su nam produžili rok do kraja ovog mjeseca, no nakon toga, kako su rekli, slijede protesti. Ne smijemo se igrati njihovom sudbinom i to svim strankama mora biti jasno. Ako novi zakon ne bude usvojen, stabilnost penzionog fonda pa i isplata penzija bit će dovedeni u pitanje. Parlament mora u ovom slučaju pokazati maksimum odgovornosti.

Šta se tiče ostalih reformskih zakona, Vlada je dala sve od sebe da svi oni budu kvalitetni i da najbolji način rješavaju probleme naših građana. U njihovoj izradi učestvovali su ministri iz SDA, SBB-a i HDZ-a. Znam da neki na blokadama žele graditi predizbornu kampanju, no mislim da će im biti jako teško da glasačima objasne zašto su iznenada uskratili podršku sopstvenim ministrima. Naravno, Vlada će uprkos svim ovim problemima nastaviti da radi svoj posao. Ne mogu reći da nisam zabrinut za sudbinu reformi. Lično uradit ću ipak sve da 2018. ne bude izgubljena.